Наказано вижити. Як відкриті дані допомогають у великому місті

Уявіть, що ви переїжджаєте в інше місто. У вас виникає ряд запитань: де найбезпечніший район для проживання, яку школу чи садок обрати для дітей, де повітря найчистіше, як найшвидше доїхати до нового місця роботи або навіть де знайти громадську вбиральню у центрі міста?

Із такими запитаннями я сама зіштовхнулася, коли переїхала до Києва рік тому. До цього 10 років я жила в Лондоні, де працювала у сфері відкритих даних. Саме професійний досвід повернув мене назад до Києва, і тепер я допомагаю державним органам влади в Україні відкривати публічні дані.

По приїзду в Київ я погано орієнтувалася у повсякденному житті пересічного мешканця столиці й зіштовхнулася з тим, що важко знайти відповіді на вищезгадані та інші важливі запитання, або взагалі неможливо.

Але держава має усі відповіді на ці запитання, адже щодня збирає величезні масиви даних про кожний аспект нашого життя — від сфери культури до охорони здоров'я. Ця інформація є дуже цінною, і уряди в усьому світі відкривають ці дані для своїх громадян, бо вони спрощують прийняття щоденних рішень, що впливають на якість нашого життя. I Україна не відстає від цього тренду.

Коли ми починаємо шукати нове житло, то перше, на що орієнтуємося, — це наш бюджет, і відповідно який район ми можемо собі дозволити. Якщо центр будь-якого міста завжди дорожчий, то райони за його межами за ціною майже не відрізняються. І тут я хочу розповісти, як саме відкриті дані можуть допомогти вам із вибором.

Як швидко я добиратимуся до місця роботи?

Питання витрати часу на проїзд до роботи є одним із визначальних. І тут транспортні дані відіграють величезну роль. Адже навіть обравши найбільш оптимальний маршрут, ніхто не знає, скільки доведеться чекати на транспорт: 5 чи 20 хвилин, або навіть годину в екстремальних погодних умовах. У Лондоні я розраховувала найшвидший маршрут з допомогою додатку CityMapper, що працює на відкритих транспортних даних. Аплікація шукає найшвидший маршрут за будь-яких умов, а також з точністю може сказати, коли приїде необхідний автобус. Уявіть наскільки поліпшилася б економіка Києва, якщо кожен мав би доступ до інформації про публічний транспорт у режимі реального часу та не витрачав марно свій час на зупинках. У Лондоні відкриті транспортні дані приносять майже 130 млн фунтів стерлінгів на рік, і з них від 70 до 90 млн — це економія часу жителів Лондона.

Які відкриті дані потрібні: Розклад маршрутів громадського транспорту та пересування громадського транспорту в реальному часі.

Чи безпечно жити в цьому районі?

Звісно, ми можемо прочитати чи почути про найбільш криміногенні райони столиці чи побачити кадри страшних аварій та нещасних випадків. Але це не дає повної картини безпеки та криміногенної ситуації місцевості, і заголовки новин ніколи не зрівняються з офіційними даними МВС про те, де зареєстровано найбільше правопорушень з точністю до вулиці або даними про ДТП.

За кордоном міста публікують дані про рівень злочинності за певний період та оперативні дані, які оновлюються щоденно. Crime Map у Нью Йорку показує усі злочини та порушення, про які повідомляється у департамент поліції штату Нью-Йорк (NYPD). А Сrashmap надає інформацію (місцезнаходження та дату) про зареєстровані ДТП у Великій Британії з 2011 року. Розробники створюють карти та аналітичні інструменти про найнебезпечніші райони та дороги міста, а також причини ДТП. Якщо МВС України публікуватиме дані про криміногенність та ДТП щоденно, то розробка таких сервісів стане можлива й для українців.

Які відкриті дані потрібні: Інформація про зареєстровані кримінальні правопорушення, про виявлені адміністративні порушення, про дорожньо-транспортні пригоди, про стан аварійності на автомобільних дорогах та ін.

Який навчальний заклад обрати для дітей?

Під час пошуку дитячого садка чи школи важливі об’єктивні показники — бюджети, наявне обладнання, кваліфікація персоналу, задоволеність батьків, успішність учнів тощо. В Україні про якість шкіл можна дізнатися через дані успішності їхніх випускників — результати ЗНО, що публікуються Українським центром оцінювання якості освіти.

Ці відкриті дані вже дають батькам можливість знайти найкращу школу через рейтинг шкіл проекту TEXTY.ORG.UA та проект Відкрита школа. Останній надає інформацію про розподіл учнів за класами, кількість учителів, обладнання і приміщення школи. Якщо ви шукаєте інформацію про успішність учнів закладу з певного предмета, то відкриті дані теж допоможуть знайти оптимальний навчальний заклад за такою ознакою. За кордоном доволі поширена практика створення таких аналітичних інструментів і надавання батькам можливості обирати школу чи навіть отримати пораду щодо вибору кар'єри на основі результатів екзаменів.

Наприклад, британський SkillRoute допомагає знайти установи, які відповідають особистим академічним здібностям, інтересам та амбіціям дитини, та дізнатися, які з можливостей доступні локально, не витрачаючи час на пошук на різних веб-сайтах.

Які відкриті дані потрібні: Деперсонізовані дані про учнів та студентів — відвідуваність класів та оцінки Міністерства освіти і науки; дані про школи — бюджети, інформація про вчителів місцевих управлінь освіти тощо.

Яким повітрям ми дихаємо?

Дедалі більше людей, що живуть у містах, переймаються питаннями якості повітря та інших екологічних показників, адже стан довкілля є одним із чинників, що впливає на здоров'я. У багатьох західних країнах можна дізнатися про якість повітря практично в будь-якій конкретній локації. Живучи в Лондоні, я перевіряла показники на офіційному веб-сайті департаменту екології, продовольства та аграрних справ Великої Британії, і це було надзвичайно зручно. Залежно від показників якості повітря, на сайті можна знайти рекомендації та поради щодо захисту людям з певними проблемами зі здоров’ям, для яких ситуація може становити небезпеку. Сьогодні ми можемо знайти інформацію про стан забруднення атмосферного повітря в Києві на сайті ДСНС, але ця інформація дуже загального характеру, без аналізу та пояснення. Відкриті дані про якість повітря по локаціях дозволили б мешканцям краще слідкувати за ситуацією та вживати заходів щодо захисту за потреби.

Які відкриті дані потрібні: Дані про якість повітря від Гідрометцентру України.

Де знайти хороший лікувальний заклад поблизу?

Якщо про освіту держава вже публікує дані, то про сферу охорони здоров'я інформація на рівні лікарень відсутня. Особливо ця тема актуальна сьогодні, у час медичної реформи. Свідомий вибір лікаря чи медичної установи повинен базуватися не лише на рекомендаціях знайомих, а й на цілком об’єктивних показниках — від необхідного спеціалізованого обладнання до даних про досвід і стаж лікарів, бюджету закладу тощо. Наприклад, уряд Ірландії створив портал, що надає інформацію про наявні медичні послуги, статистичні дані стосовно лікарняних справ. У Великій Британії відкриті дані у галузі медицини публікуються ще з 2012 року — від фінансових планів до задоволеності сервісом у певній лікарні.

В Україні першими публікувати медичні дані розпочали Чернівці, і це поки що єдине місто, яке пріоритизувало доступ до інформації саме у сфері охорони здоров’я. На порталі розміщений увесь перелік медичних установ, медичних працівників та медичного обладнання. Відкриті дані у сфері медицини в Україні дозволили б зрозуміти забезпеченість лікарень та свідомо обрати лікаря чи заклад.

Які відкриті дані потрібні: Дані про лікарські засоби, придбані за бюджетні кошти, діяльність лікувально-профілактичних закладів та медичне обладнання у закладах охорони здоров'я на рівні кожного окремого закладу місцевих управлінь здоров’я.

Наші міста стають дедалі "розумнішими", а послуги — доступнішими для громадян. На основі відкритих даних розробники створюють додатки та сервіси, які не лише позитивно впливають на розвиток економіки, про що свідчать результати дослідження економічного потенціалу відкритих даних в Україні, а й роблять наше життя якіснішим. По-перше, ми можемо економити та використовувати час з користю для себе. По-друге, доступ до надійних високоякісних даних стає дедалі важливішим, бо кожен може приймати обґрунтоване рішення на основі фактів, а не чуток чи чиєїсь інтерпретації. Україна впевнено наздоганяє західних сусідів і вже незабаром може з’явитися багато можливостей на основі відкритих даних для кожного жителя міста.