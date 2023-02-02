"Вас слишком много!" Раненые военные без рук и ног стоят на морозе, чтобы попасть в госпиталь

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Мирослав Откович вдохновил тоже написать. Очень не хотелось добавлять грустных зарисовок ко всему прочему, но до меня дошло, что мы молчим часто из-за ошибочной установки "терпи, другим еще хуже".

Терпи, другим хуже, когда на стабике в Торецке отказываешься от эвакуации. Типа у меня фигня, а мы ведь только вернулись из другой точки, там куча тяжелых. Не поступайте так. Послушайте медика, который все время ссорился с бойцами из-за отказа от госпитализации. Потому что потом тебя все равно повезут на больничку при возможности и вылезет, что "фигня" по классификации дальнейшего ВВК — тяжелая травма. Но от государства ты будешь иметь на этот момент бумажку а4 завяжи полежи, и совет сделать МРТ в другом месте, где хороший аппарат. Так осенью я попала в Киев.

Все время, что я здесь, пыталась болезненные темы ВВК и реабилитации обсуждать с людьми, у которых есть определенные возможности и связи для системного влияния на ситуацию. Но в большинстве случаев мне просто предлагали помощь — позвонить, порешать и т. д. Спасибо, но стояла под воротами с другими пацанами, у которых нет влиятельных знакомых. Трижды проходила этот ад, чтобы получить очередную бумажку. Потому что такая процедура, система.

Некоторые волонтеры говорят, что мы сами виноваты, потому что не знаем своих прав и возможностей, а они же есть. Ну, ок. В жизни, выжив около Майорска, получаешь возможность встретить рассвет под воротами госпиталя, мимо тебя на работу пройдут военнослужащие, медики. Они заварят кофе, затем построение. А ты все стоишь на одной ноге, смотришь на парня, который стоит только в одном носочке на морозе и думаешь — они же это видят. Ты боевой медик и тебе почему-то болит за тех, кто рядом. За их растерянность, подавленность, уныние. Неужели этим медикам не болит?

[ + – ] Очередь раненых к врачам в военном госпитале Фото: Фейсбук/Елена Худякова

Сначала пускают тех, кто на костылях. Забег паралимпийской сборной по мостовой. Потому что нас таких немало, а талончик номер 20 — это шесть часов очереди может быть. Потом вся толпа забивает коридор перед окошечком регистратуры, убежище совка бессмертного. 30-летние преждевременно постаревшие люди ссорятся, как пенсионеры в советской поликлинике. Кто не влез — толкутся у двери. Я говорила с теми, у кого травмированы не ноги, они после груды операций и стоять им не легче, чем нам. Но вот так. Раньше были тетради и списки, сейчас повесили табличку, что к травматологу только живая очередь, но сами пациенты тетради ведут. И номера там трехзначные.

Первый раз я приехала в 8.20 — святая наивность, талонов уже не было. Женщина, которой не давит кричать на раненых, на вопрос, что мне делать, сказала: "Придите в 7 или раньше, тогда попадете". Я не знала, что это значит, а она отлично знала. Это значит, что до 7.50 стоять под закрытыми воротами. На одной ноге. Зимой. Кстати, в тех всех очередях сплошное гендерное равенство. Бороться за место у окошечка с талончиками будешь, как все, так что лучше существу в 65 кг веса не садиться на лавочку, потому что без посторонней помощи фиг пробьешься потом. А 13 января мой поход туда показал, что костыли — это пропуск в первую партию только к травматологу, чтобы получить заключение. Все толклись в общей очереди. Я выстояла три часа. Получила в 14.45, при том что кабинет работает до 15.00. Коридор был еще полон людей. Пятница. Потом у наших коллег по службе выходной. Если я что-то неверно понимаю и женщина, которая эти бумажки выдает с 13 до 15, в другое время дежурит в интенсивной терапии, то понятно. Но нам, этим несчастным из коридора, показалось, что нет. Что-то у нас нет выходных и графика. Один парень нервно смеялся и говорил, мол, может, ему в 15.00 автомат бросить и сказать, что я домой?

Если в бестолковой организации процесса виновата система, то кто тогда виноват в отсутствии человечности? Когда говорят с улыбкой измученным людям, которым болит: "Да что вы хотите, вы видите, как вас дохрена!"

И мне вспоминается стабпункт, и это дохрена, когда пол и стены в крови, когда задействованы все, и водители с санитарами. И там мы к каждому обращаемся: "Котик и солнышко". А здесь нам дают понять, что бывают варианты. И ситуация, из-за которой ты оказался в этой очереди, далеко не ужаснее, что бывает. Унижение болезненнее любой физической боли. А существующая система — это лютое унижение достоинства.

[ + – ] Объявление на дери травматолога в военном госпитале: прием только по талонам Фото: Фейсбук/Елена Худякова [ + – ] Раненые военные стоят на морозе в ожидании открытия госпиталя Фото: Фейсбук/Елена Худякова

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