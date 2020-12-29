2020-й, прекрати! Как пандемия и локдаун стали главными словами года и символом антиглобализма

Главным итогом уходящего года и одновременно неприятным открытием и уроком, который жизнь преподнесла человечеству, стала история с пандемией коронавируса и последовавшей вслед за этим волны всевозможных ограничений человеческих возможностей, прав и свобод по всему миру. Под карантинным соусом, естественно. То есть, хотели, как лучше.

На выходе же обнаружились крайне интересные вещи.

Во-первых, кризис поставил под сомнение статус среднего класса, как основного бенефициара глобализации. Конечно, все к этому шло давно, но шло исподволь, враскачку и не спеша. А ковид стал триггером, спустившим это движение в бодрый галоп.

Внезапно оказалось, что все то, к чему мы так привыкли, и что в последние пару десятилетий уже воспринимали как данность, и чуть ли не естественный порядок вещей, в один миг превратилось в дым, в мираж, исчезло, как роса на солнце в нашем национальном гимне.

Открытый мир, безвизовый режим, свободное перемещение товаров и людей, упрощение бюрократических процедур, все эти перелеты и переезды туда-сюда, ощушение свободы. Локдаун показал, насколько это все вещи хрупкие и готовые самоотмениться по первому же свистку, сигнализирующему о неблагополучии.

Большинство успело испытать это на собственном опыте — как это, почувствовать, будто в один миг захлопнулась некая невидимая мышеловка и ты, еще вчера ощущавший себя со своим "безвизовым" загранпаспортом, едва ли не властелином мира, внезапно оказался невыездным. Прямо, как в советские времена.

А тут еще сильные мира сего, и те, у кого по должности на языке то, что у начальства на уме, как будто сговорившись, задвигают про ожидающую нас за поворотом "новую нормальность". Одним из признаков которой станет превращение туризма из способа досуга среднего класса в роскошь для богачей. Как это было еще в первой половине 20 века, когда возможность ездить за границу отдыхать имели не только лишь все.

Не секрет ведь, что массовый выездной туризм, как феномен — ровесник появления в Европе социального государства и среднего класса, как его основы. Ну вот, а теперь среднему классу станет не по карману разъезжать по свету. А тем, у кого деньги еще есть, охоту отобьют разнообразные ограничительные правила. Посидишь в двухнедельной обсервации по прилету — и больше никуда не захочешь. Добро пожаловать в постковидный мир!

Вообще, если вдуматься, локдаун — это самая антиглобалистская штука, которую можно только представить. Это квинтэссенция антиглобализма.

Закрытые границы, проверки, удлинившийся список необходимых для прохождения и предоставления процедур и бумаг, государства, еще вчера обсуждавшие создание общего рынка, отмену виз и таможен, а сегодня уже спешно отгораживающиеся друг от дружки заборами, стенами и разнообразными ограничительными правилами.

Во многих странах, как например, в Таиланде, с началом пандемии было приостановлено действие даже элитных пятилетних "золотых" виз, владельцы которых выложили весьма кругленькие суммы за возможность беспрепятственного въезда в страну в любое время.

Пустые табло прилетов-отлетов в аэропортах, закрытое метро, непривычно пустые вокзалы и автостанции. Редеющий ассортимент магазинных полок- потому что импорт, который еще вчера доставлялся за несколько часов из какого-нибудь Амстердама в твой родной город за несколько часов, сегодня затруднен из-за карантина.

Темные окна пустых гостиниц и непривычно мрачная тишина в кварталах, где еще вчера бурлила ночная жизнь — в курортных и туристических центрах. Грустные глаза безработных гидов и владельцев опустевших ресторанов и сувенирных лавок. Нет туристов — никто ничего не покупает и не ест.

Да просто миллионы людей, застрявших в четырех стенах на самоизоляции. Массовые мероприятия, перешедшие в режим унылых видеоконференций. Ушедшее в онлайн образование, когда преподаватели и студенты не видят живые глаза друг друга. Социальная изоляция.

Но, как любят говорить оптимисты, не все так плохо в нашем доме. Ибо, кому война, пускай, всего лишь и с вирусом, а кому мать родна. И пока миллионы мелких предпринимателей и десятки миллионов наемных работников по всему миру плачутся об уменьшившихся доходах, закрытых бизнесах, прохудившихся подушках финансовой безопасности и потерянных рабочих местах, газеты сообщают о том, что благодаря истории с пандемией в мире за один год стало на 50 долларовых миллиардеров больше.

Во-вторых, и это главное, конца и края этому не видно. Те, кто поначалу излучал оптимизм, уже летом стали генераторами мрачных прогнозов. А осенью пришла вторая волна. За ней, несомненно, будет и третья. Ведь, специалисты ВОЗ уже "успокоили" общественность: вакцинация — не панацея и не гарантирует от повторного заражения. И опять пошли-поехали локдауны по всему миру.

А тут еще и вирус мутировал. Вон, какой переполох наделал британский кейс. И от Туманного Альбиона враз отгородились все соседи. И призрак нового штамма ковида, как когда-то коммунизма, уже гуляет минимум в восьми европейских странах.

И враз обнажилась вся сумма прежних страхов. Есть ли смысл в вакцинации, если любая следующая мутация потребует разработки новых вакцин, и — наша песня хороша, начинай сначала? Ученые успокаивают. Но это тот случай, когда стопроцентную гарантию дает только Господь Бог — даже страховой полис бессилен.

И что будет с ограничительными мерами? Ведь, риски никуда не исчезли, а напротив, масштабировались.

Как мы знаем из жизненного опыта, нет ничего более постоянного, чем временное. Так вот, отменять ограничения и возвращать ситуацию к уровню доковидной нормальности, не то, что не спешат, а, судя по многочисленным оговоркам власть имущих, даже не собираются. Речь идет исключительно о тактическом ослаблении хватки, уменьшении или увеличении длины так понравившегося властям поводка. Сегодня они добрые — и ограничения можно ослабить. А завтра…

А завтра у политически неустойчивых режимов в руках окажется прекрасное средство держать население в узде вечно. Коронавирус на дворе. Уже шестая или седьмая мутация. Вы что, не слышали? Какие митинги? Больше трех не собираться!

Так что, совсем не исключено, что жить в самоизоляторах мы с вами будем еще долго. Но не факт, что счастливее, чем раньше.