Неэффективное управление активами? Результаты аудита АРМА уже изучает СБУ и Нацполиция

Related video

Отчет Госаудитслужбы по результатам проверки деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов в 2022 — 2023 годах лег в материалы уголовного дела о незаконных действиях в отношении имущества, на которое наложен арест.

Секретный отчет

Такую информацию предоставила Государственная аудиторская служба Украины письмом №001200-16/9204-2024 от 26.07.2024 в ответ на мой информационный запрос. В ведомстве в частности сообщили, что государственный финансовый аудит Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), проводился планово. Он касался выполнения бюджетной программы 6431010 "Руководство и управление в сфере розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" и охватывал период в два года — с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

По результатам аудита 11 июля был составлен отчет № 000800-22/36. Вместе с тем раскрывать его содержание в Госаудитслужбе отказались, сославшись на норму Уголовного процессуального кодекса о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования. Ведь, как оказалось, материалы проверки АРМА были переданы в Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Но материалы почему-то были приобщены к уголовному производству № 12023100060001860 от 05.09.2023, которое расследуется следственным отделом Печерского управления полиции г. Киева по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации) Уголовного кодекса.

Также известно еще о нескольких других уголовных производств связанных с расследованием деятельности АРМА.

Государственное бюро расследований, во исполнение Постановления суда вынуждено было внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по фактам служебной халатности, а именно относительно невыполнения и ненадлежащего исполнения должностными лицами АРМА, при управлении, реализации и проверки эффективности управления указанными должностными лицами арестованными активами, что нанесло тяжкие последствия интересам государства, а именно по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины и начать уголовное производство

Еще одно уголовное производство № 42023000000000929 от 07.06.2023 расследовалось детективами Национального антикоррупционного бюро Украины по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением), но впоследствии было переквалифицировано на часть 1 статьи 388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации) Уголовного кодекса и передано для дальнейшего расследования в следственное управление Шевченковского в г. К.

Что объединяет эти уголовные производства, так это отсутствие расследования возможных противоправных действий руководства АРМА.

По официальным данным Офиса Генерального прокурора, в течение 2023 года и первого полугодия 2024 года в Единый реестр досудебных расследований было внесено 246 сообщений об уголовных правонарушениях, предусмотренных ст. 388 УК. Только в 15 производствах (6%) было объявлено о подозрении. И в половине из этих случаев дело дошло до суда (было составлено 7 обвинительных актов).

Претензии аудиторов

Впрочем, несмотря на такую скрытность, содержание претензий к АРМА и так хорошо известно. Ведь их еще в мае этого года озвучивала сама Государственная аудиторская служба.

В частности, аудит установил, что в отношении значительного количества переданных в управление агентству активов, не принято соответствующих решений об их дальнейшей передаче (в управление или для реализации).

При этом отдельные управляющие, даже получив активы от АРМА не могут ими должным образом распоряжаться из-за незавершенного полностью процесса передачи, аварийного состояния некоторых зданий и тому подобное.

Отдельные активы непродолжительного хранения (зерно, духи, косметика, алкогольная продукция и т.д.) были переданы на реализацию товарным биржам, но потеряли срок годности (что существенно повлияло на стоимость) из-за несвоевременной продажи на аукционах.

Зафиксированы случаи, когда из-за самовольного использования посторонними лицами имущества, переданного им в управление, и непринятия со стороны АРМА мер для его возврата, это имущество было потеряно, а также накопился размер кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками коммунальных услуг.

На практике, когда речь идет о неэффективном управлении активами крупных предприятий, такие недостатки воплощаются в сотни миллионов убытков и, соответственно, расходы Государственного бюджета Украины.

Ради сохранения

По закону АРМА должен обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест, а также по управлению активами, если в уголовном производстве арест таки был наложен. В части организации управления все выписано достаточно понятно. Однако на проблемы по созданию и функционированию АРМА законодатели обращали внимание и даже обращались в Конституционный Суд Украины, однако получили отказ в открытии конституционного производства, очевидно негативные практические последствия этого будут ощутимыми еще долгий период времени.

В соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, все доказательства должны храниться в состоянии, пригодном для использования. Это правило в общем виде касается и таких крупных объектов, как предприятия, к которым выдвигается еще и требование сохранения экономической стоимости. Поэтому здесь законодатель установил особую процедуру, согласно которой следователь или прокурор обращаются с ходатайством об аресте имущества к следственному судье. Последний, оценив основания, размер ущерба от инкриминируемого преступления, возможность использования имущества, разумность ограничения права собственности и другие факторы, решает, что дальше делать. В случае удовлетворения ходатайства активы предприятия передаются АРМА. После этого агентство подбирает управляющих для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности.

Для этого активы, принятые агентством в управление, должны быть оценены и переданы в управление на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством о государственных (публичных) закупках (ст. 21 Закона об АРМА).

Управление активами осуществляется на общих принципах Гражданского кодекса. Заключается соответствующий договор управления имуществом, необходимыми условиями которого являются эффективность и сохранение экономической стоимости. Его действие прекращается, когда арест отменяется или активы взыскиваются на основании решения суда в доход государства.

Впрочем, даже во время выполнения договора АРМА должно контролировать эффективность управления активами. Для этого должны проводиться периодические проверки, в ходе которых уполномоченные лица агентства имеют полный доступ к активам и документам. Если управление окажется ненадлежащим, агентство должно сообщить об этом правоохранительным органам, а также безотлагательно сменить управляющего.

Убытки вместо вознаграждения

И именно здесь возникают немалые проблемы. Ведь, как оказывается, найти управляющего (который между прочим получает вознаграждение с доходов от использования принятых в управление активов работающего предприятия) не так просто.

Одним из последних свидетельств этому является недавнее заявление руководительницы АРМА Елены Думы о готовности на фоне событий вокруг ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" провести новый конкурс по отбору управляющего для арестованных корпоративных прав. Агентство получило их еще в ноябре 2022 года, но миноритарные акционеры выступили против многочисленных нарушений в процедуре определения управляющего. И в агентстве тогда не видели оснований для отмены конкурса.

Но больше всего негативных последствий возникает в тех сферах, где от стабильной работы арестованных предприятий зависит в прямом смысле жизнь и благополучие потребителей товаров и услуг целых регионов страны.

Так, Новояворовская и Новороздольская теплоэлектроцентрали из предприятий, которые платили налоги, обеспечивали теплом и энергией граждан, а своих работников — работой и зарплатой, благодаря менеджменту АРМА превратились в убыточные объекты (сумма официально зафиксированных убытков достигла 557,6 млн грн), которые требуют постоянных дотаций из бюджета, и создают угрозы срыва отопительных сезонов, возникновения чрезвычайной ситуации в результате остановки работы генерирующих объектов(все перипетии, в том числе с выбором и сменой управляющих, подробно описаны здесь).

Защита на уровне государственности

В то же время в АРМА, которое очевидно не контролирует процессы управления активами, все хорошо! По крайней мере на бумаге в ежегодных отчетах. Так, в частности сообщается, что в 2023 году поступления в Государственный бюджет от управления активами составили 101,3 млн грн, что почти в три раза больше цифры предыдущего года! Для яркости агентство даже называет ТОП-5 самых доходных управляющих. Но убытки только одного арестованного предприятия — Новороздольской ТЭЦ (112 млн), полностью перекрывают доходы от всех управляющих(полные цифры можно увидеть здесь).

Возможно, именно поэтому вопросом результатов государственного аудита АРМА сегодня занимается Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, а не ее подразделения защиты экономики государства или борьбы с коррупцией. Потому что ДЗНГ СБУ реализует государственную политику в частности в сфере противодействия организациям и отдельным лицам, целью которых является подрыв национальной государственности, ликвидация независимости Украины, подрыв ее безопасности, посягательство на права и свободы человека, а также предупреждение, выявление и пресечение преступлений и других противоправных деяний, которые непосредственно создают угрозу жизненно важным интересам государства и безопасности граждан Украины.

Очевидно, что пришло время дать объективную оценку качеству деятельности Агентству по розыску и менеджменту активов, которое стало убыточным (в широком смысле) для государства Украина.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.