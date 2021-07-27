Культура исключения. Почему Green Grey не будут петь в День независимости

История с группой Green Grey, которую на ходу "выпилили" из поезда, на всех парах мчащегося к помпезному государственному празднованию 30-летия независимости Украины, во многом показательна. Как и реакция на возмущенный пост на официальной страничке группы в соцсетях со стороны людей, почему-то считающих себя патриотами.

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Ведь что на самом деле произошло? Если бы просто кого-то из артистов не включили в концертную программу, это не стало бы предметом разговора от слова "вообще". Изюминкой и перчиком в этой истории оказалась формулировка отказа. Со ссылкой чиновников на то, что русскоязычный репертуар "серо-зеленых" не вписывается в концепцию праздника.

Иначе говоря: 24 августа нам собираются презентовать фальшивый портрет нашей собственной страны. Представив дело так, будто у нас говорят и поют исключительно по украински, а все что не так — это неформат. Притом, что на самом деле все совсем наоборот. Тот же Нацсовет по ТВ и радио недавно жаловался вслух на то, что, мол, телеканалы саботируют языковой закон и не спешат переводить сериалы на украинский. И делают это — sik! — c целью усилить свое конкурентное преимущество на рынке.

24 августа нам собираются презентовать фальшивый портрет нашей собственной страны

А "1+1" вообще заявил, что его сериалы и дальше будут идти на русском. В частности, любимые многими "Сваты", к продюсированию которых в прошлом имел отношение и действующий президент.

Цитата из заявления пресс-службы "1 + 1 медиа": "Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально".

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На самом деле оба кейса — и Green Grey, и сериалы на "Плюсах" — ягоды одного поля. Это те самые "овраги", о которых забыли авторы недавно вступившего в силу закона о языке. На бумаге-то все действительно гладко. Есть украинский язык и всех обязали на нем говорить, писать, снимать и петь. Только вот что делать со зрителем, который хочет потреблять продукт на другом языке?

Все это происходит на фоне бесконечных мантр на тему всеобщего единения и соборности. На деле же, как в старой песне про черного кота, все совсем наоборот. Мы наблюдаем процесс прямо противоположный братанию и соборности. На наших глазах общество, как свежевыжатый сок в стакане, начинает разделяться на фракции. И вместо однородной массы мы видим две строго противоположные по цвету половинки этого самого стакана. И это хорошо, что пока еще только две.

[ + – ] Общество, как свежевыжатый сок в стакане, начинает разделяться на фракции Фото: pexels.com

Помнится, Владимир Александрович Зеленский начинал свое президентство со вполне адекватных и здравых замечаний о том, что "какая разница". И даже позволил себе неслыханное для предшественников — русскоязычные вставки в собственной инаугурационной речи.

[ + – ] Инаугурационная речь Владимира Зеленского

К сожалению, они не стали сигналом ни для общества, ни для чиновничьей вертикали. Спустя всего два года выяснилось, что разница все-таки есть. Только не для людей, а для чиновников. И страницы украинской истории, написанные на русском языке (например, ставшие культовыми для целого поколения песни той же группы Green Grey) решили просто вырвать из праздничного фолианта.

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"Организаторам представляется логичным, что в концерте к 30-летию независимости Украины должны звучать песни на украинском языке. И это никоим образом не умаляет вклад русскоязычных исполнителей в развитие украинской музыкальной культуры", — комментируют в Офисе президента причины отказа Green Grey в участии в праздничном концерте.

Еще раз: "Представляется логичным, что в концерте к 30-летию независимости Украины должны звучать песни на украинском языке"

А, собственно, почему?

Вернее, даже не так. Никто ведь не выступает против песен на украинском языке. Вопрос в том, почему ТОЛЬКО на украинском?

Здесь можно сослаться на пошлую банальщину: мол, сам Тарас Шевченко вел дневники на русском, и т.д. Но даже если оставить за скобками подобные аргументы — неужели кто-то полагает, что искусственное сужение официально одобряемой рамки самопрезентации Украины исключительно до одного языка сделает ее сильнее?

Ну вот посмотрите. Ани Лорак или Светлану Лободу такие же "патриоты" вытолкали из Украины под теми же лозунгами. Теперь они поют на московских голубых огоньках и открывают своими номерами российские музыкальные премии. Выиграла ли от этого Украина? Я полагаю, что нет.

С другой стороны, от того, что другие ультрапатриоты обьявили Гоголя украинским писателем и назвали Мыколою, он не перестал быть русским классиком и Николаем Васильевичем. И никто не будет читать Гоголя в плохом переводе на украинский. Так же, как публика не пойдет на Green Grey в переводе.

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Но проще ведь обьявить Гоголя украинским писателем и перевести его на государственный язык, чем признать, что можно быть украинским писателем и при этом писать по-русски. И музыкантов и киношников и прочих театральных деятелей это касается в той же мере.

Помнится, официальным девизом проводившегося в Киеве "Евровидения — 2017" стала фраза "Celebrate Diversity" — "Воздадим должное многообразию". И это отсылка к официальному девизу Евросоюза, куда мы все еще стремимся. Unity in Diversity — "Единство в многообразии".

Жаль, что на практике выходит так, что многообразие у нас годится только на экспорт — для Евровидения. Внутри же страны мы наблюдаем противоположный тренд — на унификацию.