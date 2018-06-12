Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал

Как отделить Украину и коррупцию? Переиначивая Маяковского: мы говорим «коррупция» — подразумеваем «Украина», мы говорим «Украина» — подразумеваем «коррупция». Страна стала заложницей своей репутации и, парадоксально, борьбы с ней

Эфир Си-эн-эн, передача легендарной журналистки Кристиан Аманпур, из Киева включается генеральный прокурор Юрий Луценко. Он с гордостью докладывает всемирной аудитории о дерзкой спецоперации, в которой было имитировано заказное убийство российского изгнанника Аркадия Бабченко. В ответ участвующий в разговоре редактор журнала The Economist предлагает генпрокурору лучше бороться с коррупцией, поскольку, по его информации, в отставку идёт единственный, как он убеждён, министр, который в украинском правительстве боролся с коррупцией, Александр Данилюк.

Американский Совет по международным отношениям, тот самый, что издаёт авторитетный журнал Foreign Affairs. Выступает Джозеф Байден, экс-вице-президент США, в контексте отношений Америки с Россией всплывает тема Украины. Байден говорит о регрессе в борьбе с коррупцией и рассказывает историю, как лишь шантажом, угрозой отказать в миллиардной помощи, вынудил украинское руководство избавиться от дискредитированного в глазах Вашингтона генпрокурора Виктора Шокина.

Британская телерадиокомпания Би-би-си публикует расследование, где утверждается, что украинская сторона заплатила около полумиллиона долларов Майклу Коэну, личному адвокату Дональда Трампа, за то, что тот помог устроить встречу Порошенко и Трампа в июне прошлого года.

МВФ, Всемирный банк, ЕС и США вместе и врозь заявляют, что полноценная финансовая помощь Украине будет оказана лишь в случае, если заработает Высший антикоррупционый суд (ВАСУ), причём с правом вето на кандидатов в члены суда со стороны международных экспертов, украинским веры нет.

Это лишь некоторые эпизоды, но весьма характерные: название нашей страны редко упоминается без привязки к этически и криминально небезупречному поведению политиков и чиновников. Причём размах аппетитов отечественных коррупционеров не идёт ни в какое сравнение с возможностями их коллег из тех стран, куда внешняя помощь поступает в колоссальных размерах.

Так, американцы ввалили в Ирак и Афганистан более чем по триллиону долларов, то есть больше, чем по $100 млрд в год, нам ничего подобного и не снилось. Но это не помешало ИГИЛ в короткие сроки отхватить пол-Ирака, а бОльшую часть Афганистана сейчас контролируют талибы: силовые структуры этих стран на бумаге и на деле сильно отличаются, огромную разницу местные деятели кладут в карман. Та же картина по другим проектам.

Понятна обида наших лидеров, когда государство, которое они представляют, ставят в один ряд с подобными режимами, но заявлять, что коррупция в Украине не так страшна, как кое-где, самоубийственно, потому что от политического руководства как раз и ждут решительных мер в этом направлении. Слово «коррупция» трактуется у нас в самом широком смысле. Всякие оговорки воспринимаются как нежелание напрягаться и как свидетельство собственной заинтересованности в том, чтобы всё осталось как есть.

Отсутствие заметных невооружённым глазом изменений подтверждает общественные сомнения: если до сих пор, за четыре послемайданных года, никто из крупных фигур не оказался за решёткой, значит, они хорошо прикрыты с самого верха

И доказывать обратное должны не избиратели.

В то же время всякий новый арест подтверждает убеждённость людей в тотальной нечистоплотности правящего класса, как и последующее тихое избежание суда громко арестованными. А открытые электронные декларации стали доказательством до того интуитивно схваченной истины, что честных «там» почти нет. Чтобы проблему решить по-настоящему, усилия следует удесятерить. Тем самым удесятерится и информационный эффект, Украина и коррупция увяжутся в общественном сознании у нас и за рубежом ещё прочнее. Это плата за годы, потерянные в имитации борьбы.

Проблема, однако, в том, что нет никаких оснований утверждать, будто период имитации закончился. Открытые информационные атаки на НАБУ, неприличное затягивание голосования по ВАСУ, год впустую в исполнении НАЗК и подковёрная возня вокруг, внутри и между антикоррупциоными структурами демонстрируют полную неготовность к систематической, рутинной работе в этом направлении. А ведь даже если они вдруг завтра начнут работать слаженно и в полную силу, разгребать авгиевы конюшни им придётся много-много лет. Но завтра они не начнут, и послезавтра тоже.

Поэтому формула «Украина = коррупция» будет преследовать нашу страну ещё очень долго. Как показывает опыт, жить в дерьме можно, можно даже привыкнуть к запаху и обижаться на тех, кто на него указывает. Но выбираться неимоверно тяжело и невозможно, если нет горячего желания.