Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мнения » Энергонезависимость Украины: ключевое требование МВФ и жизненная необходимость
Павел Фукс
Павел Фукс

Энергонезависимость Украины: ключевое требование МВФ и жизненная необходимость

Энергонезависимость Украины: ключевое требование МВФ и жизненная необходимость
Фото: ТАСС

Украина рассчитывает на привлечение крупных инвестиций в газодобывающую отрасль

22.05.18 483
100

Одно из ключевых требований МВФ к Украине – повышение цены на газ до рыночного уровня: Правительство должно внедрить механизм автоматического регулирования тарифов на газ и тепло, чтобы они оставались на рыночном уровне. Логично и совершенно правильно, когда не отдельные коррупционные схемы под ширмой благих намерений диктуют цену, а рынок. Но для этого жизненно необходимо удовлетворить запрос и дать возможность добывать газ. 

Сейчас практически вся добыча сосредоточена в руках государственной компании «Укргаздобыча» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины»). Предприятие сконцентрировало более 170 лицензий, из которых разрабатывается лишь около 30. Если лицензии не разрабатываются, то почему их не вывести на рынок, позволив заняться добычей частным компаниям? 

Есть еще одна проблема (она же - преграда для развития газодобычи и привлечения иностранных инвестиций) - отсутствие нефтегазовых аукционов. Недавно эксперты сравнили стартовую цену, по которой выставлялись участки, с той, за которую они были проданы на последних аукционах два года назад. Так вот, в ходе торгов цена на сквозные лицензии в среднем выросла в 6 раз. Только вдумайтесь - в 6 (!) раз, в то время как вне аукционов эти площади реализуются только по начальной цене. 

Но нельзя сказать, что нет позитивных сигналов и изменений. 

Вот некоторые из них: 

- Верховная Рада с 1 января 2018 года снизила ставку ренты на добычу природного газа на новых скважинах в зависимости от их глубины с 29 % до 12 % (до 5 тыс. метров) и с 14 % до 6 % (более 5 тыс. метров). Также парламент ввел запрет на повышение этих ставок на 5 лет – до 2023 года. Это конкретный шаг на пути привлечения крупных инвестиций в газодобывающую отрасль Украины. 

- В марте принят Радой и подписан президентом законопроект о дерегуляции газодобычи. Он отменяет разрешительные акты советских времен и дублирующие их документы современности, которые годами искусственно сдерживали развитие отрасли. 

Получение разрешительных документов ускорено минимум на 18 месяцев, были ликвидированы 6 ступеней согласований.

Дерегуляция добычи будет способствовать развитию экономики и становлению Украины как энергосамодостаточного государства 

-  «Укргаздобыча» начала проект по привлечению партнеров для восстановления 268 ликвидированных и 38 законсервированных скважин, находящихся на участках недр, спецразрешения на пользование которыми принадлежат другим предприятиям. 

Компания предлагает механизм сотрудничества, согласно которому владелец спецразрешения собственными силами и за свой счет восстанавливает скважины на своих участках. В случае успеха «Укргаздобыча» получит часть прибыли. 

Благодаря этим и подобным решениям Украина рассчитывает на привлечение крупных инвестиций в газодобывающую отрасль. 

Достаточно ли этого? Могу смело заявить: нет. Говорил, говорю и буду говорить, что надо уходить от монополий. 

В течение последних пяти лет газодобыча частных компаний значительно выросла. Если до 2013 года добывали 2 млрд куб. м газа, то уже в 2016-м вдвое больше – 4,086 млрд куб. м. Объемы добычи газа частными производителями в 2017 году составили 4,1 млрд куб. м. А к 2020-му показатель частных компаний может достичь 5–6 млрд куб. м, что составляет 25–28 % всей добычи газа в Украине. 

Для сравнения: монополист «Укргаздобыча» не может похвастаться такими стремительными темпами увеличения добычи газа. В отличие от частных компаний. Это наглядный пример эффективности работы частного бизнеса против неэффективности государства как управленца. 

По данным издания The Economist, в 2017 году глобальная экономика росла быстрее, чем когда-либо за последние 6 лет, но этот рост замедляется. Это значит, Украине нужно как можно скорее заняться собой, чтобы уменьшить зависимость от внешних факторов: усерднее работать над дерегуляцией энергетики, упрощением землеотвода и увеличением прозрачности газодобывающей отрасли; создать дата-центры с геологической информацией. За счет этого сформируется комфортный инвестиционный климат.

При этом объем первоначальных инвестиций в добычу газа не такой уж неподъемный – порядка $3,5-5 млрд для покрытия внутренней потребности. Примерно столько Украина заплатила за импортный газ в течение одного лишь 2015 года. 

2018-й объявлен годом энергетической независимости Украины. Грамотная и эффективная политика украинского правительства могла бы не только преодолеть нынешнее отставание, но и к 2022 году удвоить текущую добычу. Первый шаг к этому – уход от монополий, качественная разведка и рынок, открытый для инвестиций. 

Газ действительно должен перестать быть политической удавкой и начать быть обычным товаром.

Источник

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Харькове после распыления газа в школе госпитализировали 15 учениковВ Минобразования прокомментировали систематические отравления газом в школахНафтогаз повышает цену газа второй раз за весну
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 26332
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8064
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8594
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 7941
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 13377
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 5076
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 9384
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 11083
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 8047
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 3546
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 58454 / 79218
  2. В курортном Бердянске вода превратилась в зеленую жижу 4252 / 4696
  3. Порошенко присвоил родной сестре своей жены почетное звание 3734 / 4188
  4. Свадебный переполох. Почему бракосочетание Гарри и Меган привлекло такое внимание 3567 / 3708
  5. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 2879 / 6947
  6. Голодовка Сенцова. Как Украина теряет и своих сыновей, и свой имидж 2666 / 2743
  7. В Минобразования прокомментировали систематические отравления газом в школах 2481 / 2744
  8. Еще одна европейская страна хочет поставок российского газа в обход Украины 2360 / 2700
  9. Рядом с Елизаветой II и вместе с детьми: появились официальные фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 2356 / 2599
  10. Принц Гарри стал первым за 125 лет членом королевской семьи, который женился не бритым 2241 / 2544
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 79 / 79218
  2. Голодовка Сенцова. Как Украина теряет и своих сыновей, и свой имидж 16 / 2743
  3. Порошенко присвоил родной сестре своей жены почетное звание 11 / 4188
  4. Свадебный переполох. Почему бракосочетание Гарри и Меган привлекло такое внимание 9 / 3708
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 26332
  6. Суд Бога – это суд Ума. Как философ из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США 7 / 416
  7. В России более 130 деятелей культуры потребовали освободить Олега Сенцова 6 / 832
  8. Венгрия приняла "меморандум о защите закарпатских венгров" 5 / 2152
  9. Карта военных действий на Донбассе к 18 мая 4 / 1009
  10. В Карпатах достроили тоннель в Европу 4 / 4861
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.