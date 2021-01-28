Як тебе не любити. Как "Киевский" торт стал одним из символов украинской столицы
"Киевскому" торту — 65 лет. В мировой истории тортов "Киевскому" аналога нет. В свой золотой век (эпоха застоя) он был не только лучшим киевским сувениром, но и волшебным пропуском в "высокие кабинеты", универсальным способом решения житейских проблем. Не всех, конечно, но многих.
Я впервые познакомилась с чудо-тортиком, когда училась в столичной 44-й средней школы на ул. Жилянской. В то время там работали две учительницы-сестрички: Роза Петровна – "историчка" и Фаина Петровна – "математичка".
Они были лучшими. Жили вдвоем. Однажды Фаина Петровна заболела. И наш класс решил ее проведать. Для подарка единогласно был выбран новый торт, бывший тогда в большом дефиците. Собрали с каждого 10 копеек, и кто-то из родителей достал дефицитный сувенир.
Дверь открыла удивленная Роза Петровна (предварительно позвонить у нас, школяров, ума не хватило). Она завела нас на кухню, и мы стоя поговорили. Мол, как там больная и т.п.
В конце попытались вручить подарок. Но всегда спокойная учительница вдруг истерично закричала: "Нет, ни за что!". Уходя мы спрятали торт под вешалку, и стремглав, перепрыгивая через несколько ступенек, рванули вниз по лестнице.
Во дворе только отдышались, как открылась дверь. Вышла Роза Петровна и молча поставила торт на выступ стены. Не оставлять же такую кулинарную драгоценность беспризорной. Естественно мы унесли ее с собой, решив открыть завтра в классе, чтобы все смогли попробовать.
Дегустация происходила на большой перемене. Когда до меня дошла очередь, я увидела коричневое, комковатое месиво. На вид — несъедобно. Но я рискнула. Во рту оказалось что-то сладкое, тающее, необыкновенное. Всего глоток. Но его хватило, чтобы испытать мгновение счастья.
История торта началась в 1956 году на киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса (сегодня – корпорация "Рошен"). По легенде, однажды кондитеры забыли положить в холодильник взбитые белки, предназначенные для завтрашних бисквитов. За ночь они затвердели и для бисквитов уже не годились.
Чтобы скрыть халатность коллег, новая смена решила их испечь. Полученные коржи смазали масляным кремом и получилась "вкусняшка".
Впоследствии рецептуру усовершенствовали, добавив орехи кешью и нежный крем Шарлотт. Все было так, а может, и чуть иначе (эпизод с белками в легенде – наиболее сомнительный).
В 1973 году "Киевский торт" был запатентован, кондитеры фабрики Курило и Фастовец-Калиновская получили авторское свидетельство. Под давлением огромного спроса, фабрике пришлось поделиться рецептом с киевскими хлебозаводами. Говорят, не на 100%.
Справка:
• Киевский торт был "валютой" своего времени. Во времена советского дефицита он открывал многие двери. Если вы приезжали в Киев, вас ждал гостинец — понятно, какой. И если киевлянин ехал в другой город, тоже понятно, какой подарок он брал с собой.
• На трехсотлетие американского морского флота был испечен огромный "Киевский" торт по специальному заказу.
• В честь 70-летия Леонида Брежнева был испечен "Киевский" трехъярусный торт из 70 коржей, весом больше 5 килограммов.
Постепенно первоначальный вкусовой букет стал меняться. Жертвой легкой бреши в "хинди-руси бхай-бхай" стал кешью (Индия перешла на экспорт по мировым ценам).
Его заменили на фундук, а затем и на арахис (на хлебозаводах). По требованию санитарной службы, вместо яичного крема Шарлот стали использовать сливочно-масляный.
Изменилось оборудование. Старые печи с колебательным движением уступили место современным.
Новации ухудшили качество торта (по мнению гурманов), но не отразились на его популярности. Наоборот, она шла по нарастающей.
Но ничто не вечно под луной. Пришли другие времена, нравы, вкусовые пристрастия. Главный удар по популярности "Киевского" нанесла его доступность.
Теперь торт продают (производят) не только в Киеве. Но он и сегодня остается символом города, входит в первую десятку лучших тортов мира.
"Киевский" — по-киевски щедрый. Коробка с листьями каштана — это 600 г крема и 400 г белково-ореховой смеси. Зато вкусно.