Не так страшен Путин, как его украинцы малюют. Почему у нас преувеличивают возможности Кремля

Что, подчас, объединяет людей особой политической ориентации ( это я так называю тех, кого называют "ватниками") и украинских ура-патриотов (это я так называю тех, кого называют "вышеватниками")?

Правильно — Путин и РФ. А вернее, прямо таки дьявольское могущество и коварство последних. Как ни странно, бывает так, что верят в это обе категории, эти, казалось бы, политические антагонисты.

Но все не так. Нет этого невероятного могущества, этой неостановимой военно-чекистской машины, дьявольского всезнания.

Сила у них есть, недооценивать их нельзя. Они отлично разбираются в теории и практике гибридных конфликтов, у них серьезная армия, и местами вполне масштабное мышление. Но и они после распада СССР — деградировали тоже.

Насколько сильно — непонятно, это как раз самая их главная государственная тайна. Кейс отравления Навального (Боже, Боже — вот я и докатился до этих словесей-ересей) — показывает это. Травили/нетравили, травил Путин/травил не Путин — этого мы (ну, я точно) не знаю.

Но вот чисто медийно — россияне как и с кейсом отравления Скрипалей - проиграли. Продули в прах. Их сильная пропаганда отлично вроде бы работала на внутреннюю аудиторию. Но это как про урину и утренний конденсат.

Да и по другим направлениям тоже не видно особых побед. Крым, это понятно. А Сирия? Война из крайней необходимости, чтобы новые (убьющие традиционные для Газпрома) газопроводы не построили?

А Карабах? Тактически что-то урвали, стратегически продули новой реальности. Где в Закавказьи они (россияне — Ред) больше не монополисты на силу.

Так что не творите кумира, и не множьте сущностей без необходимости.

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