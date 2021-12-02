Цифровые оптимисты. Что не так с идеей онлайн-выборов через "Дию" и причем тут опыт России

С последними инициативами Зеленского насчет онлайн-выборов через Дию есть одна проблема, но существенная. У нас часто кивают на Россию — мол, там электронное голосование чудит цифрами, что мама не горюй — и ничего, небо на землю в результате не падает. Но такие комментаторы не понимают главного.

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Процедура голосования в РФ не является стержнем политической системы, выдернув который все остальное посыпется. Она во многом носит ритуально-имитационный характер, как такая вынужденная дань западным модам, от которой и хотелось бы, да пока нельзя отказаться из оглядки на политес. Система же держится на другом, у нее свои скрепы, которые не пошатнуть никакими "умными голосованиями". Но детальное рассмотрение этих скреп — тема для отдельной колонки.

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По сути, выборы в современной РФ — это способ подтверждения единомыслия и получения некоего соборного мнения, референдум о доверии политике власти, а не способ конкурентного формирования самой власти. Выборы — отдельно, а власть — отдельно. Думу избирать можно, а власть менять нельзя.

Итоги выборов на территории — один из KPI для губернаторов, а не механизм, реально приводящий этих губернаторов к власти. Все причастные это прекрасно понимают, но увлеченно и с покерфейсами играют в эту игру, примерные результаты которой знают заранее как победители, так и проигравшие. И главное — все довольны. В рамках негласных договоренностей, конечно же.

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Скандалы и сбои в такой системе если и возникают, то лишь в тех редких случаях, когда кто-то из участников от оппозиции вдруг зарывается и берет не по чину. Или когда участники конвенции со стороны власти, как дети лейтенанта Шмидта у Ильфа и Петрова, решают переделить поляну и отобрать "не по понятиям" у оппозиционных участников согласованной игры положенный им приз.

[ + – ] В Украине многие посполитые всерьез верят в то, что на что то там влияют, и что именно выборы — всему голова и главный элемент системы

В Украине же многие посполитые всерьез верят в то, что на что то там влияют, и что именно выборы — всему голова и главный элемент системы. А экспертно-медийный класс в целом эти верования поддерживает и помогает им вопроизводиться от цикла к циклу.

И вот мы подобрались к мякотке.

Основная проблема не в том, как голосовать — через Дию или по старинке. Проблема в том, как обеспечить эффективное и функциональное существование общественно-государственной машины после таких выборов. Чтобы все работало и никто не возмущался.

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В РФ такая система в целом создана. Даже многие ее сторонники все понимают насчет выборов и заговорщически подмигивают: мол, ну да, ну да, но так надо для блага Отечества. Тем не менее, российский авторитаризм, хотя и испытывает сложности, пребывает в неплохой форме, а сам Путин сохраняет высокую популярность, находя все новые способы своей легитимации.

И это худо-бедно работает. Да, растет абсентеизм, да, наиболее активная и протестная часть общества не верит что выборами можно что-то изменить, но в целом механизм исправен и серьезных сбоев не дает.

У нас же такое представить себе невозможно. Запрос на украинский авторитаризм есть, но его кому-то предстоит реализовать. И есть большие сомнения в том, что этот "кто-то" — именно Зеленский. Я не знаю, что произойдет тут, если огласить итоги таких выборов. Вернее, огласить то можно, но как потом удержать в рамках не страну — бог с ней со страной — но хотя бы ключевых политических игроков и основные группы интересов?

Такая возможность была у того же Зеленского в самом начале — на пике его личной популярности , когда ноунеймы из монобольшинства легко опрокинули старых политических нобилей по спискам и в округах. Но этот шанс был упущен, и при всех стараниях власти, вместо цезаристского режима, сущностно похожего на российский, мы сегодня имеем его внешнюю имитацию. с недоПутиным, окруженным недоСурковыми. Над которыми потешаются все, кроме работников ботоферм, лайкающих президентские посты в фейсбуке.

Для того, чтобы власть, появившаяся из чрева машины для электронного голосования работала, нужно будет закатать в асфальт все, что шевелится, но таких институциональных и кадровых возможностей, а главное, авторитета и карт-бланша от собственных охранителей у Зеленского нет.

Как, впрочем, и самих охранителей. Охранять нечего, все украдено до нас.