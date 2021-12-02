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Цифровые оптимисты. Что не так с идеей онлайн-выборов через "Дию" и причем тут опыт России

С последними инициативами Зеленского насчет онлайн-выборов через Дию есть одна проблема. У нас часто кивают на Россию — мол, там электронное голосование чудит цифрами, что мама не горюй — и ничего, небо на землю в результате не падает. Но такие комментаторы не понимают главного.

Алексей Блюминов
Алексей Блюминов
Журналист, историк
1371
украинские выборы
При всех стараниях власти, вместо цезаристского режима, сущностно похожего на российский, мы сегодня имеем его внешнюю имитацию. с недоПутиным, окруженным недоСурковыми.

С последними инициативами Зеленского насчет онлайн-выборов через Дию есть одна проблема, но существенная. У нас часто кивают на Россию — мол, там электронное голосование чудит цифрами, что мама не горюй — и ничего, небо на землю в результате не падает. Но такие комментаторы не понимают главного.

Процедура голосования в РФ не является стержнем политической системы, выдернув который все остальное посыпется. Она во многом носит ритуально-имитационный характер, как такая вынужденная дань западным модам, от которой и хотелось бы, да пока нельзя отказаться из оглядки на политес. Система же держится на другом, у нее свои скрепы, которые не пошатнуть никакими "умными голосованиями". Но детальное рассмотрение этих скреп — тема для отдельной колонки.

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По сути, выборы в современной РФ — это способ подтверждения единомыслия и получения некоего соборного мнения, референдум о доверии политике власти, а не способ конкурентного формирования самой власти. Выборы — отдельно, а власть — отдельно. Думу избирать можно, а власть менять нельзя.

Итоги выборов на территории — один из KPI для губернаторов, а не механизм, реально приводящий этих губернаторов к власти. Все причастные это прекрасно понимают, но увлеченно и с покерфейсами играют в эту игру, примерные результаты которой знают заранее как победители, так и проигравшие. И главное — все довольны. В рамках негласных договоренностей, конечно же.

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Скандалы и сбои в такой системе если и возникают, то лишь в тех редких случаях, когда кто-то из участников от оппозиции вдруг зарывается и берет не по чину. Или когда участники конвенции со стороны власти, как дети лейтенанта Шмидта у Ильфа и Петрова, решают переделить поляну и отобрать "не по понятиям" у оппозиционных участников согласованной игры положенный им приз.

В Украине многие посполитые всерьез верят в то, что на что то там влияют, и что именно выборы — всему голова и главный элемент системы
В Украине многие посполитые всерьез верят в то, что на что то там влияют, и что именно выборы — всему голова и главный элемент системы

В Украине же многие посполитые всерьез верят в то, что на что то там влияют, и что именно выборы — всему голова и главный элемент системы. А экспертно-медийный класс в целом эти верования поддерживает и помогает им вопроизводиться от цикла к циклу.

И вот мы подобрались к мякотке.

Основная проблема не в том, как голосовать — через Дию или по старинке. Проблема в том, как обеспечить эффективное и функциональное существование общественно-государственной машины после таких выборов. Чтобы все работало и никто не возмущался.

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В РФ такая система в целом создана. Даже многие ее сторонники все понимают насчет выборов и заговорщически подмигивают: мол, ну да, ну да, но так надо для блага Отечества. Тем не менее, российский авторитаризм, хотя и испытывает сложности, пребывает в неплохой форме, а сам Путин сохраняет высокую популярность, находя все новые способы своей легитимации.

И это худо-бедно работает. Да, растет абсентеизм, да, наиболее активная и протестная часть общества не верит что выборами можно что-то изменить, но в целом механизм исправен и серьезных сбоев не дает.

У нас же такое представить себе невозможно. Запрос на украинский авторитаризм есть, но его кому-то предстоит реализовать. И есть большие сомнения в том, что этот "кто-то" — именно Зеленский. Я не знаю, что произойдет тут, если огласить итоги таких выборов. Вернее, огласить то можно, но как потом удержать в рамках не страну — бог с ней со страной — но хотя бы ключевых политических игроков и основные группы интересов?

Такая возможность была у того же Зеленского в самом начале — на пике его личной популярности , когда ноунеймы из монобольшинства легко опрокинули старых политических нобилей по спискам и в округах. Но этот шанс был упущен, и при всех стараниях власти, вместо цезаристского режима, сущностно похожего на российский, мы сегодня имеем его внешнюю имитацию. с недоПутиным, окруженным недоСурковыми. Над которыми потешаются все, кроме работников ботоферм, лайкающих президентские посты в фейсбуке.

Для того, чтобы власть, появившаяся из чрева машины для электронного голосования работала, нужно будет закатать в асфальт все, что шевелится, но таких институциональных и кадровых возможностей, а главное, авторитета и карт-бланша от собственных охранителей у Зеленского нет.

Как, впрочем, и самих охранителей. Охранять нечего, все украдено до нас.