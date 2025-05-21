От Майкла Джексона до Rammstein. Топ 7 клипов, по которым можно изучать историю

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Поехали, в хронологическом порядке!

Michael Jackson — Remember The Time

Michael Jackson — Remember The Time

Начнем с самого попсового. Как-то Майкл Джексон решил напомнить публике, что историю Древнего Египта творили чернокожие. Поэтому фараона в его клипе сыграл Эдди Мерфи, его жену — сомалийская модель Иман, его слугу — баскетболист Мэджик Джонсон. Сюжет простенький, антураж — изысканный, танцы — безупречные.

Моя оценка: две звезды

Энигма — Печаль Часть I

Энигма — Печаль Часть I

В детстве случайно увидел этот клип по телевизору — и потом долго прокручивал мысленно его сюжет. Молодой монах блуждает по огромному храму под хоральные напевы. Наконец доходит до "Купола ада", скульптурной группы Огюста Родена по мотивам "Божественной комедии" Данте. Парень не сдерживается перед искушением (очень даже буквально показанным) и открывает ворота. Осознание греха приходит слишком поздно...

Моя оценка: три звезды

Mylène Farmer — Pourvu qu'elles soient douces

Mylène Farmer — Pourvu qu'elles soient douces

Осторожно, 18+! Милен Фармер в восьмидесятых эпатировала по полной. Ее клипы того времени — смесь музыки, эротики и образовательного продукта. Конкретно этот — это полноценная короткометражка на 17 минут. Действие происходит во время Семилетней войны XVIII века. Британское подразделение готовится к бою, как вдруг в лагерь приходит группа проституток. Сцены разврата прерывает неожиданная атака французов. Выживут только двое.

Моя оценка: три звезды

Metallica — One

Metallica — One

Джеймс Гэтфилд написал песню "Один" под впечатлением от романа "Джону дали оружие". Это рассказ о юноше, который в результате ранения на фронте Первой мировой потерял конечности и органы чувств. В клипе на живое выступление группы органично наложены кадры из фильма, снятого по роману. Тот случай, когда ужасы войны можно показать практически без выстрелов и взрывов.

Моя оценка: четыре звезды

Сабатон — Бисмарк

Сабатон — Бисмарк

Без "Сабатон" в этом рейтинге не обойтись никак. Шведские попметалюги с момента основания четко придерживаются концепции — поют исключительно о войнах и битвах, разных времен и разных народов. Даже о нашей Полтаве песня есть. Ну а трек "Бисмарк" посвящен одноименному кораблю флота Третьего Рейха. К съемкам клипа привлекли компанию-производителя популярной видеоигры World Of Warships.

Моя оценка: одна звезда

"Тартак" и Андрей Пидлужный — Не говоря никому

"Тартак" и Андрей Пидлужный — Не говоря никому

Песня об УПА, армии, воины которой вполне осознавали всю мизерность шансов на победу. Клип снимали на руинах костела в селе Новый Загоров, где состоялся большой бой повстанцев с нацистами. К процессу привлекли исторических реконструкторов. Получилось минималистично, местами пафосно, но довольно эмоционально.

Моя оценка: две звезды

Rammstein — Deutschland

Rammstein — Deutschland

Мой однозначный фаворит! "Раммштайн" вместили в девятиминутное видео чуть ли не всю историю Германии. Здесь и римские легионеры, разбитые германцами в Тевтобургском лесу, и бесстрастные инквизиторы, и крушение дирижабля "Гинденбург", и казнь в нацистском концлагере, и террористы РАФ, и разврат в руководящих кабинетах ГДР. И еще куча всего, в сопровождении несколько перефразированного лозунга, от которого многих передергивает: Deutschland über allen. Роль "Германии" играет чернокожая актриса Руби Коми, что также понравилось далеко не всем. Словом, дорого, эффектно, провокативно. Посмотрите обязательно, если вдруг до сих пор не видели.

Моя оценка: пять звезд

А какие музыкальные видеоклипы на историческую тематику знаете вы?

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