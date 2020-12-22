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Тайна коэффициента 0.88. Как бывший министр украинцев пересчитывал

Как попытка провести оценку количества населения Украины, предпринятая при правительстве Алексея Гончарука обернулась громким скандалом.

Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
Экс-министр Кабинета Министров Украині
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В этом тексте я хочу раскрыть тайну коэффициента 0.88.

Год назад я с коллегами представил результаты нашей долгой работы по оценке численности населения Украины.

С одной стороны, это был один из моих самых важных и сложных проектов в Кабмине. С другой стороны, он обернулся для меня самым громким скандалом за мое недолгое пребывание в политике.

Напомню, в прошлом году Кабмин планировал провести перепись населения. Когда я погрузился в вопрос, я ужаснулся. Во-первых, на это планировали потратить до 5 млрд грн (а денег в бюджете не было так же, как и сейчас). 

Во-вторых, когда я узнал детали предыдущей переписи, я обнаружил, что она была чуть ли не сплошной фикцией. Украинцы массово не открывали двери интервьюерам, и те просто брали данные из амбарных книг ЖЕКов.

Я был убежден, что если мы проведем перепись в этом году, она обернется такой же фикцией.

Это была моя точка зрения, я ее отстаивал, как мог. Само собой, украинские социологи приходили от этого в ярость. Правда, на вопрос "Из какой статьи бюджета забрать эти 5 млрд" никто дать ответ не мог.

Параллельно я запустил проект по оценке населения из альтернативных источников. Для этого мы создали рабочую группу из математиков, айтишников и социологов, которая работала три месяца.

Мы разработали довольно сложную методику. Мы взяли данные у мобильных операторов и очень много работали по их очистке. Затем мы провели масштабные калибровочные социологические исследования.

Так мы вышли на оценку населения страны (без оккупированных территорий) в 37.3 млн человек, а также разбивку по областям. Число 37.3 млн отличалось от официальной на тот момент оценки в 0.88 раза.

В планах было пойти глубже и дать разбивку по отдельным населенным пунктам. Эх, жаль, не успели. Предварительные данные, кстати, показывали сенсационные числа по некоторым городам.

Затем мы решили показать не просто количество людей, но и разбивку по полу и возрасту. Для этого мы взяли, с одной стороны, данные из Госстата. С другой стороны, из реестров ГНИ и других служб. Эти данные совпали, и потому мы решили, что можем их использовать.

Так мы получили не только общую оценку населения, но и разбивку по группам. Само собой, каждая из этих групп по отдельности отличалась от официальной в те же 0.88 раз.

Когда мы представляли нашу работу, мы очень подробно описали все наши шаги.

Важно. Те же социологи и демографы, которые ругали меня за мою позицию по переписи населения, с этой методологией были согласны. Но через пару недель после нашей презентации неожиданно разразилась буря. 

Какой-то блоггер взял данные по соцдем группам с того же Госстата, обнаружил, что они отличаются от наших в 0.88 раз, и развил вокруг этого скандал — мол, мы просто перемножили все на 0.88. Затем, кто-то еще купил в Фейсбуке рекламу на эту статью.

Сначала я, неопытный, не придал этому значения. По сути, блоггер описал ровно то же, о чем мы сами рассказали в нашей презентации. Но, неожиданно, тема получила резонанс. Премьер ( в то время Алексей Гончарук — Ред) меня вызвал и поручил срочно провести еще одну пресс-конференцию. 

Сначала я сопротивлялся, потому что все казалось мне каким-то идиотским сюром, но потом смирился. Мы собрали пресс-конференцию, на которой еще раз очень подробно прошлись по методологии и ответили на все вопросы.

Это, кстати, была, наверное, самая массовая пресс-конференция в моей жизни. Больше журналистов было только на презентации iGov и BankID.

Несмотря на это, свой репутационный удар за эту историю я все же получил. До сих пор под моими постами находятся остряки, которые пишут про "переменную 0.88".

Я стараюсь к этой истории относиться по-философски. Когда я решался на то, чтобы бросить бизнес и пойти в Кабмин, никто не обещал, что будет легко.

Но, если честно, это — одна из тех историй, почему я вернулся в бизнес с большим удовольствием.

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