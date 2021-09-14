Иностранные фонды хотят вмешаться в деятельность вновь созданного Бюро экономической безопасности

Недавно был избран руководитель вновь созданного органа, который должен заниматься борьбой и противодействием экономической преступности в Украине. Им стал Вадим Мельник, ранее занимавший должность председателя Государственной фискальной службы.

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Бюро экономической безопасности – это ключевой орган в распределенном с ДФС триумвирате ДПС, ДМС и БЭБ, где первая структура должна заниматься администрированием и сбором налогов, вторая – проводить те же действия в сфере таможни, а третья – заниматься аналитической и следственной работой в сфере противодействия экономическим преступлениям.

После избрания и назначения Мельника главой БЭБ в СМИ начала появляться негативная информация о ходе проведения конкурса и об избранном руководителе, которая звучала из уст общественных структур и экспертов, финансируемых со стороны иностранных фондов .

Давайте попробуем разложить ситуацию по полочкам.

С 2014 года немало государственных органов в Украине реформировались и создавались при содействии международных партнеров и экспертов – НАЗК, НАБУ, ГПУ, АРМА, Антикоррупционный суд.

Необходимость создания Бюро экономической безопасности как назревала годами в Украине – если разобраться, то концепты такого органа появлялись с 2013 года, а идеи зарождались при позднем периоде президентства Кучмы, – так и была обусловлена меморандумом с Международным валютным фондом, подписанным в 2020 году.

В конце концов зимой 2021 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О бюро экономической безопасности", который был подписан президентом Зеленским 22 марта, а уже 12 мая Кабинет министров принял постановление, запустившее процесс создания БЭБ. В итоге в конце августа конкурсная комиссия выбрала директора Бюро экономической безопасности.

Если внимательно мониторить и следить за информационным полем, можно увидеть, что в течение последнего года представители общественности, которые получают финансирование от иностранных фондов, направленное на "содействие и развитие демократии и открытости общества ", не совершали никаких действий для ускорения принятия закона о БЭБ, не анонсировали рекомендаций по внесению поправок в законопроект, публично не пытались стать членами комиссий по избранию руководителя.

Информповоды и публикаций по данной теме появлялись на сайтах организаций или оказывались там постфактум, по результатам событий, которые уже произошли и отнюдь не несли уникального характера. Более того, со стороны ориентированной на заграницу общественности почти не было комментариев по поводу кандидатов – даже на этапе, когда конкурентов осталось трое.

Попытки иностранных фондов с помощью финансово контролируемых учреждений вмешаться в деятельность вновь созданного органа – это угроза экономической безопасности Украины.

Можно согласиться с тем, что в условиях тотальной коррупции органов власти после Революции достоинства было нормальным процессом, когда западные союзники на уровне государств помогали и предоставляли консультации по созданию и функционированию государственных органов. К обучению работников, труду и сотрудничеству привлекались сотрудники FBI.

Здесь же речь идет о давлении со стороны иностранных фондов, имеющих различные источники финансирования. Финансирование грантовых фондов – это, с одной стороны, мероприятие по поднятию репутации и выполнению социальных обязанностей, а с другой – способ лоббировать собственные интересы.

Время снять розовые очки и понять простую истину. Бизнес во всем мире пытается оптимизировать налоги и совершает разного рода финансовые правонарушения, объем которых зависит от масштабов и возможностей.

В так называемых Panama Papers, где засветился уже бывший президент Украины, фигурировали представители политики и бизнеса из более чем 50 стран мира. Украина сейчас легализирует доходы в криптовалюте, осуществляет программу льготного декларирования, а главное, стоит на пороге большой приватизации активов Фондом государственного имущества. От угрозы приватизации и завладения этим имуществом со стороны представителей страны-агрессора напрямую мы ограждены законодательно.

Для того чтобы этого не произошло окольными путями или украинские активы не стали инструментом скандалов из-за использования их как способа легализации преступных средств, необходимо независимое Бюро экономической безопасности Украины, которое должно работать в интересах государства, а не иностранных фондов и кредиторов.