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Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой

Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой
Фото: Без Табу

В Украине не видно политиков, готовых предложить решение вопроса о качестве власти

24.05.18 607
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А вы заметили, что Украина уже долгое время живёт без объединяющего протестного лозунга? Когда-то были «Кучму геть!», «Бандитам — тюрьмы» и даже какое-то время «Юле волю!».

Сейчас три четверти населения, согласно опросам, категорически недовольны тем, как развивается страна, но понятного и простого требования не выкристаллизовалось.

В первую очередь это претензия к тем, кому положено кидать клич в массы. Но политические партии у нас сами знаете какие — обнять и плакать. Впрочем, обнимать их хочется меньше всего.

Совсем не хочется обнимать ведущих политиков и институты, которые представляют Украину. Деятельность президента одобряют всего 3% граждан, с оговорками — ещё 9% (мартовский опрос Социологической группы «Рейтинг»), и эта ситуация длится уже три года, упало лишь число тех, кто с оговорками: в 2015 году их был 21%.

У главы правительства не лучше: светлое в нём видят те же 3%, 14% уже не так уверены. Верховной Радой недовольны практически все, и лишь 5% граждан готовы проявить к парламенту какую-то снисходительность.

Эти цифры куда сильнее характеризуют происходящее в Украине, чем полтора процента, которые отделяют в президентском рейтинге одного безнадёжно непопулярного политика от другого. Кучма давно пошёл геть, Юля на воле, а авторитет государственных органов по-прежнему крайне низок.

Случайному прохожему на улице, если он прилично одет и не шатается, украинцы доверяют больше, чем тем, кто уполномочен от имени народа управлять страной

И дело не в конкретных именах, хотя и в них тоже. Наверное, это напрямую связано с тем, что бандиты, в самом широком смысле, так тюрем и не увидели и даже от процесса государственного управления отлучены не были, за некоторыми неубедительными исключениями.

В Украине хронический политический кризис, который вызвал два массовых протеста, но не был разрешён ни одним из них. Более того, цена его неразрешённости резко возросла, и теперь долг политиков перед гражданами замешан на крови. Впрочем, это никого не подтолкнуло к интенсивной работе над устранением причин, ответ всё так же ищут там, где его нет — в «правильном» имени.

Сейчас по мере приближения выборов нас снова начнут накачивать, создавая иллюзию острой проблемы: голосуй за Икс, иначе всем Игрек. Настоящая же проблема заключается в том, как их, многонеуважаемых, вообще выкинуть из нашей жизни навсегда. Пока не будет сломана старая, отлаженная система отбора во власть худших, наиболее беспринципных, о движении вперёд можно забыть. Проще говоря, на месте головы у страны должен быть соответствующий мыслительный орган, а не живот и задница, как сейчас.

Как это сделать — вопрос другой. Может, так, может, сяк. В любом случае центральная тема украинской политики: как уничтожить, сделать невозможной украинскую политику в том виде, в каком мы привыкли её видеть последние четверть века. Тот, кто будет предлагать меньшее, стране просто не нужен и вреден, не тратьте даже времени на то, чтобы разобраться, он глуп, мелок или себе на уме. Скорее всего, и то, и другое, и третье. Между тем пока масштабных, глубоких и искренних не видать, что само по себе вгоняет общество в стресс: за рулём стрёмные ребята, и сменить их готовы такие же или хуже.  

Кстати сказать, остроту момента граждане вполне ощущают, хотя, возможно, и не всегда могут объяснить причины испытываемой тревоги. Более 90% опрошенных «Рейтингом» людей оценивают политическую ситуацию в стране как критическую (33%) или напряжённую (59%). Спокойны лишь три процента, столько же, сколько довольны президентом и премьером.

Помните, в какое движение пришла Украина, когда весной-летом 2014 года ей стала грозить нешуточная внешняя угроза? Нынче угроза ничуть не меньше, просто она не так очевидна: через год страна рискует опять получить вместо головы задницу. И есть вероятность, что ни шанса, ни сил что-то изменить уже больше не будет. У истории конечное количество попыток.

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