Отдельный страх при обстрелах. Нужно ли публиковать фото погибших и как это делать этично

"Если прилетит в мой дом, и мое голое окровавленное тело будут доставать из-под завалов, я бы не хотела, чтобы меня в этот момент фотографировал Малолетка или кто-то другой из звездных фотографов". Писательница и режиссер Ирина Цилык после страшной ночи 24 апреля поднимает вопрос об этичности публикации фото погибших.

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Я увидела только что другой пост, а хотела написать то же — слово в слово. Сплю почти совсем раздетая, не могу спать в одежде, плевать на все. Так вот, если прилетит в мой дом, и мое голое окровавленное тело будут доставать из-под завалов, я бы не хотела, чтобы меня в этот момент фотографировал Малолетка или кто-либо другой из звездных фотографов. Я понимаю, что они не услышат эти мои слова. И я не могу запретить им ничего. Но есть какие-то очень тонкие вещи... Что-то об уважении к человеческому достоинству, приватности и так далее.

Порой границы принятия таких решений очень размыты. Снять? Не снять? Показать другим? Или нет? Кто решает, какие из кадров, где можно узнать конкретного человека в момент его наибольшей уязвимости, годятся для публичности, а какие "это уже слишком"? Но должно же хоть что-то подсказывать сердце, нет?

Это чей-то сын или дочь. Отец или мать. Коллега с работы. И так далее. Вы бы хотели, чтобы вашего близкого человека, который не мог сказать фотографу "нет" во время съемки, показали всему миру именно в ТАКОМ виде?

UPD. Ну и всегда можно по крайней мере заблюрить лицо.

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