Как Никсон предсказал войны России: "Если Ельцин провалится, перспективы на пятьдесят лет станут мрачными"

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33 года назад.

Из меморандума Ричарда Никсона, март 1992 года:

"Мы неоднократно слышали, что "холодная война" закончилась и что Запад выиграл ее. Это правда только наполовину. Коммунисты проиграли "холодную войну", но Запад еще не выиграл ее. Коммунизм рухнул, потому что его идеи провалились. Сегодня под судом идеи свободы. Если им не удастся обеспечить лучшую жизнь в России и других бывших советских республиках, к власти придет новый и более опасный деспотизм, когда люди променяют свободу на безопасность и вверят свое будущее в старые руки с новыми лицами.

Мы переживаем переломный момент в истории. Историческое значение демократической революции в Советском Союзе сравнимо только с такими событиями, как поражение Наполеона при Ватерлоо в 1815 г., Версальская мирная конференция в 1919 г., создание НАТО и план Маршалла в 1948 г. Столетие стабильности в Европе, сползание ко Второй мировой войне в 1920-30-х годах, а также полувековое успешное сдерживание Советского Союза — все это определялось тем, как государственные деятели крупных держав реагировали на эти критические моменты. В то время как сегодня перед нами стоят возможности и опасности того же порядка, Западу пока не удалось воспользоваться моментом, чтобы сформировать историю следующих пятидесяти лет.

Россия – ключ к успеху. Именно там будет выиграна или проиграна последняя битва "холодной войны". Ставки не могли бы быть выше. Если в России победит свобода — если экономические реформы президента Ельцина приведут к созданию успешной рыночной экономики, — будущее сулит сокращение расходов на вооружение, сотрудничество в преодолении мировых кризисов и экономический рост за счет расширения международной торговли. Что еще более важно, успех свободы отразится на последних изолированных оплотах коммунизма в мире — Северной Корее, Кубе, Вьетнаме и Китае. Их лидеры столкнутся с непреодолимым давлением, чтобы они сделали первые шаги к политической реформе.

Если Ельцин провалится, перспективы на следующие пятьдесят лет станут мрачными. Русский народ не вернется к коммунизму. Однако к власти придет новый, более опасный деспотизм, основанный на экстремистском русском национализме. Мы должны помнить, что еще до коммунизма в России существовала экспансионистская традиция, насчитывающая семь веков. Лидеры новой деспотии, которые уже организовались, чтобы взять власть в свои руки в случае провала ельцинских реформ, будут разжигать националистические страсти и использовать тенденцию русского народа обращаться к сильной руке — даже к диктатуре — в трудные времена.

Если возобладает новый деспотизм, все завоеванное в великой мирной революции 1991 года будет потеряно. Война может разразиться на территории бывшего Советского Союза, поскольку новые деспоты используют силу для восстановления "исторических границ" России. Новые восточноевропейские демократии окажутся в опасности. Китайские тоталитаристы вздохнули бы с облегчением. Новый российский режим, лидеры которого будут заигрывать с бывшими клиентами Советского Союза в Ираке, Сирии, Ливии и Северной Корее, будет угрожать нашим интересам в горячих точках по всему миру. Он будет продавать конвенциональное оружие, баллистические ракеты и ядерные технологии любому покупателю. Новый русский деспотизм, вдохновленный имперским национализмом, лишенный багажа умирающей веры в коммунизм, был бы еще более опасен, чем советский тоталитаризм.

Если свобода провалится в России, мы увидим, как волна свободы, захлестнувшая мир, начнет отступать, и волной будущего станет диктатура, а не демократия".

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