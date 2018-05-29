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Главная » Мнения » Что делать Мустафе? Почему за год до выборов об избирателях вспоминать поздно
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Что делать Мустафе? Почему за год до выборов об избирателях вспоминать поздно

Что делать Мустафе? Почему за год до выборов об избирателях вспоминать поздно
Фото с сайта Politeka

В нашей небогатой событиями политике произошло необычное: народный депутат Украины обратился к избирателям с вопросом, что делать-то?

29.05.18 411
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В политической биографии Мустафы Найема, как и в истории страны, обращение за помощью к фейсбучному сообществу когда-то сыграло решающую роль, поэтому неудивительно стремление прильнуть к этому источнику силы еще раз.  

Три недели вынужденного молчания в больничной палате после инцидента с еще более молодыми избирателями, в том числе российскими, сподвигли недавнего новичка украинского парламента на невеселые размышления. Беспокоит отсутствие «своей» партии у его сверстников, причем не какой-нибудь, а способной побеждать.

Он ссылается на мнение Френсиса Фукуямы, знаменитого американского философа, который в интервью «Украинской правде» сказал, что на месте какого-нибудь тридцатилетнего украинца организовал бы людей, чтобы победить на выборах. Мустафа и спрашивает свою молодую аудиторию: вот что делать, когда выборы на носу, а всё так, как есть, то есть никак?

Такое вопрошание само по себе необычно, потому что, как правило, народные избранники и прочее начальство свято уверены, что они-то знают больше и лучше других. Мустафа своей неуверенности не скрывает. Кроме того, являясь одним из руководителей «Демальянса», давно претендующего на статус политической силы нового поколения, он признает тем самым, что эта партия никак не соответствует заявленным амбициям. Факт давно известный, но от лидера такое не часто услышишь.

Не может не возникнуть вопрос, на что были потрачены предыдущие четыре года, если за год до выборов Найем вдруг озадачился проблемой собственного политического будущего и политического представительства своего поколения

Будучи весьма приметным деятелем, он остается совершенно неизвестен 47% граждан, как показал майский опрос КМИС. И это относительно высокий результат, соратница Мустафы по «еврооптимизму» Светлана Залищук и вовсе не опознается народом: не слыхали о ней 85% украинцев. У самого шумного из молодых политиков, зашедших в парламент в 2014 году, Егора Соболева, 60-процентная неузнаваемость. Судя по этим цифрам, они действительно делали что-то не то и/или не так. Но даже когда заведомо что-то делали не так, это не приносило известности: о Сергее Лещенко, хоть с квартирой, хоть без, не знают 69% людей.

В известном анекдоте женщина в переполненном автобусе жалуется: «Мужчина, вы на меня просто легли!» - «Но я же ничего не делаю». – «Так делайте что-нибудь!» Очевидно, в нашем случае «что-нибудь» мало, его делали зашедшие в политический автобус предыдущие четыре года. Сейчас, по сути, Мустафа спрашивает публику, нет ли, может, какого-то чудо-оружия, чтобы развернуть неблагоприятно складывающуюся ситуацию. Вдруг кто-то подскажет сверхэффективный ход, который ускользает от внимания политика.

Только нету никакого вундерваффе. Просто делать нужно всё, ещё вчера и непрерывно, а народ, глядишь, и узнавать начнет, и оценит. А что-нибудь, даже самое остроумное, как-нибудь, даже без очевидных провалов, при случае, даже если это окажется самый благоприятный момент, оценит вряд ли. Украинской политике страшно не хватает интенсивности и тотальности, она носит лоскутной, обрывочный характер даже в исполнении действующих органов власти, а связных партийных политик у нас не существует вовсе.

Собственно, Фукуяма и имел в виду эти вещи, когда говорил об организации людей для победы на выборах. И, кстати, в комментариях к посту Мустафы много здравых рассуждений и предложений, наши люди тоже не лыком шиты. Спрашивать их только надо почаще и честно отвечать. Впрочем, даже в этом случае нет никаких гарантий успеха. Политика всегда игра с открытым финалом.

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