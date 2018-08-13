Покупай американское. Как протекционистская политика Трампа отразится на Украине

Торговые войны создают все больше рисков не только для мировой экономики, но и для непосредственных сторон конфликта.

США вели их не раз.

Первая торговая война США, в 20-х–30-х годах ХХ века, известна миру как "закон о тарифах Смута-Хоули" 1930 года. Эта инициатива привела к снижению месячных объемов мировой торговли с $3 млрд до $0.9 млрд, еще более усугубив последствия Большой депрессии. В то время как либерализация мировой торговли и, как следствие, создание ВТО в 1995 году, привели к росту мировой торговли в ежегодном измерении с $60 млрд. в 1948 году до $17,7 трлн. в 2017 году. По оценкам ВТО, возвращение к протекционизму в рамках закона о тарифах Смута-Хоули приведет к падению мировой торговли до $5 трлн. в год.

В краткосрочной перспективе политика протекционизма обычно срабатывает. Защищенные компании начинают генерировать более высокие доходы, как следствие платить больше налогов в бюджет для финансирования государственных потребностей. Но в конечном итоге она угнетает экономический рост.

В среднесрочной перспективе приводит к увеличению цен на внутренних рынках, ускорению темпов инфляции, снижению спроса и росту безработицы. По этой причине сами американцы называют введение тарифов и других торговых барьеров «рискованными для экономики».

Торговый конфликт ставит перед странами, вовлеченными в него напрямую или косвенно, задачи переформатирования собственных экономик в условиях изменившейся конъюнктуры, поиска новых форматов взаимодействия, союзников, рынков.

Как же политика протекционизма отразится на Украине? На фоне указов Президента США о введении пошлин на импортные товары, с которыми связывают торговые войны, Указ «Об утверждении некоторых действий в рамках Закона о возможностях роста и развития Африканского континента и для других целей» № 9687 (2017–28144) от 27 декабря 2017 года был практически незаметным, как для мировых, так и для украинских СМИ.

Между тем, этим указом с апреля 2018 года были введены импортные пошлины на 150 товарных позиций украинских товаров, за нарушение Киевом правил адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.

Вместе с Украиной в Указе были также названы Гамбия, Королевство Свазиленд, Израиль, Доминиканская Республика, Аргентина. Но если для Гамбии, Свазиленда, Израиля указ имеет положительный эффект – возобновление или продление торговых преференций. То, для Украины, по оценкам экспертов KPMG, – однозначно отрицательный.

Стоит напомнить, что помимо этого на Украину также распространяются и другие указы Президента США: о введении пошлин на сталь и алюминий, стиральные машинки и солнечные батареи др.

Всего под действие американских тарифов попало 155 украинских товарных позиций из около 3600 товарных позиций Генеральной Системы Преференций США. Таким образом, все украинские производители и экспортеры промышленной продукции и товаров из перечня «155» попадают под действие американских пошлин.

Украине, в отличие от других торговых партнеров и союзников США, пока еще не удалось договориться о приостановлении, отмене или нераспространении действия пошлин на свои товары

Одним из основных препятствий на этом пути является, в частности, непринятие Верховной Радой Украины в 2017-м и первой половине 2018 года законопроектов, направленных на адекватную и эффективную защиту прав и объектов интеллектуальной собственности.

Следовательно, если уступок от США не удастся получить, то решить проблемы пострадавшего украинского экспорта будет сложно. Поиск новых рынков для Украины ограничен из-за высокой конкуренции между производителями из других стран. Внутренний рынок – не развит.

Выход из ситуации – менять структуру экономики, развивать внутренний рынок, собственную перерабатывающую промышленность. Другой альтернативы, к сожалению, нет. Но это длительный и затратный процесс, поэтому сегодня важно не только искать диалог с торговыми партнерами, но и принимать законопроекты, необходимые для эффективного диалога.