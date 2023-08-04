Меньше кайфовать и больше работать. Почему неэтично ходить по клубам, пока не настала Победа

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К сожалению, следует признать, что мы начали немного расслабляться. Это чувствуется по тому, на что люди в последнее время начали тратить свою энергию, время и деньги. Наверное, это отчасти естественно, но опасно.

Заблаговременное переключение на мирную жизнь и ментальное отрицание войны точно не приближает нашу победу.

Конечно, каждый украинец делает то, что может для нашей победы. От каждого, так сказать, по возможностям. Но дело также в том, чего делать не следует. И это моральный вопрос. Если один парень на передовой, имеет ли другой парень моральное право именно в это время веселиться в ночном клубе? Имеют ли право люди открыто наслаждаться жизнью, когда в госпиталях лежат тысячи раненых? Или это ок, когда кто-то отдает все свое время и деньги волонтерской работе, а кто-то занимается откровенной фигней?

Иногда нам не хватает атмосферы тех первых недель в феврале и марте прошлого года. Из-за той атмосферы мы, собственно, и выстояли. А для победы уровень внутренней мобилизации должен быть еще выше. Плюс безумная выносливость.

Значит, надо меньше кайфовать и больше работать. До победы еще много работы!

Война еще не закончилась. Ее надо еще завершить. Нашей Победой!

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