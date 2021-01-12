Дошли до точки. Как смена поколений изменила язык переписки в интернете

Недавно работала на проекте, переписка была в телеграмме. Команда подобралась очень молодая (скажем так). Тот самый случай, когда надо уточнить, сколько режиссеру лет? Законно ли передавать ему комментарии клиента?

И, в середине проекта, продюсер говорит: "Мы долго терпели, но дальше это продолжаться не может. На уровне сообщений чувствуется твоя агрессия".

Я — ?

Оказывается, их смущал мой тон из-за точек.

В интернете про это даже написано: "Использование точек в текстах и сообщениях может оскорбить или расстроить молодых людей, предупреждают лингвисты. Тинейджеры, и те, кому сейчас около 20-ти — поколение Z, выросшее в эпоху мессенджеров и коротких сообщений, могут расценить знаки препинания, как грубость и пассивную агрессию".

В сети конец сообщения — это нажатие на "отправить", перенос строки и тд и тп. Точка функционально избыточна. Язык на это отвечает тем, что придаёт использованию точки новый функционал — усиления; просто в силу того, что поставить её дополнительное усилие и есть. Или же — подчеркивание понижающейся интонации в конце предложения. То есть — все, что не смайлик или не восклицательный знак, не great! awesome! и тд и тп — все это уже невежливо в современном улыбчатом мире позитива..

"Не капси на меня" — так говорят тем, кто злоупотребляет капслоком. А. как будет "не ставь точки"? "Не точкИ?"

Например, вы пишете мужу: Жду тебя дома.

Это прямая угроза. Жду И ТОЧКА, ТЫ ПОНЯЛ? ТОЛЬКО ПРИДИ СЕГОДНЯ, ДЕРЬМА КУСОК!

Или вот:

Жду тебя дома

В конце совершенно никакой агрессии, вы дома в мягком халате, ужин готов, вы в предвкушении встречи с любимым.

На все эти новинки жизни я таращу глаза, но, конечно же, не ведусь совершенно.

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