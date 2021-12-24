Пенсия Меркель, апдейт Талибана и "Северный поток-2". 5 главных мировых событий 2021 года

Уходящий 2021 год был богат на события, которые определят господствующие тренды в мировой и региональной политике и экономике на годы вперед. Попытаемся выделить самые главные из них на наш субьективный взгляд. Итак, поехали!

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Сели на поток. Страсти вокруг "Северного потока-2"

Фото: AP Photo

Пожалуй, главное событие уходящего года, в котором, как в зеркале, отразились и политика, и экономика, и дипломатия, и конкурентные войны. Точкой отсчета можно считать завершение строительства обросшего скандальным шлейфом российского газопровода. Однако это еще далеко не конец долгоиграющей пьесы. Впереди — долгий и муторный процесс сертификации СП-2, затем ввод его в эксплуатацию и вывод на плановые показатели прокачки. После чего Европа получит надежный источник бесперебойного транзита голубого топлива из России, а вместе с ним и усиление энергетической зависимости от поставщика. Ориентировочно речь идет о середине следующего года.

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Главным проигравшим станет Украина, которая из страны-транзитера превратится, по сути, в энергетический тупик. И если сохранит какой-то транзит через свою ГТС, то лишь вследствие проявленной доброй воли со стороны интересантов — Германии и России. Украинские власти и экспертное сообщество так долго убеждали всех вокруг и сами себя в том, что проблема в виде обходных газопроводов как-то рассосется, как те "ворiженьки" из национального гимна, что не заметили, как ситуация на внешних фронтах кардинально поменялась не в украинскую пользу.

И это — наглядный урок, к чему приводит шапкозакидательство, помноженное на пассивную позицию аля "собака на сене". В конце концов, другие игроки как-то договорятся, оставив вас за бортом. Что в нашем случае, увы и произошло. И вот, под конец года мы уж видим сообщения в новостях о том, что Венгрия(!) будет поставлять газ в Украину.

Дракон расправил крылья. Столетие Компартии Китая

Комплекс мероприятий с важным политико-пропагандистским посылом международного значения. Руководство КНР по полной отыграло представившуюся возможность заявить "граду и миру" о своих претензиях на роль если не первого среди равных, то, во всяком случае, равного среди равных в мировой политике — выйдя из привычной за последние 40 лет роли "сборочного цеха Первого мира". Сегодняшний Китай — это страна, динамично развивающаяся такими темпами, что официальный Пекин вынужден взять курс на их торможение, дабы избежать нарастающего перегрева экономики и вползания в классический капиталистический кризис перепроизводства.

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Да, несмотря на обилие красных знамен, несмотря на флешмобы по хоровому исполнению "Интернационала" и монументальные парады, нынешний Китай мало напоминает страну эпохи Председателя Мао. Однако китайской верхушке хватает ума, сделав выводы из печальной судьбы горбачевской перестройки в СССР, прикрывать строительство крупнейшей неолиберальной экономики мира марксистской риторикой. На волне празднований прошел и исторический Пленум ЦК КПК, который подтвердил политический курс нынешнего Председателя Госсовета КНР Си Цзинпина и развязал ему таким решением руки для повторного выдвижения на эту должность на съезде КПК в 2022 году.

[ + – ] В Пекине сотни артистов исполнили "Интернационал" во время юбилейного концерта "Великий путь", который прошел на стадионе "Птичье гнездо" и был посвящен 100-летию основания КПК

Побочной линией, наметившейся в траектории развития КНР в уходящем году, стал назревающий конфликт с США. Тут и борьба за рынки и гегемонию в разных частях света, тут и оспаривание международного лидерства, тут и локальный конфликт вокруг непризнанной Китайской Республики на Тайване.

Выльются ли демонстративные маневры обеих сторон в полноценную войну за Тайвань — покажет следующий, 2022 год.

Иногда они возвращаются. Талибан 2.0 в Афганистане

Произошедшее на глазах у всего мира стремительное крушение марионеточного проамериканского режима Ашрафа Гани в Кабуле с последующим повторным приходом к власти в Афганистане исламского движения "Талибан" — еще один из уроков уходящего года. То, как быстро схлопнулась выстроенная американцами фасадная демократия, и как позорно слилась созданная американцами за большие деньги многосоттысячная армия Афганистана — показатель бессмысленности имитационных реформ в странах третьего мира без опоры на реально существующие, а не живущие на иностранные гранты местные структуры.

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Полагаю, не только у меня, но у многих в момент, когда мы наблюдали за метаниями афганцев в кабульском аэропорту, возникло ощущение, что примерно такой же может быть и судьба многих отечественных реформ, оставшихся без поддержки из-за рубежа. Потому как очень узок круг реально заинтересованных в этих реформах лиц на местах — и страшно далеки они от народа.

Что же до Афганистана, то теперь эта страна вновь стала полем геополитического боя между региональными державами. За влияние там сцепились Китай, Турция, Пакистан, Россия, Эмираты и ЕС. Да и талибы образца 2.0 демонстрируют известную гибкость и готовность как минимум на уровне слов и публичных жестов соответствовать общепринятым стандартам политеса. Перефразируя известное изречение Генриха Четвертого: Кабул стоит школ для женщин.

Если б я был султан. Тюркский мир Эрдогана

Еще одна страна, которой становится все более тесно в региональных рамках и которая демонстрирует все большие амбиции игрока глобального уровня, — это Турция. Геополитическое ЧСВ (чувство собственного величия — Ред.) Эрдогана тешат многочисленные статусные проекты — от прошедшего недавно третьего Саммита партнерства Турция — Африка до анонсированного строительства канала "Стамбул" в обход Босфора. Амбициозного турецкого лидера не останавивает даже то, что его резкие заявления сказываются на курсе национальной валюты.

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Потренировавшись год назад в ходе скоротечной войны за Карабах, Анкара приобрела как минимум одного верного саттелита в виде алиевского Азербайджана. В планах — строительство турецкой военной базы в этой стране. Далее — успешное участие в гражданской войне в Ливии на стороне противников маршала Халифы Хафтара. Наконец, закрепление на отжатом у местных курдов куске северной Сирии. Легкое головокружение от успехов наглядно продемонстрировала скандальная карта "тюркского мира" в руках Эрдогана на известном фото. Как успели заметить в Москве, "тюркский мир" простирается аж до восточной Сибири.

[ + – ] Тюркский мир по версии Эрдогана включает украинский Крым и простирается вплоть до восточной Сибири.

Жаль, что в Киеве осталось незамеченным присутствие в "тюркском мире" украинского Крыма. Впрочем, свои услуги посредника в разрешении украино-российского конфликта Эрдоган тоже успел предложить. И это — не считая поставок Украине турецких же "байрактаров"

Ну и вишенка на торте — скоротечный дипломатический скандал с ЕС и США, чьих послов чуть было не выслали из Турции после их неосмотрительного заявления в поддержку оппозиционного Эрдогану бизнесмена Османа Кавалы, которого прессует сейчас турецкая Фемида. "Человек по имени Кавала — это филиал Сороса в Турции! Десять послов просят за него в министерстве иностранных дел. Какое бесстыдство!" — заявил тогда Эрдоган.

Что характерно, ЕС был вынужден пойти на попятную, заявив устами тех же послов, что их неправильно поняли и вообще все это — внутреннее дело Турции. Зато сам Эрдоган все понял правильно. Свидетельство чему — его резкое заявление о том, "кучка стран-победителей во Второй Мировой войне не должны определять судьбу человечества".

Бабушка немецкой политики. Ангела Меркель сдала бразды

Замыкают наш условный ТОП-5 главных мировых политических событий 2021 года эпохальные итоги парламентских выборов в Германии. Собственно, эпохальными они стали потому, что ознаменовали собой не просто конец одного политического цикла и начало другого, а уход из активной политики на почетную пенсию многолетнего лидера ФРГ, "железной фрау канцлерин" Ангелы Меркель. Более чем полтора десятка лет во главе страны-локомотива ЕС — это не что либо как.

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При этом Меркель ушла не в зените персональной славы, а на волне растущего разочарования немцев в эффективности как своей личной политики, так и политики возглавлявшегося ею бессменно правительства христианских демократов. И хотя поражение на выборах вышло не оглушительным — социал-демократы оторвались вперед лишь на долю процента, однако обидным — партии Меркель пришлось сдать бразды.

В плюсе у Меркель — подписанный под занавес ее правления пакт с США об учете немецких интересов американской аминистрацией. Зато в минусе — создание в ущерб интересам немецкой безопасности в Европе англосаксонского блока AUKUS, оставляющего европейцев один на один с многочисленными угрозами и заставляющего вновь вернуться к идее о создании альтернативы НАТО в виде обьединенных европейских вооруженных сил.

Также в минусе у Меркель — нерешенный кризис мигрантов и его разнообразные последствия, включая рост преступности и ксенофобии, а также разбалансировка системы социальной помощи, растущая безработица и другие неприятные для рядовых немцев вещи.

Не увидела Меркель и разрешения еще одного, используя полицейскую терминологию, "висяка" — в виде минских соглашений по Украине, одним из ключевых международных гарантов которого стала ФРГ как участник "Нормандской четверки". Более того, именно при Меркель отношения Берлина и Киева стали достаточно прохладными: начиная от обидной для Украины позиции немцев по уже упомянутому выше СП-2, и заканчивая отказом поставлять Украине вооружение. Не говоря уже о достаточно неконструктивной деятельности украинского посла в Берлине — дипломат регулярно выступает в СМИ с пространными и претенциозными поучениями политиков этой страны по различным вопросам.

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После Меркель маятник немецкой политики качнулся влево. Теперь у власти социал-демократы во главе достаточно пестрой коалиции, названной остряками "светофором" — по цветам вошедших в нее партий. Насколько правительство канцлера Шольца справится со стоящими перед ним вызовами, мы тоже увидим уже в следующем году.

Как и то, сбудется ли предсказание злых языков о том, что после отставки мы еще увидим "бабушку Меркель" в совете директоров российского "Газпрома". Учитывая известный факт, что это уже традиционное место трудоустройства вип-отставников немецкой политики.