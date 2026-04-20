Тихо, низко, скрытно: 12 простых правил поведения в случае стрельбы

После сегодняшней стрельбы в Киеве хочу напомнить правила поведения в такой ситуации.

Действия в случае опасности (стрельба).

Прежде всего овладейте своим любопытством — не надо идти проверять, а что же там такое происходит. Услышали выстрелы или звуки, похожие на них, — сразу реагируйте. Пригнитесь или лягте и ищите укрытие. Больше шансов имеет не тот, кто "понял", а тот, кто быстрее среагировал. Что такое "надежное укрытие" — это бетонные или кирпичные стены, земляные насыпи, большие деревья. Ненадежное (только прикрытие) — это стекло, витрины, гипсокартон, тонкие перегородки, фанерные двери, мебель. Если есть выбор, старайтесь спрятаться за тем, что может остановить пулю, а не просто вас прикрыть. Если есть возможность — покиньте место угрозы. Двигайтесь в противоположную звукам стрельбы сторону короткими перебежками. Избегайте открытых площадей, скоплений людей, не пользуйтесь лифтами. Если убежать невозможно, — прячьтесь, но правильно. Займите в укрытии положение сидя или лежа; минимум движений, выключите звук в телефоне (вибро в том числе), не разговаривайте, не выглядывайте без надобности из укрытия. Если вы в помещении, закройтесь, забаррикадируйтесь, заблокируйте двери мебелью, тяжелыми предметами; выключите свет; отойдите от дверей, окон. Лягте или низко сядьте не на прямой линии входа. Если вы на улице, немедленно найдите укрытие. Если его нет, — лягте на землю, на пол. Не бегите долго по открытому пространству. Перемещение только короткими перебежками. Если рядом толпа, не бегите против движения (это увеличивает риск падения). Двигайтесь по течению, но ищите возможность выйти из потока, защищайте грудную клетку (руки скрестите перед собой). Избегайте "узких мест" (входы, лестницы). Если рядом дети. Взять за руку или прижать к себе. Давать короткие четкие команды — "Ляг", "Тихо", "За мной". Дети копируют поведение, — ваше спокойствие критически важно. Если есть раненые, сперва оцените безопасность: вы не поможете, если сами под угрозой. Когда прибывают силовые структуры, не бегите к ним. Поднимите руки или держите их на виду. Не делать резких движений. Четко выполняйте команды. Не вступайте в дискуссию с силовиками. Не пытайтесь "помогать" спецподразделениям. После того, как угроза миновала, медленно покиньте место происшествия, избегая скопления людей. Свяжитесь с близкими коротко: "Я в безопасности". Не распространяйте непроверенную информацию. Чего точно нельзя делать:

не снимайте видео;

не возвращайтесь за вещами;

не смотрите, "что происходит";

не игнорируйте команды полиции.

Логика действий в этой ситуации: "Тихо — низко — укрытие"

Вы не должны "контролировать ситуацию". Ваша задача — контролировать себя и минимизировать риски.

