Ушел в закат. Почему Трамп проиграл, и что означает его крах для Америки и всего мира

А теперь серьезно и без эмоций. Все, что произошло в эти дни в Вашингтоне — катастрофический удар по верхушке Республиканской партии США и Трампу лично. После такого демократы сильно укрепят свои позиции, а политическая карьера Дональда может закончиться навсегда.

В целом, картина интересная:

1. Есть ощущение, что демонстрантов намеренно пропустили в Капитолий и дали (в ограниченных масштабах) покуралесить. Полиция уже на ранней стадии могла действовать куда жестче, но фактически не сопротивлялась.

2. Как только картинка получилась, спецназ ФБР быстро и без видимых усилий зачистил захваченные протестующими помещения: убито четверо, арестовано полсотни. Так можно было (но не нужно) и раньше.

3. Трамп дискредитирован. В глазах одной части общества тем, что поддерживал митинги против фальсификации выборов, которые привели к попытке мятежа. В глазах другой, тем, что публично отрекся от протестующих и призвал их расходиться.

4. Республиканцы будут вынуждены пойти на тактические уступки демократам и на некоторое время Америка может стать полуторапартийной страной. Это окажет сильное влияние на политическое будущее Соединенных Штатов.

5. Немало американских граждан считает себя обманутыми. И это обстоятельство станет постоянно действующим фактором политической нестабильности США.

6. В годы своего президентства Трамп вел борьбу не только с демократами, но и со значительной частью руководства собственной партии. Против него работала огромная политическая и, главное, медийная машина. Шансов у него изначально было немного, да он ими толком и не воспользовался.

Для победы Трампу требовалась радикальная реформа всей политической системы США и готовность идти до конца. Как выяснилось довольно быстро (после сдачи им своей команды в первый год президентства), он на это неспособен. Трамп до конца пытался договориться с оппонентами, прессуя их и одновременно предлагая различные компромиссы. Он так и не рискнул сыграть на их вынос. И его закономерно вынесли самого.

7. Очень важно, что конфликт между сторонниками и противниками Трампа не имеет никакого отношения к фигуре самого Трампа. Это борьба между двумя путями дальнейшего развития Америки. Одни группы в элитах предлагают продолжать старый курс на глобализм и pax americana. В то время, как другие предлагают сосредоточиться на собственно национальных интересах США и заняться решением целого комплекса перезревших социальных и экономических проблем.

8. Произошедший морально-политический разгром Трампа обеспечил временную победу глобалистам. Временную, потому что вернуться к пику американского могущества (а это времена президентства Буша-младшего) они уже не смогут. Мир уже другой. "Подросли" новые центры силы, укрепились региональные игроки. Многих уже устраивает модель решения конфликтов, при которой не нужно аппелировать к "старшему брату".

9. Вместе с тем, глобалисты, снова взявшие кресло в Белом доме, попробуют вернуть все назад. И, в этом случае, роль public enemy традиционно для них исполнит Россия. Долго это не продлится, но ближайшие два-три года будут сложными для российско-американских отношений, которые, в очередной раз, установят новый рекорд по пробитию дна.

10. Что нас ждет? Ужесточение санкций против РФ, силовое давление на РФ. Следствием победы Байдена может стать расконсервирование конфликта на Донбассе и окончательный крах Минских "безальтернативных" договоренностей. Здесь у США есть огромные возможности для игры, которыми они без сомнения воспользуются.

В общем, 2021-й год начался ударно и скоро мы будем просить вернуться ковидный 2020-й. Там ведь была просто пандемия. А тут совсем другие дела.

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Публикуется с согласия автора.