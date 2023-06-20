Вернуть Крым с людьми. Что делать с полуостровом после деоккупации

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Перспектива возвращения Украиной Крыма вызывает множество вопросов, начиная от судьбы гражданских россиян и заканчивая коллаборационистами и сферой образования.

Полгода назад сразу после освобождения Херсонской области я получила сообщение от подруги из Крыма, которая спрашивала, что будет, когда Вооруженные силы Украины войдут на полуостров. "Считают ли меня коллаборационистом и привлекут к ответственности?" – спросила она.

Для 34-летней женщины, матери-одиночки, управляющей малым бизнесом, это был жизненно важный вопрос. Я ответила, что ей не стоит волноваться, поскольку она не сотрудничает с российскими властями и является жертвой незаконной аннексии и всех ее последствий.

Но ее тревога беспокоит меня. Сколько человек на полуострове переживают за освобождение Крыма, но боятся его последствий? Они этого хотят, потому что, наконец, будут свободны. Они испуганы, потому что не знают, что это может означать для них после девяти лет оккупации.

Страх этот возник во многом из-за российской пропаганды, систематически работающей на оккупированных территориях, чтобы демонизировать украинцев и их вооруженные силы. Не все устойчивы к такой дезинформации или могут проверить эти нарративы в других СМИ.

Украина приняла свою первую стратегию деоккупации Крыма в марте 2021 года с 97 шагами к освобождению полуострова. В апреле 2023 г. этот план был обновлен. Это был важный сигнал, что Киев нацелен на освобождение Крыма и имеет для этого стратегию. Для международных партнеров это дало сигнал о том, что Украина не только хочет помощи и содействия, но и активно работает над своей миссией.

Одним из практических шагов стратегии является предоставление государственных услуг жителям Крыма, когда Украина вернет контроль.

"На начало 2014 года в Крыму было более 16 тыс. госслужащих, свыше 12 тыс. милиционеров, почти 3 тыс. работников ГСЧС, около 1,5 тыс. работников ГСЧС и столько же работников прокуратуры — вместе свыше 30 тысяч человек", — сказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

"Сначала нам не понадобится столько, но мы все еще говорим о тысячах людей, и мы готовимся к этому в разных сферах", — сказала она в ответах на вопросы по электронной почте. "Кабмин согласовал формирование кадрового резерва для деоккупированных территорий, а Нацагентство по государственной службе готовит для них краткосрочные курсы обучения".

В этом году Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко начнет набор магистерских программ, посвященных управлению на послевоенных территориях. Программы будут касаться различных аспектов управления, безопасности, социально-культурных вопросов и экономики.

"Два месяца назад был запущен онлайн-курс "ПроКрым", и уже почти 15 тысяч человек получили базовое образование о Крыме, его истории, культуре и особенностях региона", – сказала Ташева.

Курс, разработанный для украинских государственных служащих и работников органов местного самоуправления, состоит из 10 лекций по истории полуострова, жизни крымчан под оккупацией, правосудию переходного периода и стратегии деоккупации и реинтеграции.

То, что было взято беззаконно, все равно придется вернуть Фото: УНИАН

Вопросы о коммунальных службах в Крыму и о сотрудничестве с российской оккупацией идут бок о бок и подробно обсуждаются в Украине и за ее пределами. Могут ли оставшиеся в Крыму продолжать работать учителями, врачами или другими государственными служащими после возобновления контроля Украины?

В марте 2022 года, всего через несколько дней после полномасштабного российского вторжения, Верховная Рада Украины приняла закон, дополняющий Уголовный кодекс новой статьей об уголовной ответственности за коллаборационизм.

Добровольное занятие должности в оккупационных властях, пропаганда в учебных заведениях или передача материальных средств незаконным вооруженным или военизированным формированием на оккупированной территории теперь наказываются штрафами, лишением свободы и конфискацией имущества. Также осужденным будет запрещено занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 15 лет. К апрелю 2023 было открыто около 5 тысяч уголовных дел за коллаборационизм.

Высшие чиновники и военные преступники будут заключены в тюрьму, а люди низшего уровня будут ограничены в своей деятельности, сказала Ташева. "Государственные служащие среднего и низшего уровня, деяния которых повлекли тяжкие последствия, будут привлечены к ответственности и уголовной ответственности, те, чьи действия не повлекли тяжких последствий, больше не смогут работать на государственной службе", — написала она. .

Законодательство против коллаборационизма направило очень четкий сигнал на вновь оккупированные территории: их жители не должны сотрудничать с российскими войсками, и если они это сделают, они будут привлечены к ответственности. Но дело обстоит совсем иначе на территориях, девять лет находящихся под оккупацией.

"Через месяц-два пошли разговоры о том, что нужно изменить, декриминализировать определенную деятельность, — говорит директор по адвокации ПЦ "Смена" Алена Лунова. Она считает, что закон заходит слишком далеко: "Мы криминализировали работу всех учителей аннексированного Крыма и оккупированных Донецкой и Луганской области. Ибо какие стандарты они там вводят? Образовательные стандарты Российской Федерации".

В то же время очень важно видеть, как местные кадры, коренные жители Крыма могут быть вовлечены в восстановление государственной власти, сказала она.

"Это могут быть не только выходцы из материка, часть персонала должна быть набрана из местных жителей", – сказала Лунова. "Конечно, нужно установить, как и где они работали до этого. Если это специалист, работавший в Крыму с обращениями жителей или с социальной помощью при рождении ребенка, с переподготовкой они могли бы работать в восстановленных администрациях Украины. Почему нет?"

Украинский социолог, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга согласился, что должны быть разные подходы к наказанию и проверке людей, годами проживавших на оккупированных территориях, но сказал, что важно учитывать будущие угрозы.

"Важно понимать, в какой форме и как долго будет продолжаться угроза со стороны России — и мы можем заключить, что это будет долгосрочная угроза", — сказал он.

"Мы должны создать прецедент негативного сотрудничества, чтобы у нас не было ситуации, когда люди, которые сотрудничали [с агрессором] во время оккупации, остались бы без последствий, когда мы возобновили контроль", — сказал он. "Отношения с этими людьми должны основываться на долгосрочной опасности для Украины со стороны Российской Федерации".

И украинские власти, и правозащитники однозначно понимают, что переехавшим в Крым после аннексии гражданам России придется вернуться в Россию. Они попали на территорию Украины нелегально и потому не имеют права на жительство. Меньше ясности по отношению к гражданам России, легально проживавшим в Крыму до аннексии, и тем, кто создал семьи (например, женившимся на крымчанах), дискуссии на эту тему продолжаются.

Тех, кому Россия принудительно выдала паспорта, власти в Киеве не воспринимают как граждан России. Это граждане Украины, пострадавшие от оккупации, отмечают в правительстве.

"Меседж нашим жителям в Крыму прост. Крым – это территория свободы", – сказала Ташева. "Крым – это Украина. Независимый, европейский, сильный".

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