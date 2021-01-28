Як тебе не любити. Как "Киевский" торт стал одним из символов украинской столицы

Я впервые познакомилась с чудо-тортиком, когда училась в столичной 44-й средней школы на ул. Жилянской. В то время там работали две учительницы-сестрички: Роза Петровна – "историчка" и Фаина Петровна – "математичка".

Они были лучшими. Жили вдвоем. Однажды Фаина Петровна заболела. И наш класс решил ее проведать. Для подарка единогласно был выбран новый торт, бывший тогда в большом дефиците. Собрали с каждого 10 копеек, и кто-то из родителей достал дефицитный сувенир.

Дверь открыла удивленная Роза Петровна (предварительно позвонить у нас, школяров, ума не хватило). Она завела нас на кухню, и мы стоя поговорили. Мол, как там больная и т.п.

В конце попытались вручить подарок. Но всегда спокойная учительница вдруг истерично закричала: "Нет, ни за что!". Уходя мы спрятали торт под вешалку, и стремглав, перепрыгивая через несколько ступенек, рванули вниз по лестнице.

Во дворе только отдышались, как открылась дверь. Вышла Роза Петровна и молча поставила торт на выступ стены. Не оставлять же такую кулинарную драгоценность беспризорной. Естественно мы унесли ее с собой, решив открыть завтра в классе, чтобы все смогли попробовать.

Дегустация происходила на большой перемене. Когда до меня дошла очередь, я увидела коричневое, комковатое месиво. На вид — несъедобно. Но я рискнула. Во рту оказалось что-то сладкое, тающее, необыкновенное. Всего глоток. Но его хватило, чтобы испытать мгновение счастья.

История торта началась в 1956 году на киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса (сегодня – корпорация "Рошен"). По легенде, однажды кондитеры забыли положить в холодильник взбитые белки, предназначенные для завтрашних бисквитов. За ночь они затвердели и для бисквитов уже не годились.

Чтобы скрыть халатность коллег, новая смена решила их испечь. Полученные коржи смазали масляным кремом и получилась "вкусняшка".

Впоследствии рецептуру усовершенствовали, добавив орехи кешью и нежный крем Шарлотт. Все было так, а может, и чуть иначе (эпизод с белками в легенде – наиболее сомнительный).

В 1973 году "Киевский торт" был запатентован, кондитеры фабрики Курило и Фастовец-Калиновская получили авторское свидетельство. Под давлением огромного спроса, фабрике пришлось поделиться рецептом с киевскими хлебозаводами. Говорят, не на 100%.

Справка:

• Киевский торт был "валютой" своего времени. Во времена советского дефицита он открывал многие двери. Если вы приезжали в Киев, вас ждал гостинец — понятно, какой. И если киевлянин ехал в другой город, тоже понятно, какой подарок он брал с собой.

• На трехсотлетие американского морского флота был испечен огромный "Киевский" торт по специальному заказу.

• В честь 70-летия Леонида Брежнева был испечен "Киевский" трехъярусный торт из 70 коржей, весом больше 5 килограммов.

Постепенно первоначальный вкусовой букет стал меняться. Жертвой легкой бреши в "хинди-руси бхай-бхай" стал кешью (Индия перешла на экспорт по мировым ценам).

Его заменили на фундук, а затем и на арахис (на хлебозаводах). По требованию санитарной службы, вместо яичного крема Шарлот стали использовать сливочно-масляный.

Изменилось оборудование. Старые печи с колебательным движением уступили место современным.

Новации ухудшили качество торта (по мнению гурманов), но не отразились на его популярности. Наоборот, она шла по нарастающей.

[ + – ] В советские времена "Киевский" торт можно было купить только в Киеве. Очереди с раннегоутра стояли на улице Карла Маркса перед киевской консерваторией, в Центральный гастроном, в фирменный магазин "Украинские сладости".

Но ничто не вечно под луной. Пришли другие времена, нравы, вкусовые пристрастия. Главный удар по популярности "Киевского" нанесла его доступность.

Теперь торт продают (производят) не только в Киеве. Но он и сегодня остается символом города, входит в первую десятку лучших тортов мира.

"Киевский" — по-киевски щедрый. Коробка с листьями каштана — это 600 г крема и 400 г белково-ореховой смеси. Зато вкусно.

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