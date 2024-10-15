Апокалипсис уже здесь: мешает ли конец света вашей работе?

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Мешает ли конец света вашей работе? Опрос рабочей силы в семи странах в конце прошлого года дал поразительный результат: 46% представителей поколения Z и 38% миллениалов согласились с утверждением "Я регулярно настолько расстраиваюсь из-за того, что происходит в новостях, что не могу выполнять свои обязанности на работе". Сейчас уровень тревоги должен быть еще выше. Компания Edelman, специализирующаяся на коммуникациях, провела опрос в сентябре 2023 года, в самый разгар войны в Украине, но как раз перед тем, как Ближний Восток разразился резней, взрывами, смертью и разрушениями, вызвав опасения военной эскалации, вплоть до ядерной войны, в том числе в Европе.

Процент расстроенных пожилых работников был ниже, но, будучи поздним бумером, я могу подтвердить, что мы не застрахованы от этого. Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, я сразу же заказал таблетки йодистого калия, способные защитить щитовидную железу от радиоактивных осадков. Обычно я держу флакончик рядом с собой, в ящике в офисе или в саквояже. Счастлив поделиться.

У нас есть множество механизмов борьбы с этим, включая мрачный юмор. Между катастрофическими ураганами "Хелен" и "Милтон" на юге США мой друг Рене Алегрия написал, что начал смотреть "порно об Апокалипсисе" — в частности, многосерийный сериал "Как закончится мир", который транслируется с 2017 года. Он только что пережил "Хелен", которая пронеслась по Джорджии, где он живет, и разрушила большой кусок соседней Северной Каролины. "Это определенно перевернуло мое воображение", — сказал он мне. Смотреть сериал было "все равно, что перематывать свою жизнь до конца, чтобы сэкономить время и продлить страдания". И добавил комментарий "LOL".

Конечно, над тревогой не стоит смеяться. Все идет наперекосяк, и одна только перспектива того, что маячит впереди, может вызывать ощутимый страх. Мы созданы для того, чтобы беспокоиться. Миллениалы практически названы так в честь "конца света". Они помнят панику Y2K 1999 года — когда нули наступающего 2000 года должны были отбросить мировые компьютеры назад в 1900 год и создать кибернетический хаос.

Мы хотим предвидеть наступление Апокалипсиса — хотя бы ради советов по выживанию. Фильмы и книги, журналы и телевидение делают именно это. На самом деле писатели и богословы вычисляли, когда наступит конец света (и как его лучше пережить) с тех пор, как Книга Откровения (она же Апокалипсис святого Иоанна) стала частью канонического христианского писания.

Я не буду касаться "Омена" и "666" (или астрологических пророчеств Нострадамуса и зомби-апокалипсисов, если уж на то пошло). Есть достаточно более банальных ужасающих примеров. В первые годы "холодной войны" у нас был фильм "На пляже" с голливудскими легендами Грегори Пеком, Авой Гарднер и Фредом Астером в главных ролях. В нем рассказывалось о мире после ядерной войны, где все живое уничтожено, за исключением Австралии. В 1964 году режиссер Стэнли Кубрик подарил нам фильм "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал беспокоиться и полюбил бомбу". Он остается главным выражением ядерной паранойи конца света, когда высокопоставленный военный офицер запускает безотказное средство защиты от Армагеддона в трижды лунатическом исполнении покойного великого Питера Селлерса.

В 1983 году — в самый разгар противостояния Рональда Рейгана с "империей зла" — американская телекомпания ABC показала сериал "Послезавтра", в котором рассказывается о героях, живущих вблизи ракетных шахт на Среднем Западе после немыслимых столкновений между США и СССР. Его посмотрели более 100 миллионов человек. На следующий год Великобритания придумала свой эквивалент: фильм "Нити", действие которого происходит рядом с разрушенной базой НАТО в Шеффилде, Англия; на прошлой неделе он был показан по британскому телевидению в четвертый раз.

Сериал "Чернобыль" - одна из экранизаций Апокалипсиса

Фильмы могут быть жуткими. Во время пандемии ковида зрители заново открыли для себя хронику чумы, предсказанную в фильме 2011 года "Заражение". Еще более прозорливым оказался фильм "Китайский синдром", в котором рассказывается об аварии на атомной электростанции. Через 12 дней после выхода фильма, в марте 1979 года, недалеко от Харрисбурга, штат Пенсильвания, произошла реальная авария на АЭС "Три-Майл-Айленд". Семь лет спустя мир пережил полномасштабную катастрофу в Чернобыле. Пятисерийный драматический фильм HBO о том кризисе захватил новое поколение зрителей в 2019 году — прелюдия битвы за атомные станции в Украине в условиях продолжающегося российского вторжения.

Перемотка вперед с помощью Голливуда дает психологические преимущества, как отмечает мой друг в Джорджии. Но мы также можем черпать утешение из истории, оглядываясь назад, на то, что нам удалось пережить. Активизм ACT UP помог сдержать и почти полностью победить Апокалипсис для гей-сообщества — да и всего человечества — когда администрация Рейгана пыталась посмеяться над пандемией СПИДа.

Как директору отдела новостей журнала Time на протяжении 13 лет, в которые вошли 11 сентября, вторжение в Афганистан и Ирак, цунами в Индийском океане и Японии, мне приходилось беспокоиться о множестве потрясших мир событий, а также о репортерах, которых я посылал освещать их. Их было так много, что я уже сбился со счета. В прошлые выходные Facebook напомнил мне о заметке, которую я разместил 6 октября 2008 года: "Как раз, когда я собирался с силами, наступил конец света". Я забыл, зачем это написал, и погуглил дату. Это был понедельник, когда промышленный индекс Доу-Джонса упал на 30%, поскольку мировые финансы пришли в упадок.

Это было не самое лучшее время для привычного нам стиля жизни. Но мы все еще здесь и, возможно, даже чувствуем себя немного увереннее. Так же, как мы можем лучше отстраиваться после землетрясений и других катастроф, мы научились рассчитывать на то, что центральные банки — особенно Федеральная резервная система США — успокоят все серьезные вспышки финансовой нестабильности. Действительно, пандемия ковида укрепила роль центральных банков в финансировании государственной помощи для стимулирования национальных экономик, оплачивая выход из катастрофы. Это способствовало преобладанию технократического духа во многих отраслях: "У нас есть данные, и мы можем подготовиться к любой непредвиденной ситуации".

Правда ли это? Возможно, мы изменили определение Апокалипсиса и он больше не означает массового вымирания. Но мы по-прежнему ожидаем, что катастрофы будут внезапными и масштабными разрушениями, метафорическими, если не буквальными цунами и землетрясениями; а что, если вместо этого они будут подрывными, медленными и коварными? Иногда попытка обойти пророчества судьбы может привести к еще большей трагедии. В конце XVIII и начале XIX веков кошмарные мальтузианские предсказания о массовом перенаселении и нехватке ресурсов могли послужить толчком к колонизации, а также к такому промышленному развитию, которое поставило нас на грань климатического катаклизма.

Самые лучшие планы могут обернуться плачевно. Я знаю, что это не успокоит тех, кто слишком расстроен новостями, чтобы сосредоточиться на работе. Офисная работа — далеко не рай, но, находясь на рабочем месте, вы можете обсудить свои переживания с людьми, которые могут быть так же встревожены. Друг рассказал мне, что один из его молодых сотрудников решил не ходить с коллегами в паб после работы, сказав: "Мне не нравится эта травматическая связь: работа на износ — отдых на износ". Срочная новость: мы травмируемся вместе, нравится нам это или нет. Как гласила одна из моих любимых старых футболок: "Иисус грядет. Будьте при деле".

Кстати, я только что проверил свой йодид калия. Срок годности истекает в этом месяце. Я собираюсь сделать повторный заказ, пока еще есть время.

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