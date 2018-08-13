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Главная » Мнения » Покупай американское. Как протекционистская политика Трампа отразится на Украине
Тарас Коваль
Эксперт KPMG
Тарас Коваль Эксперт KPMG

Покупай американское. Как протекционистская политика Трампа отразится на Украине

Покупай американское. Как протекционистская политика Трампа отразится на Украине
Фото: Крамола

Что делать нашим производителям и экспортерам из перечня «155»

13.08.18 32
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Торговые войны создают все больше рисков не только для мировой экономики, но и для непосредственных сторон конфликта.

США вели их не раз.

Первая торговая война США, в 20-х–30-х годах ХХ века, известна миру как "закон о тарифах Смута-Хоули" 1930 года. Эта инициатива привела к снижению месячных объемов мировой торговли с $3 млрд до $0.9 млрд, еще более усугубив последствия Большой депрессии. В то время как либерализация мировой торговли и, как следствие, создание ВТО в 1995 году, привели к росту мировой торговли в ежегодном измерении с $60 млрд. в 1948 году до $17,7 трлн. в 2017 году. По оценкам ВТО, возвращение к протекционизму в рамках закона о тарифах Смута-Хоули приведет к падению мировой торговли до $5 трлн. в год.

В краткосрочной перспективе политика протекционизма обычно срабатывает. Защищенные компании начинают генерировать более высокие доходы, как следствие платить больше налогов в бюджет для финансирования государственных потребностей. Но в конечном итоге она угнетает экономический рост.

В среднесрочной перспективе приводит к увеличению цен на внутренних рынках, ускорению темпов инфляции, снижению спроса и росту безработицы. По этой причине сами американцы называют введение тарифов и других торговых барьеров «рискованными для экономики».

Торговый конфликт ставит перед странами, вовлеченными в него напрямую или косвенно, задачи переформатирования собственных экономик в условиях изменившейся конъюнктуры, поиска новых форматов взаимодействия, союзников, рынков.

Как же политика протекционизма отразится на Украине?  На фоне указов Президента США о введении пошлин на импортные товары, с которыми связывают торговые войны, Указ «Об утверждении некоторых действий в рамках Закона о возможностях роста и развития Африканского континента и для других целей» № 9687 (2017–28144) от 27 декабря 2017 года был практически незаметным, как для мировых, так и для украинских СМИ.

Между тем, этим указом с апреля 2018 года были введены импортные пошлины на 150 товарных позиций украинских товаров, за нарушение Киевом правил адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.

Вместе с Украиной в Указе были также названы Гамбия, Королевство Свазиленд, Израиль, Доминиканская Республика, Аргентина. Но если для Гамбии, Свазиленда, Израиля указ имеет положительный эффект – возобновление или продление торговых преференций. То, для Украины, по оценкам экспертов KPMG, – однозначно отрицательный.

Стоит напомнить, что помимо этого на Украину также распространяются и другие указы Президента США: о введении пошлин на сталь и алюминий, стиральные машинки и солнечные батареи др.

Всего под действие американских тарифов попало 155 украинских товарных позиций из около 3600 товарных позиций Генеральной Системы Преференций США. Таким образом, все украинские производители и экспортеры промышленной продукции и товаров из перечня «155» попадают под действие американских пошлин.

Украине, в отличие от других торговых партнеров и союзников США, пока еще не удалось договориться о приостановлении, отмене или нераспространении действия пошлин на свои товары

Одним из основных препятствий на этом пути является, в частности, непринятие Верховной Радой Украины в 2017-м и первой половине 2018 года законопроектов, направленных на адекватную и эффективную защиту прав и объектов интеллектуальной собственности.

Следовательно, если уступок от США не удастся получить, то решить проблемы пострадавшего украинского экспорта будет сложно. Поиск новых рынков для Украины ограничен из-за высокой конкуренции между производителями из других стран. Внутренний рынок – не развит.

Выход из ситуации – менять структуру экономики, развивать внутренний рынок, собственную перерабатывающую промышленность. Другой альтернативы, к сожалению, нет. Но это длительный и затратный процесс, поэтому сегодня важно не только искать диалог с торговыми партнерами, но и принимать законопроекты, необходимые для эффективного диалога.

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