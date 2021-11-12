Такое кино нам не нужно. Почему в Украине Зеленского запретили фильм с Зеленским

Сорочий хвост принес новость о запрете в Украине фильма "Ржевский против Наполеона" — комедийного фильма прошлых лет с участием нынешнего президента, сыгравшего в нем роль французского императора. Формальное основание для запрета — то, что напарником Зеленского по фильму стал российский актер Юрий Гальцев, внесенный в список лиц "представляющих угрозу национальной безопасности Украины".

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Один из фильмов с участием Зеленского оказался под запретом в Украине, — Госкино

Тот самый список, в котором уже прописались такие мощные "угрозы", как Максим Галкин, Филипп Киркоров и даже продолжающие грозить Украине с того света покойные Иосиф Кобзон и Элина Быстрицкая (кто не верит мне на слово, может заглянуть в список и удостовериться сам: годы идут, а покойники продолжают числиться в списке "угроз").

Самая первая реакция на свежий казус с "Ржевским против Наполеона" состоит в констатации очевидного: цензурная змея закономерно укусила себя за собственный хвост. В Украине Зеленского запретили фильм с Зеленским.

И даже если формально претензий к самому нынешнему главе государства у цензоров нет, все равно получается как-то неудобно: президент снялся в фильме, угрожающем национальной безопасности страны. Так, что ли?

Но ведь такое и раньше было — вспомним, как в тот же "черный список" сначала внесли, а потом стыдливо "вынесли" оттуда еще одного россиянина Федора Добронравова, снявшегося в продукте "Квартала 95" — ситкоме "Сваты". Который, в свою очередь, был запрещен в Украине при Порошенко, и "помилован" уже при Зеленском.

Впрочем, кого меньше всего в этой истории жалко, так это самого Владимира Александровича Зеленского. Который, придя к власти с рекордной поддержкой 73 % граждан имел все возможности и полный картбланш для того, чтобы разом и навсегда прекратить вот эту позорную практику запретительства и "черных списков", дошедшую до явного и очевидного абсурда.

И никто бы сделавшему такой шаг Зеленскому ничего не посмел бы возразить. И не потому, что в стране нет сторонников цензуры, а потому что ропот отечественных "джо маккарти" просто утонул бы в громких аплодисментах со стороны адекватного большинства украинцев.

А теперь по сути. Я помню Украину без черных списков и без разросшихся до неприличия списков нежелательных лиц, в которые нынче включают, кажется, всех подряд. В той Украине "невьездными" по причине угрозы нацбезопасности были персонажи, которых можно было пересчитать по пальцам одной руки. Вроде злого клоуна Владимира Жириновского, позволявшего себе откровенно хамские и недружественные высказывания в адрес нашей страны. Или покойного уже московского градоначальника Юрия Лужкова, отметившегося действительно антиукраинскими спичами в Севастополе.

В этом же ряду — бывший российский депутат Константин Затулин и ныне покойный писатель и лидер запрещенной уже в самой РФ НБП Эдуард Лимонов, чьи бойцы запомнились во времена Кучмы громкими и яркими пропагандистскими акциями против политики Украины в Крыму. Вот, пожалуй, и все. Может, конечно, кого-то я и забыл, но вряд ли дополнения к списку займут много места.

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И самое главное — в той Украине, которую я помню, главным критерием попадания в черный список была действительная угроза нацбезопасности со стороны человека, его пополнявшего. Может быть поэтому этот список в те годы был так мал. Но зато все кто там был — были заслуженно и по делу.

Что же до перечней запрещенных книг, фильмов и сериалов, превратившихся нынче в длинные, словно списки Торы, простыни, в той Украине их не было и вовсе. Хотя, наверное, можно было и тогда что-то запретить. Однако основным критерием оценки был все же художественный вкус читателя, зрителя и слушателя. У кого-то более развитый, у кого-то менее. Да что там говорить — хоть это и не предмет для особой гордости, однако в той Украине спокойно торговали с лотка в самом центре Киева "Майн кампф" и "Протоколами сионских мудрецов".

Что характерно — сегодня практически там же устраивает карнавальные шествия доморощенный Ку-клукс-клан с плакатами "Да, мы расисты". Или же снимаются для последующей выкладки в соцсети ролики с запугиванием и унижениями женщин-ромов. И это не рассматривается в качестве угрозы нацбезопасности. Зато ретивый чинуша в интервью Укринформу хвалит сам себя за бдительность: мол, запретил "Мастера и Маргариту". И какая разница, что потом выясняется: запретили не саму книгу, а конкретное ее издание, Ведь, осадочек то, как говорится, остался.

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Безусловно, какие-то фильтры и какие-то списки должны существовать. Но, это должны быть фильтры с четкими и фактажными критериями. Кандидат в персоны нон-грата должен представлять реальную а не выдуманную ретивыми цензорами угрозу нацбезопасности. В таком случае и списки сократятся раз в пять. Ведь оттуда исчезнут те, чья вина состоит в том, что их фамилии упомянуты строчкой в титрах чужих фильмов или в предисловиях к чужим книгам, как это происходит сплошь и рядом сейчас.

Исчезнут из таких списков и те, чья вина состоит в том, что они что-то не то сказали о Крыме, о Майдане, о Путине или еще о чем-нибудь, что относится исключительно к сфере частного мнения и не представляет никакой угрозы никому. Тем более, если речь идет не о принимающих решения политиках, чиновниках или военных, а о людях творческих профессий.

Сюда же — совершенно идиотская практика чисто оруэлловского "вымарывания" тех, кто сьездил в Крым без разрешения в Киеве.

Тем более, когда речь идет об обычных концертах или гастролях, никак не связанных ни с Украиной, ни с ее текущими отношениями с Россией, и вообще не имеющими никакого политического подтекста. Ведь, грустно, смешно и дико: ну, допустим, актер, писатель или музыкант нарушил миграционные правила. Нарушил — выписывайте штраф, запрещайте въезд, еще как-то наказывайте самого человека. Физическое лицо. Но его фильмы, книги и песни здесь причем? Тем более — снятые или написанные сто лет назад, когда никому и в голову не приходило спрашивать друг у друга "Чей Крым?"

Наконец, стоит прекратить еще более позорную и откровенно сюрреалистическую практику опрокидывания сегодняшних коньюнктурных политических представлений в далекое прошлое. Когда, например, скопом и задним числом запрещаются все(!) фильмы с участием какой-нибудь Алисы Фрейндлих или советские фильмы о Шерлоке Холмсе и Трех мушкетерах, снятые 50 лет назад, на том основании, что снявшиеся в них тогда и постаревшие на полвека актеры или режиссеры сегодня поддержали Путина. Это же чисто как в том анекдоте: Александр Македонский — герой, но зачем же стулья ломать?

Да и вообще, что это за национальная безопасность такая, которой угрожают Киркоров, Галкин и Лепс? И, главное — чем? Нет, конечно, можно пуститься в пространные обьяснения на серьезных щах — о том, что, дескать, верхом на Колобке из народной сказки к нам приедет Путин на танке. Но, откровенно говоря, это же абсурд. Причем, абсурд, используемый в целях, совершенно далеких тот радения за какую бы то ни было нацбезопасность.