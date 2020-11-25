Реальный мир суров. Хотите об этом поговорить? Как психотерапия стала современной религией

Среди продвинутых образованных горожан, молодых и не очень, самые модные слова – "обесценивание", "газлайтинг", "личные границы", "микроагрессия". Все чувствительны, все занимаются изживанием травмы.

В ленте постоянно всплывают посты такого примерно содержания: "Посмотрела сериал, меня триггернул эпизод, где героиня встречает игнор со стороны своего парня, я лежала и рыдала в подушку, потом позвонила своему психотерапевту, мы теперь с ним вместе проговариваем эту травму".

Тут же следуют реплики: "Мне тоже нужен психотерапевт, скиньте в личку его координаты. И мне, и мне, пожалуйста!". Психотерапевты направо и налево дают интервью, к ним обращаются с мировоззренческими вопросами, как раньше обращались к философам или писателям.

Они объясняют, что старый агрессивный мир ушел безвозвратно и рассказывают, каким будет прекрасное, сверхчувствительное новое общество, ценности которого сейчас одержали победу, нравится это кому-то или нет.

И одновременно с этим совсем рядом, практически в центре Европы неделю за неделей шла война в Карабахе, точно так же, как в те времена, когда люди не подозревали о том, что в мире победила новая чувствительность.

Там стреляли танки, рушились дома, тысячами гибли молодые люди, которым по 18-20 лет, которые тоже принадлежали к поколению зумеров и снежинок. Там слова "агрессия", "нарушение границы", "травма", "насилие" имели совершенно другое значение.

Все это то разжигали, то гасили разнообразные Алиевы, Путины, Эрдоганы, которые даже не подозревают, что их мир навсегда ушел (и имеют на то все основания).

Вот этот контраст кажется, честно говоря, довольно зловещим. Мне это все напоминает какое-нибудь начало двадцатого века, когда сидели в салонах декаденты, обсуждали, какие сакральные значения есть у слова "лиловый", и как соединить дионисийское и аполлоническое начало, и были уверены, что это и будут главные проблемы наступающего двадцатого века.

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