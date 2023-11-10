А если будем воевать еще 15 лет: почему выборы в Украине придется проводить

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Зеленский сделал заявление, что выборы "не ко времени".

Значит ли это, что Зеленский прав?

— Нет, не значит.

Значит ли это, что общественная дискуссия о выборах прекращена?

— Нет, не значит.

Значит ли это, что выборов во время войны не будет?

— Нет, не значит.

А теперь по порядку.

1. Президент Украины Зеленский сделал заявление, что выборы "не ко времени". Потому что война.

Почему это не означает, что Зеленский прав. Потому что правота — это категория субъективная. Зеленский считает, что он прав, его сторонники считают, что он прав, даже большинство общества в этом вопросе считает, что он прав.

А вот я так не считаю. Я считаю, что прав я, когда говорю, что

Избирательное законодательство следует менять, Выборы придется таки проводить и во время войны, потому что… Война может длиться лет так, например, 15, и что… Выборы по этому законодательству будут нечестными и несправедливыми, то есть, опять таки… Избирательное законодательство следует менять немедленно.

И я считаю, что прав я. Да, я понимаю, что так считают не большинство украинцев. И что с того? Были неоднократные ситуации, когда большинство украинцев считали не так, как я. Например, в 80-х годах я боролся за Независимость Украины, а большинство украинцев были тогда против Независимости. Это не мешало мне тогда считать, что прав я, а не большинство. Так и сейчас: то, что Зеленский против выборов, а я за, не означает, что прав он, а не я. Для него и его сторонников — он прав, а для меня и моей сторонников — прав я.

2. Об общественной дискуссии относительно выборов.

После заявления Зеленского общественная дискуссия относительно выборов не прекратится. Почему? Не он ее начинал, не ему ее и прекращать. Я был одним из тех, кто полгода назад начал в обществе дискуссию о выборах. Я дискуссию не прекращаю. Меньше ли у меня возможностей, чем у Зеленского? Безусловно! И что с того? Да ничего! Буду дискутировать теми возможностями, которыми я обладаю. Я оппонировал всем шести с половиной президентам Украины (если половиной считать исполняющего обязанности), разве кто-то думает, что я перестану думать самостоятельно и высказывать собственную точку зрения? Ну-ну.

Тем более, как я неоднократно подчеркивал, для меня не интересно вести дискуссию только в формате "нужны или не нужны выборы", потому что для меня здесь все однозначно: они нужны. А дискуссию следует вести в формате: "какие именно изменения в избирательное законодательство следует вносить, чтобы проводить выборы во время войны". Вот такой формат дискуссии мне интересен, и я охотно готов поговорить и подискутировать с людьми, которые имеют аналогичный уровень понимания. Поэтому дискуссия о выборах продолжается!

3. О том, будут ли выборы во время войны.

Во-первых, они, выборы то есть, уже были. Во время войны. Шесть раз. В 2014 году — выборы Президента, в 2014 году — выборы Верховной Рады. В 2014 году — местные выборы. В 2019 году — выборы Президента, в 2019 году — выборы Верховной Рады, в 2020 году — выборы местные.

Или кто-то считает, что в 2014, 2019, 2020 годах войны не было? Может, у нас тогда не было оккупированной части украинской территории? Может, тогда у нас не было сотен тысяч вынужденных переселенцев?

Все было. Но когда выгодно, то говорят, что война с 2014 года, а когда не выгодно — забывают. Напоминаю: война таки с 2014 года. И выборы Украина проводила во время войны

Но когда напоминаешь о войне с 2014 года, то произносят другой контраргумент: теперь уже полномасштабное вторжение. Да, с 24 февраля 2022 года — полномасштабное вторжение фашистской России. Вот только когда я уже полгода я говорил, что с 12 ноября 2022 года ситуация на фронте из космоса выглядит как статичная, то никто не готов был слушать. Но когда об этом уже написал Залужный в статье, что ситуация на фронте в стадии статичности, то отмахнуться от этого тезиса стало невозможно. Поэтому через 3 дня будет год, как наши войска освободили последний украинский город (Херсон). Если кто-то думает, что "замороженный конфликт", которым нас пугают, может выглядеть иначе, то я Вас разочарую: он выглядит именно так. Соответственно, "самая горячая стадия" была 24 февраля 2022 г. — 11 ноября 2022 г. С 12 ноября 2022 г. мы вступили в другую фазу. Кто этого не понимает, то пусть спросит жителей Киева, Сум, Харькова, Чернигова (уже не говорю об оккупированном тогда Херсоне), отличаются ли эти стадии. Так вот: отличаются. Мы теперь в стадии "статического фронта". И в такой фазе война, как я уже неоднократно подчеркивал, может продолжаться еще где-то так 15 лет — до смерти гада Путина.

К сожалению, никто не скажет, сколько еще продлится война Фото: Генштаб ВСУ

Многие хотят, чтобы выборы не происходили эти 15 лет. На сегодняшний день есть общественный консенсус против выборов:

Против выборов власть. Ну, тут все понятно: любая власть хочет власти подольше. Выборы могут поставить под сомнение такую возможность, или как минимум привести к ротации властной команды. И оно им надо? Нет, не надо. Против выборов остатки политической оппозиции. Какие это остатки? А это депутатские фракции и группы в Верховной Раде, которые понимают, что больше в Раду не попадут. Правильно, им это не надо. Легче подкармливать карманных "общественных активистов" и "журналистов", чтобы те выступали против выборов. Это дешево, и в Раде можно жить десятилетиями. Красиво. Против выборов большинство общества. И здесь тоже понятно. Общество живет святой мыслью дать отпор российскому фашизму. Это справедливая и правильная мысль. Просто обществу почти никто честно не говорит, что война может длиться где-то так 15 лет. А это значит, что за эти 15 лет коррупция будет расцветать в разы. Потому что депутат, который не боится перевыборов, с большей вероятностью не устоит перед коррупционными соблазнами. Но общество об этом не думает. А чтобы общество об этом и не думало, медиа, на всякий случай, сохраняется монополизированным. И мы вступаем в ужасную стадию: власть будет подсознательно (надеюсь не сознательно) заинтересована в .....у затягивании войны ... Ужас, правда? Но все логично: пока есть война — есть военное положение. Пока военное положение — никаких выборов. Пока никаких выборов — власть неизменна ... Логически-мотивационная связь. Наивные будут думать, что такая связь не будет работать. А вот я — не настолько наивный.

Так, конечно, может продолжаться долго. И выборы власть пропустит. И легитимность начнет падать. Но долго — это не вечно. И Украина, к счастью, отличается от авторитарной России. Так что дискуссия, которую я буду вести по выборам, постепенно будет шириться и шириться. Долго. Но неуклонно. Напомню, сколько времени мне понадобилось, чтобы побороть кнопкодавство в Верховной Раде. Долго. 10 лет. Я был первым, кто поднял этот вопрос. Еще не был депутатом. Потом был одиночкой в Верховной Раде, кто не сдавал свою карточку. Один из 450. Долго, медленно, дискуссия, которую я начинал, доходила до общества. В конце концов, дошла. Дойдет и на этот раз. У меня есть время и вдохновение.

Так что выборы таки будут! И несмотря на авторитарные тенденции, в Украине сохранится демократия.

Кто бы ни высказывался против.

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