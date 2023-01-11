Тенденции финтеха 2022: супераппы, развитие бесконтактных платежей и BNPL

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Продолжаем подводить итоги ушедшего года. Недавно вышло исследование "Тренды финтеха 2022 года". Его подготовили Украинская ассоциация финтеха и инновационных компаний в партнерстве с нашим профильным фондом N1, Нацбанком и Министерства цифровой трансформации. Исследование содержит данные ведущих аналитических и консалтинговых компаний мира, кейсы из разных стран и подбор самых перспективных технологий в финансовом секторе.

Общие тренды

Украинские стартапы продолжают развиваться во время войны

Согласно опросу DOU, 90% украинских технологических стартапов, несмотря на войну, нанимали работников в 2022 году. Полагаю, это одно из главных достижений отрасли. Украинский финтех не только продолжает работать в условиях военного положения, но и достаточно активно развивается. Сначала пандемия, а затем и война показали, что финтех-проекты легко приспосабливаются к форс-мажорам, а инновации, которые они предлагают – удобны для использования и выгодны. Украинцы массово перешли в онлайн: они используют финтех для решения финансовых вопросов, для обучения, для общения. В XXI веке технологии позволяют сэкономить время на том, чтобы стоять в очереди в банковском отделении или ехать на учебу общественным транспортом. Фактически война ускорила переход наших граждан в виртуальную реальность, где можно решать подавляющее большинство реальных вопросов.

Финтехи покупают традиционные банки

В большинстве стран процесс получения банковской лицензии длительный и дорогостоящий. Несколько финтехов пошли по другому пути: вместо процедуры лицензирования они купили традиционные банки. К примеру, в марте 2021 года SoFi объявила о покупке Golden Pacific Bancorp (США), закрытое соглашение – в феврале 2022 года. В SoFi заявили, что вскоре внедрят более удобный интерфейс, функцию автоматизированных сбережений и обновленные чековые и сберегательные счета. Традиционный банк планируют сберечь, но провести ребрендинг. Еще несколько лет назад никто не поверил бы, что стартап покупает традиционный банк, а сегодня – это реальность на рынке финансовых услуг.

Развитие бесконтактных платежей

Согласно опросу MARQETA, более половины (56%) потребителей сказали, что они настолько привыкли к бесконтактным платежам, что их раздражает необходимость ввода PIN-кода. В то же время 67% опрашиваемых предпочитают мобильные платежи, ведь они имеют больше встроенных функций безопасности. Компании продолжают активнее применять цифровые кошельки и оплату по ссылке. Цифровой кошелек (digital wallets) – это виртуальная версия ежедневного кошелька. Через него вы можете пользоваться кредитными, дебетовыми картами, получить информацию о банковском счете, карточках программ лояльности. По оценкам экспертов, 4,4 млрд. потребителей будут делать покупки с помощью цифровых кошельков в 2023 году. Оплата по ссылке (Pay by Link) позволяет компаниям мгновенно создавать ссылку на оплату онлайн, а клиент сам решает, каким способом оплатить. В отличие от запуска вебсайта, использование Pay By Link не требует сложной интеграции или технических знаний. Поэтому такой вариант оплаты улучшает скорость и эффективность платежей, автоматизирует ручные процессы и помогает увеличить денежный поток. Согласно исследованию Globalpayments, эта форма цифровых платежей растет: с 2020 по 2021 год количество транзакций увеличилось в 6 раз.

Для меня наиболее интересен сектор необанкинга, ведь один из главных активов фонда N1 – это необанк sportbank.

По результатам исследования количество новых предложений стремительно растет, необанки появляются на новых рынках, доля рынка розничного банкинга таких проектов уже догоняет долю классических банков. Сейчас в мире насчитывается около 400 необанков. По данным 2021 года, объем индустрии составляет $300 млрд. Согласно опросу EY, 27% потребители банковских услуг имеют отношения с необанками, причем самые высокие показатели наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Традиционные банки все еще сохраняют преимущество в бизнес-сегменте.

Выделю две главные тенденции:

возросла популярность супераппов

Если ранее необанки были лишь вебверсией клиентских интерфейсов, то их полностью вытеснили мобильные приложения. Чтобы увеличить рост LTV клиентов, необанки предлагают новые сервисы, не все из которых связаны с банкингом, превращающим приложения в супераппы (superApp). Это мобильное или веб-приложение, которое может предоставлять различные услуги, включая обработку платежей и финансовых транзакций, фактически становясь всеобъемлющей автономной онлайн-платформой для торговли и общения, которая включает многие аспекты личной и коммерческой жизни.

Самые сложные супераппы, как WeChat и Alipay в Китае, объединяют мессенджер (подобно WhatsApp), социальные медиа (подобные Facebook), рыночные площадки (как eBay) и службы (как Uber). Одна программа, один вход, единый пользовательский опыт практически для любого продукта или услуги, которые могут потребоваться клиентам. В перспективе это поможет решить проблему децентрализации текущей экосистемы и удовлетворить общее желание потребителей иметь последовательное, безопасное и бесперебойное взаимодействие во всех сферах их жизни.

BNPL масштабируется

Компании и интернет-магазины не первый год предлагают клиентам рассрочку для больших покупок. А оплата покупок с помощью адаптированных, гибких планов даже на небольшие суммы, известная как BNPL (buy now pay later – покупай сейчас, плати потом), стала одной из главных платежных тенденций года. Согласно опросу Global Payments, 65% продавцов планируют добавить BNPL как способ оплаты в 2022 году. От Affirm и Apple до PayPal и Zip объем транзакций BNPL сейчас оценивается по меньшей мере в $100 млрд. Прогнозирую, что данная технология будет иметь спрос в перспективе. Согласно исследованию RBC Capital Markets, онлайн-предложения BNPL повысили средний чек на 30-50% и увеличили долю клиентов, в конце концов совершивших покупку. Отмечу, что в Украине BNPL давно и активно внедряется. Мы, как обычно, на острие инноваций и новых маркетинговых решений. В частности, наш sportbank предлагает два удобных сервиса, которые позволяют покупать товары по BNPL (или простыми словами – в рассрочку): "Простая рассрочка" или "Плати частями".

И в заключение рекомендую ознакомиться с исследованием полностью. Сделать это можно по ссылке.