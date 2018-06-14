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Главная » Мнения » Юля как Фрося. Откуда взяться новому курсу не сильно новых фигур
Леонид Швец
публицист, журналист
Леонид Швец публицист, журналист

Юля как Фрося. Откуда взяться новому курсу не сильно новых фигур

Юля как Фрося. Откуда взяться новому курсу не сильно новых фигур
Фото: Офигенно

Украину ждет конкурс не кандидатов в президенты, а технологий обновления их имиджа

14.06.18 15
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Когда-то будут взвешивать значение тех или иных персонажей в жизни нынешней Украины, и, хочется верить, Юлии Тимошенко отдадут должное за ее главную заслугу: именно она уже два десятка лет склеивает здешний политический процесс в единую связную историю.

Какие-то персонажи появляются и исчезают, какие-то надолго выпадают, чтобы потом снова вынырнуть. Сюжет скачет, как речь мелкого функционера «Батькивщины» на собрании районного актива.

И только она неизменно присутствует в каждой точке рассказа.  Так в старом дворе обязательно есть какая-нибудь своя Фрося: жильцы меняются, старики умирают, дети взрослеют и уезжают, а Фрося тут всегда, активный элемент местных страстей и скандалов, объект сплетен и едких шуток. Юля наша Фрося. И уже много лет подряд пару-тройку раз в год о Тимошенко приходится писать текст, потому что куда без нее.

В пятницу партийцы Тимошенко проведут большой форум, где будет обсуждаться некий «Новый курс», с которым их лидер отправится на президентские выборы. Новая Юлия Тимошенко – дерзкий оксюморон. Возможности ее стилистов и имиджмейкеров кажутся безграничными, но изменить внешность самому ветеранистому ветерану украинской политики проще, чем убедить кого-то, что за подновленным фасадом привычная Юля почему-то вдруг стала иная.  С чего бы?

Между тем, ей приходится искать какие-то варианты чудесного обновления, потому что проклятые 13, плюс-минус, процентов поддержки, из которых она никак не может вылезти после поражения 2010 года, не позволяют уверенно рассчитывать на последний шанс стать президентом Украины. Что с того, что у остальных этот шанс сейчас еще меньше, победа не должна быть заложницей случая.

Юлия Владимировна – давняя, узнаваемая с трех нот песня, сколько ни бейся над аранжировками, но это часть ее беды

Куда непреодолимей острота чувств, испытываемых к ней избирателями. Несмотря на привычность, которая, казалось, могла бы пригасить эмоции, Юлю или боготворят, или терпеть не могут, и последних гораздо  больше, чем первых. Для расширения электоральных возможностей Тимошенко нужно каким-то образом вызвать к себе спокойное и заинтересованное внимание тех, кто на «вону» махнул рукой еще в пору раннего Януковича, то есть эпоху назад. Понаблюдать за этими отчаянными попытками Юлии Тимошенко выпрыгнуть из заколдованного круга будет, по крайней мере, любопытно и поучительно.

Собственно, избирательная кампания обещает превратиться в соревнование не столько кандидатов, среди которых не видно тех, кто способен приятно удивить, сколько в конкурс технологий оживления полуживых.

Порошенко ведь тоже нужно как-то разворачивать пикирующую траекторию поддержки, изображать себя другого, свежего, годящегося для повторного использования. Пока он выглядит обессиленным и обессмысленным по итогам первого срока. Уже даже не важно, насколько он лучше или хуже других, у него просто бензин кончился. Нам предстоит увидеть, как его попробуют заправить новым и что из этого выйдет.

В ситуации, когда не заставишь себя быть болельщиком, можно получить удовольствие в качестве отстраненного наблюдателя. В конце концов, чтобы по Фросиным приключениям судить о нравах двора, необязательно участвовать в ее играх. Да что там: лучше не участвовать.

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