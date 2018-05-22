Энергонезависимость Украины: ключевое требование МВФ и жизненная необходимость

Одно из ключевых требований МВФ к Украине – повышение цены на газ до рыночного уровня: Правительство должно внедрить механизм автоматического регулирования тарифов на газ и тепло, чтобы они оставались на рыночном уровне. Логично и совершенно правильно, когда не отдельные коррупционные схемы под ширмой благих намерений диктуют цену, а рынок. Но для этого жизненно необходимо удовлетворить запрос и дать возможность добывать газ.

Сейчас практически вся добыча сосредоточена в руках государственной компании «Укргаздобыча» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины»). Предприятие сконцентрировало более 170 лицензий, из которых разрабатывается лишь около 30. Если лицензии не разрабатываются, то почему их не вывести на рынок, позволив заняться добычей частным компаниям?

Есть еще одна проблема (она же - преграда для развития газодобычи и привлечения иностранных инвестиций) - отсутствие нефтегазовых аукционов. Недавно эксперты сравнили стартовую цену, по которой выставлялись участки, с той, за которую они были проданы на последних аукционах два года назад. Так вот, в ходе торгов цена на сквозные лицензии в среднем выросла в 6 раз. Только вдумайтесь - в 6 (!) раз, в то время как вне аукционов эти площади реализуются только по начальной цене.

Но нельзя сказать, что нет позитивных сигналов и изменений.

Вот некоторые из них:

- Верховная Рада с 1 января 2018 года снизила ставку ренты на добычу природного газа на новых скважинах в зависимости от их глубины с 29 % до 12 % (до 5 тыс. метров) и с 14 % до 6 % (более 5 тыс. метров). Также парламент ввел запрет на повышение этих ставок на 5 лет – до 2023 года. Это конкретный шаг на пути привлечения крупных инвестиций в газодобывающую отрасль Украины.

- В марте принят Радой и подписан президентом законопроект о дерегуляции газодобычи. Он отменяет разрешительные акты советских времен и дублирующие их документы современности, которые годами искусственно сдерживали развитие отрасли.

Получение разрешительных документов ускорено минимум на 18 месяцев, были ликвидированы 6 ступеней согласований.

Дерегуляция добычи будет способствовать развитию экономики и становлению Украины как энергосамодостаточного государства

- «Укргаздобыча» начала проект по привлечению партнеров для восстановления 268 ликвидированных и 38 законсервированных скважин, находящихся на участках недр, спецразрешения на пользование которыми принадлежат другим предприятиям.

Компания предлагает механизм сотрудничества, согласно которому владелец спецразрешения собственными силами и за свой счет восстанавливает скважины на своих участках. В случае успеха «Укргаздобыча» получит часть прибыли.

Благодаря этим и подобным решениям Украина рассчитывает на привлечение крупных инвестиций в газодобывающую отрасль.

Достаточно ли этого? Могу смело заявить: нет. Говорил, говорю и буду говорить, что надо уходить от монополий.

В течение последних пяти лет газодобыча частных компаний значительно выросла. Если до 2013 года добывали 2 млрд куб. м газа, то уже в 2016-м вдвое больше – 4,086 млрд куб. м. Объемы добычи газа частными производителями в 2017 году составили 4,1 млрд куб. м. А к 2020-му показатель частных компаний может достичь 5–6 млрд куб. м, что составляет 25–28 % всей добычи газа в Украине.

Для сравнения: монополист «Укргаздобыча» не может похвастаться такими стремительными темпами увеличения добычи газа. В отличие от частных компаний. Это наглядный пример эффективности работы частного бизнеса против неэффективности государства как управленца.

По данным издания The Economist, в 2017 году глобальная экономика росла быстрее, чем когда-либо за последние 6 лет, но этот рост замедляется. Это значит, Украине нужно как можно скорее заняться собой, чтобы уменьшить зависимость от внешних факторов: усерднее работать над дерегуляцией энергетики, упрощением землеотвода и увеличением прозрачности газодобывающей отрасли; создать дата-центры с геологической информацией. За счет этого сформируется комфортный инвестиционный климат.

При этом объем первоначальных инвестиций в добычу газа не такой уж неподъемный – порядка $3,5-5 млрд для покрытия внутренней потребности. Примерно столько Украина заплатила за импортный газ в течение одного лишь 2015 года.

2018-й объявлен годом энергетической независимости Украины. Грамотная и эффективная политика украинского правительства могла бы не только преодолеть нынешнее отставание, но и к 2022 году удвоить текущую добычу. Первый шаг к этому – уход от монополий, качественная разведка и рынок, открытый для инвестиций.

Газ действительно должен перестать быть политической удавкой и начать быть обычным товаром.

Источник