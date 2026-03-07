Выживший в тюрьме КСИР: известный украинский путешественник — о крайней жестокости, но и железной прочности режима Ирана

Я сидел в тюрьме Корпуса стражей исламской революции в Иране. Поэтому немного иначе смотрю на новости о "скором падении режима".

Поделюсь своим опытом.

Ключевое:

Система там значительно жестче, чем кажется извне. Корпус стражей — это не просто военная структура и не просто спецслужба. Это государство внутри государства, которое контролирует почти все: силовые органы, суды, часть экономики, политику.

ФСБ по сравнению с ней — просто мальчики на побегушках.

Я попал в тюрьму, потому что совершал кругосветное путешествие и делал съемки, на которые имел разрешение, — но меня все равно задержали, осудили и бросили в тюрьму, обвинив в шпионаже.

Відео дня

По этой статье — или пожизненное, или смертная казнь. Других вариантов нет. В тот момент было впечатление, что я просто попал в жернова мясорубки, из которой уже нет выхода.

По своему делу я видел вещи, которые сложно представить в нормальной правовой системе.

Сначала я сидел в обычной иранской тюрьме. Там все было так, как многие могут представить: побои, унижения, грубость, тюремная жестокость. Примитивная сила.

Но когда меня перевели в тюрьму Корпуса — все стало иначе. Там не били. Не кричали. И никто даже не унижал. Но появилось другое ощущение. Ощущение, что ты в ловушке хищника. Не такого примитивного, как обычные тюремщики, а холодного, терпеливого и оооочень умного. Того, что может говорить спокойно, вежливо, без насилия — но именно поэтому он гораздо опаснее.

Я помню, как офицеры Корпуса спокойно разговаривали со мной на английском. Они знали, что за несколько месяцев до этого я был в Соединенных Штатах. Знали мой маршрут. Хотя я им этого никогда не рассказывал.

Тогда я впервые почувствовал, насколько глубоко работает эта система.

КВИР на параде Фото: iranwire.com

Однажды в моем деле офицер корпуса просто отменил решение суда и единолично изменил его. Без апелляций. Без процедур. Просто потому, что имел власть.

Я видел, как по кивку офицера КСИР в здании суда прямо посреди дня едва не убили группу политзаключенных, которые недостаточно быстро шли по лестнице, потому что были скреплены цепью и в кандалах. В кандалах в XXI веке! Их били дубинками и ногами, вся лестница была в крови и частях плоти несчастных.

Видел, как при общении с представителем КСИР — все люди впадали просто в оцепенение от страха...

И тогда я понял одну важную вещь.

Такие системы держатся не только на силе. Они держатся на страхе, фанатизме и тотальном контроле.

Именно поэтому мне кажется наивной надежда, что несколько ударов извне могут быстро сломать этот режим. Такие режимы очень редко падают от внешнего давления. Чаще всего они разрушаются только тогда, когда трещины появляются изнутри, и когда эти трещины могут набрать достаточную силу, чтобы снести этого спрута.

Сейчас завалить его будет трудно извне, потому что щупальца этого спрута повсюду внутри. И здесь Штаты и Израиль опоздали с ударами — нужно было это делать, когда была мощная волна внутренних протестов. Не поймали момент, как результат — погибли десятки тысяч людей...

Я покинул Иран после операции по моей тайной эвакуации, которую блестяще исполнило Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Иране, за что я им буду очень благодарен всю жизнь. Но именно из тюрьмы КСИР мне удалось вырваться самому.

Я был бы рад ошибаться, и очень хочу, чтобы этот кровавый режим таки был разрушен...

Но мой опыт говорит о другом.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно