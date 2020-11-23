Всей семьей – на карантин. Почему коронавирусом не болеют в одиночку

Как и почему мы заражаемся коронавирусом?

Причина первая – люди не знают первых симптомов коронавирусной инфекции.

ВОЗ информирует нас через Интернет, что "Наиболее частые симптомы COVID-19 – лихорадка, усталость и сухой кашель. У некоторых пациентов могут быть боли, заложенность носа, насморк, боль в горле или диарея. Эти симптомы обычно мягкие и начинаются постепенно". Что они там вообще делают, эти ВОЗовцы?

Уже несколько месяцев прошло с момента публикации исследования, которое выявило более 200 симптомов начала COVID-19, и на первом месте среди них не лихорадка и быстрая утомляемость, а ГОЛОВНАЯ БОЛЬ! И все. Очень часто никаких иных симптомов в первые дни нет!

Это значит, что у людей и врачей должна быть повышенная настороженность в отношении коронавирусной инфекции – любые симптомы, характерные для ОРВИ, кишечных инфекций, гриппа, кожных заболеваний и неврологических нарушений должны сейчас расцениваться, как вероятность начальной стадии COVID-19.

Причина вторая – психологическая. Заболевший человек подсознательно и сознательно надеется, а иногда и свято верит, что у него не может быть коронавирусной инфекции. "Маску я носил, с больными не контактировал".

А то, что он руками без перчаток за все подряд хватался, их не мыл и санитайзером не обрабатывал – это не в счет… Типа, не живет вирус на поверхностях! Живет! Недавние исследования показали, что до 28 дней живет! А как иначе вы притащили в свой дом инфекцию, если маску носили и во-время ее меняли?

Причина третья – неправильная статистическая информация. В начале пандемии в наиболее пострадавших странах была МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА, как на войне… И в реанимацию отбирались люди молодые, а не старики.

Это – жестокая правда! Отсюда и пошло – мол, умирают люди старческого возраста и пожилые с кучей болячек. А для молодых это не опасно – можно на ногах и бессимптомно перенести…

Нет! Еще как опасно! Вот вам пример Индии, в которой я работаю. Школы и детские садики давным-давно закрыты, университеты и колледжи – тоже. И не открывались, все обучение проходило и проходит дистанционно. Старики сидят по домам с самого начала пандемии, по магазинам не ходят (индийские семьи большие, есть кому принести продукты).

Результат: основная масса больных – работающие молодые люди, основная масса смертей – тоже люди трудоспособного возраста! Более 110 тысяч на сегодняшний день.

Причина четвертая – какая-то тупая убежденность, что мои знакомые и родные – люди априори не заразные. Поэтому маску на работе можно не носить, дезинфекцию дома можно и не делать. С чего вы это взяли?

Мой личный опыт – поодиночке уже никто не болеет, болеют семьями – от мала до велика! И у всех – пневмонии! Да, инфекцию переносят по-разному, но болеют все, вся семья.

Причина пятая – преступное бездействие властей. ПЦР-тесты должны быть бесплатными! Лечение, как в больницах, так и амбулаторное лечение дома – тоже должно быть бесплатное! Что Конституцией гарантировано, между прочим.

Вспоминаю 1980 год – эпидемия гриппа в СССР. В поликлинике в день принимаю до 100 больных! В соседних кабинетах работают с такой же нагрузкой хирурги и акушер-гинекологи, временно превращенные в терапевтов.

Задача одна – не пропустить вирусную пневмонию. Выявил – больного в стационар, нет пневмонии – у меня прямо в кабинете 4 ящика лекарств, выбираю нужные, выдаю бесплатно и без расписки больному на руки, быстро поясняю, как их принимать… следующий! Работали по 12-14 часов в сутки, но справились с эпидемией за 4 недели. Что делают власти сейчас? Ответ вы и сами знаете.

К чему все это приведет? Системы здравоохранения снова рухнут! И снова начнется медицинская сортировка.

Проанализируйте каждую из этих причин применительно к себе самому и сделайте выводы.

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Публикуется с согласия автора.