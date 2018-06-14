Юля как Фрося. Откуда взяться новому курсу не сильно новых фигур

Когда-то будут взвешивать значение тех или иных персонажей в жизни нынешней Украины, и, хочется верить, Юлии Тимошенко отдадут должное за ее главную заслугу: именно она уже два десятка лет склеивает здешний политический процесс в единую связную историю.

Какие-то персонажи появляются и исчезают, какие-то надолго выпадают, чтобы потом снова вынырнуть. Сюжет скачет, как речь мелкого функционера «Батькивщины» на собрании районного актива.

И только она неизменно присутствует в каждой точке рассказа. Так в старом дворе обязательно есть какая-нибудь своя Фрося: жильцы меняются, старики умирают, дети взрослеют и уезжают, а Фрося тут всегда, активный элемент местных страстей и скандалов, объект сплетен и едких шуток. Юля наша Фрося. И уже много лет подряд пару-тройку раз в год о Тимошенко приходится писать текст, потому что куда без нее.

В пятницу партийцы Тимошенко проведут большой форум, где будет обсуждаться некий «Новый курс», с которым их лидер отправится на президентские выборы. Новая Юлия Тимошенко – дерзкий оксюморон. Возможности ее стилистов и имиджмейкеров кажутся безграничными, но изменить внешность самому ветеранистому ветерану украинской политики проще, чем убедить кого-то, что за подновленным фасадом привычная Юля почему-то вдруг стала иная. С чего бы?

Между тем, ей приходится искать какие-то варианты чудесного обновления, потому что проклятые 13, плюс-минус, процентов поддержки, из которых она никак не может вылезти после поражения 2010 года, не позволяют уверенно рассчитывать на последний шанс стать президентом Украины. Что с того, что у остальных этот шанс сейчас еще меньше, победа не должна быть заложницей случая.

Юлия Владимировна – давняя, узнаваемая с трех нот песня, сколько ни бейся над аранжировками, но это часть ее беды

Куда непреодолимей острота чувств, испытываемых к ней избирателями. Несмотря на привычность, которая, казалось, могла бы пригасить эмоции, Юлю или боготворят, или терпеть не могут, и последних гораздо больше, чем первых. Для расширения электоральных возможностей Тимошенко нужно каким-то образом вызвать к себе спокойное и заинтересованное внимание тех, кто на «вону» махнул рукой еще в пору раннего Януковича, то есть эпоху назад. Понаблюдать за этими отчаянными попытками Юлии Тимошенко выпрыгнуть из заколдованного круга будет, по крайней мере, любопытно и поучительно.

Собственно, избирательная кампания обещает превратиться в соревнование не столько кандидатов, среди которых не видно тех, кто способен приятно удивить, сколько в конкурс технологий оживления полуживых.

Порошенко ведь тоже нужно как-то разворачивать пикирующую траекторию поддержки, изображать себя другого, свежего, годящегося для повторного использования. Пока он выглядит обессиленным и обессмысленным по итогам первого срока. Уже даже не важно, насколько он лучше или хуже других, у него просто бензин кончился. Нам предстоит увидеть, как его попробуют заправить новым и что из этого выйдет.

В ситуации, когда не заставишь себя быть болельщиком, можно получить удовольствие в качестве отстраненного наблюдателя. В конце концов, чтобы по Фросиным приключениям судить о нравах двора, необязательно участвовать в ее играх. Да что там: лучше не участвовать.