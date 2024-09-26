Мировой беспорядок: какой мир оставляет Байден своему наследнику

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Внешнеполитическое наследие президента, как правило, превосходит срок его пребывания в должности, поэтому стоит сделать шаг назад и подумать о мире, который господин Байден оставит своему преемнику.

Это гораздо более опасный мир, чем тот, который унаследовал господин Байден, и гораздо менее благоприятный для интересов США, свободы человека и демократии. Последнее трагически иронично, поскольку президент сделал глобальное соревнование между демократией и авторитаризмом постоянной темой. Под его руководством авторитаризм укрепился во всех частях мира — в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Северной и Южной Америке.

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- Хаотичный вывод войск г-на Байдена из Афганистана был наиболее вредным решением, которое привело к каскаду проблем. Талибан контролирует страну и восстанавливает феодальное исламистское правление. Его уход нанес больший вред большему количеству женщин, чем что-либо другое за последние десятилетия, в то время как джихадисты возродили свое убежище террора.

- Еще больший ущерб нанесло послание, которое этот уход сделал противникам об американской воле и отступлении. Доверие к американскому сдерживанию упало. Господин Байден пытался успокоить Владимира Путина, благословив газопровод "Северный поток-2" и отказавшись вооружать Украину. Путин пришел к выводу, что может вторгнуться в Украину с ограниченными затратами, особенно после того, как Байден проговорился, что "незначительное вторжение" может не вызвать такого же сопротивления Запада.

После того, как Киев стал храбро сопротивляться, г-н Байден посылал оружие, но слишком мало и слишком поздно на каждом этапе войны. Даже сейчас, после 31 месяца и 100 000 или более погибших, г-н Байден не решается разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты против целей внутри России.

- Его послужной список на Ближнем Востоке еще хуже. Вместо того, чтобы опираться на унаследованные им Авраамские соглашения, он пытался подвергнуть остракизму Саудовскую Аравию и запретил наступательное оружие для борьбы с хуситами. С самого начала он ухаживал за муллами в Иране, чтобы продлить ядерное соглашение 2015 года, которое обогащало Иран, прежде чем было отозвано. Он отказался вводить нефтяные санкции, даже когда Иран распространял хаос через свои марионеточные ополчения.

США были застигнуты врасплох, когда ХАМАС при поддержке Ирана вторгся в Израиль и убил 1200 невинных людей. Его советнику по национальной безопасности Джейку Салливану пришлось редактировать онлайн-версию уже опубликованного очерка Foreign Affairs, в котором он хвастался, что "в регионе стало спокойнее, чем за последние десятилетия".

В итоге, наш главный региональный союзник сейчас ведет войну на нескольких фронтах. Военная кампания Израиля в Газе еще не закончена, а с "Хезболлой" разворачивается новая и, возможно, более кровопролитная борьба. Хуситы практически полностью перекрыли западное торговое судоходство по Красному морю.

При Байдене хуситы стали грозной силой в Красном море Фото: Из открытых источников

Тем временем Иран неудержимо движется к превращению в ядерную державу. Администрация Байдена говорит о том, что это неприемлемо, но каждое ее действие говорит о том, что она считает ядерный Иран неизбежным, а попытки остановить его — слишком рискованными. Когда Иран станет ядерным, расчеты безопасности в мире перевернутся с ног на голову.

- Послужной список г-на Байдена в Азиатско-Тихоокеанском регионе несколько лучше, по крайней мере, в дипломатическом плане. Он укрепил альянсы США против Китая, особенно с Австралией, Японией и Филиппинами. Сделка AUKUS имеет большое значение, как и движение Японии к более тесной военной интеграции с США.

Однако дипломатия не подкрепляется жесткой силой. США не строят достаточно подводных лодок, чтобы выполнить свои обязательства по AUKUS и удовлетворить потребности США. На американских базах не хватает средств ПВО и ракет дальнего радиуса действия, чтобы отразить китайское вторжение на Тайвань. Топот ног Госдепартамента не остановил преследования китайцами филиппинских кораблей.

- На нашем континенте диктатор Венесуэлы предсказуемо украл очередные выборы, обнажив наивность сделки администрации Байдена по ослаблению нефтяных санкций. Мексика склоняется в авторитарную сторону без протеста со стороны США. Куба продолжает распространять революцию везде, где только может. В результате человеческие страдания достигают Америки в виде потоков мигрантов, которые теперь заполонили наши города, от Манхэттена до Спрингфилда, штат Огайо.

- Наиболее зловещим является сотрудничество угрожающих региональных держав в новой антизападной оси. Иран поставляет ракеты и беспилотники в Москву, которая, возможно, поставляет Тегерану ядерное ноу-хау. Китай помогает Москве, которая теперь вместе с Пекином участвует в военно-морских маневрах. Северная Корея также вооружает Москву, в то время как Китай защищает ее от санкций ООН, за которые когда-то голосовал.

Все это и многое другое свидетельствует о худшем ослаблении мирового порядка и самом значительном снижении влияния США с 1930-х годов. Однако г-н Байден продолжает говорить и действовать так, как будто он возглавляет эру распространения мира и процветания. Он предлагает сократить реальные расходы на оборону каждый год своего президентства, что, возможно, является его самым большим отречением.

Справиться с надвигающейся бурей будет сложно и опасно. Первой задачей станет восстановление сдерживания, для чего потребуется больше жесткой силы и политической воли. Кто бы ни победил в Белом доме, ему придется отказаться от провальной политики времен Байдена, чтобы в итоге мы не ввязались в глобальный конфликт с катастрофическими последствиями.

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