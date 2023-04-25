Прокормить Евросоюз. Почему страны запретили импорт из Украины и как повлиять на ситуацию

"Решения Польши, Словакии и Венгрии о запрете импорта украинской аграрной продукции противоречат, прежде всего, Договору о ЕС, поскольку страны-члены ЕС не имеют права единолично принимать решения по вопросам торговой политики". Мнение

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При сложной текущей ситуации на фронте неприятные новости недавно появились в экономической сфере: Польша заявила об ограничении импорта агропродукции из Украины. Венгрия и Словакия приняли аналогичные решения, впоследствии об этом заявили Румыния и Болгария. При этом, такой ситуацией уже воспользовалась Россия и заблокировала в Черном море суда с украинским зерном.

Украина много лет экспортировала сельскохозяйственную продукцию через свои порты в Черном море. После полномасштабного вторжения России украинские порты были заблокированы российскими военными кораблями. ЕС оперативно помог и отменил все импортные ограничения украинской продукции (Регламент Европейского Парламента и Совета № 2022/870 от 30.05.2022), наладил альтернативные сухопутные маршруты, которые позволили украинской аграрной продукции добраться до других стран, проходя через Восточную Европу. При этом очевидно, что основными пунктами назначения украинского экспорта были, конечно, не рынки стран Восточной Европы, а рынки других стран, в первую очередь, страны Африки, которые сильно зависят от импорта украинского зерна. И очевидно также, что если африканские страны будут отрезаны от снабжения продовольствием, то они столкнутся с дефицитом или даже голодом.

В то же время, как показала практика, инфраструктура стран Восточной Европы оказалась не готова к такому количеству украинских зерновых, что, в свою очередь, повлияло на местных фермеров и цены. Однако, вместо того, чтобы решать инфраструктурные вопросы, некоторые политические силы, чтобы набрать политические баллы перед выборами, решили воспользоваться настроениями фермеров, которые являются существенной электоральной базой в этих странах.

Польша заявила об ограничении импорта агропродукции из Украины. Венгрия и Словакия приняли подобные решения. Фото: Emerging Europe

В целом, решения Польши, Словакии и Венгрии относительно запрета импорта украинской аграрной продукции противоречат, прежде всего, Договору о ЕС, поскольку страны-члены ЕС не имеют права единолично принимать решения по вопросам торговой политики, указанные вопросы относятся к компетенции наднациональных органов стран-членов ЕС. .

Вместо того чтобы решать инфраструктурные вопросы, некоторые политические силы решили воспользоваться настроениями фермеров накануне выборов

Кроме того, указанные ограничения противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС в части либерализации торговли, в частности, противоречат положениям уже упомянутого Регламента Европейского Парламента и Совета № 2022/870 от 30.05.2022, согласно которому были отменены пошлины и количественные ограничения (относительно украинского импорта) — этакая демо-версия членства Украины в ЕС. Важно отметить, что в соответствии с указанным Регламентом, ЕС отменил ограничения по поставке украинской продукции при условии, что Украина будет соблюдать правила происхождения товаров, не применять ограничения по продукции из ЕС и соблюдать демократические принципы.

В указанном Регламенте предусмотрено право ЕС возобновить применение импортных пошлин по ввозу определенного перечня украинских товаров, если импорт товара осуществляется на таких условиях, которые влекут за собой серьезные трудности для производителей ЕС подобных товаров. При этом указанное решение ЕС о возобновлении применения импортных пошлин принимается Европейской Комиссией по обращению государства-члена ЕС, и только по результатам соответствующего исследования (расследования), которое подтвердит факты, что импорт соответствующего украинского товара осуществляется на таких условиях, которые создают серьезные трудности для производителей подобных товаров в ЕС.

Сейчас сложилась ситуация, при которой правительства нескольких стран-членов ЕС в одностороннем порядке применили даже не импортные пошлины, а полный запрет (эмбарго) в отношении украинской агропродукции.

Однако сейчас сложилась ситуация, при которой правительства нескольких стран-членов ЕС в одностороннем порядке, без предоставления соответствующих обоснований, без проведения консультаций, применили даже не импортные пошлины, а полный запрет (эмбарго) в отношении украинской агропродукции. При этом, указанный запрет применен не просто по отношению к какому-либо определенному товару, а к широкому кругу сельскохозяйственной продукции. Эти решения несут и более глобальные риски – риски для самого ЕС. Если аналогичные запреты повторяются в других государствах, это может создать опасный прецедент, позволяющий странам-членам ЕС принимать другие независимые решения на основе их национальных потребностей. Сегодня это зерно и сельское хозяйство, завтра это может быть более сложной темой.

В Польше транзитное зерно полностью контролируется и отслеживается, а также транспортируется в запечатанных конвоях. Фото: УНИАН

Европейская Комиссия уже осудила эти решения, отметив, что любые односторонние запреты на украинский экспорт "неприемлемы", и что торговая политика является исключительно ответственностью ЕС. В настоящее время ЕК работает над тем, чтобы прекратить запрет этих стран и вернуть ситуацию в правовое поле с учетом обязательств ЕС. Уже объявлено о 100 миллионах евро помощи на компенсацию фермерам и прорабатывается вопрос применения чрезвычайных "профилактических мер", сдерживающих ввоз украинского зерна, если оно не будет экспортироваться в другое место.

Польша сейчас уже смягчила свою позицию, согласившись прекратить свой запрет, пока транзитное украинское зерно полностью контролируется и отслеживается, а также транспортируется в запечатанных конвоях. Скорее всего, это быстрое решение о смягчении свидетельствует, что Польша поняла, что такие действия не только вредят отношениям с Украиной, но и негативно влияют на отношения с Европейской Комиссией.

Важно, чтобы украинское правительство активно участвовало в двусторонних переговорах с правительствами стран-членов ЕС, однако особенно важны — именно переговоры с представителями Европейской Комиссии Фото: Правительственный портал

Учитывая это, важно, чтобы украинское правительство активно участвовало в двусторонних переговорах с правительствами стран-членов ЕС, однако особенно важны — именно переговоры с представителями Европейской Комиссии, которые как раз и пытаются найти взаимоприемлемое решение с учетом интеграции Украины в ЕС. В этом контексте важно отметить, что как только Украина станет полноправным членом ЕС, то значительные объемы иностранных инвестиций будут направлены в аграрный сектор Украины, а также миллиарды евро пойдут на улучшение судоходства и железнодорожного сообщения, чтобы полностью использовать сельскохозяйственный потенциал Украины, который даже сейчас может в полном объеме закрыть потребности ЕС по некоторым товарным позициям аграрного сектора (мясо птицы, растительное масло, зерно, мед). А с Украиной, как полноправным членом ЕС, союз сможет решить один из основных вопросов национальной безопасности — самодостаточность в производстве продуктов питания, отказавшись от субсидирования аграрного сектора.

Экономический принцип сравнительных преимуществ указывает, что ЕС должен отказаться от своих попыток прокормить себя экологически вредными интенсивными методами ведения сельского хозяйства, на которые ЕС ежегодно тратит значительные средства, и просто передать большую часть своего производства продовольствия на аутсорсинг в Украину. Но, конечно, против этого выступают европейские фермеры, получающие значительные дотации из бюджета ЕС. Таким образом, главный вопрос состоит в том, что победит: "здравый экономический смысл" или "популизм политиков". Текущая ситуация свидетельствует, что однозначного ответа на этот вопрос пока нет, хотя от него зависят дальнейшие интеграционные перспективы Украины.