Кому на самом деле доверяет Google AI Overview в Украине?

Однако в поисковой выдаче, ориентированной на Украину, почти каждый пятый запрос (19,69 %) в Google AI Overview основан исключительно на доменах в зоне .ru — без единого украинского источника. Еще 31,57% ответов смешивают украинские и российские источники в одном блоке.

Наш анализ охватывает запросы как на украинском, так и на русском языках — ведь именно так в действительности выглядит поисковое пространство украинских пользователей.

Так можно ли доверять тому, что ИИ показывает в поиске Google?

Что такое AI: обзор

"AI Overview" — это блок с готовым ответом, который Google отображает над обычными ссылками в результатах поиска.

Блок "Обзор Google AI"

Этот блок может отображаться как на украинском, так и на английском или русском языках. Google AI Overviews формирует ответ не на основе одного найденного абзаца, а как результат работы поисковой системы и генеративной модели Gemini. Точные внутренние правила ранжирования Google не раскрывает, поэтому ниже приведена публично подтверждённая схема, дополненная выводами, сделанными на основе поведения системы.

Как формируется ответ

Проводится анализ запроса пользователя и его намерения. AI Overview отображается не для каждого запроса, а в тех случаях, когда система считает, что генеративный результат будет особенно полезен. Запрос может быть разбит на подзапросы. Для сложных тем система применяет подход query fan-out: один запрос расширяется на несколько связанных поисков по различным аспектам темы. Затем результаты объединяются. Например, запрос: "Как выбрать квартиру для инвестиций во Львове?" может быть внутренне разбит на вопросы о ценах, арендном спросе, районах, рисках, перспективах. Модель Gemini синтезирует ответ. Модель выделяет из источников основные факты, сравнивает их, устраняет дубликаты и генерирует связный текст. Результат может выглядеть как абзац, список, таблица или набор кратких выводов — в зависимости от запроса. К утверждениям добавляются ссылки. AI Overview показывает страницы, с помощью которых пользователь может проверить информацию или перейти к более глубокому изучению темы. Ссылки не гарантируют абсолютной правильности каждого предложения: Google прямо предупреждает, что AI-ответы могут содержать ошибки. Ответ проходит дополнительную проверку на качество и безопасность. Если система не уверена, что сможет дать полезный и достаточно качественный ответ, она может показать обычные результаты поиска вместо AI Overview. В официальной терминологии это называется data voids или "информационные пробелы". Именно это и рискует стать источником ложных новостей и предвзятости.

Почему это важно?

Google не просто показывает список сайтов — он сам решает, кому из них доверять, и показывает тебе уже готовый вывод.

А позиция сайта в обычной выдаче больше не гарантирует попадания в AI-ответ — ИИ может выбрать источник, расположенный ниже в списке, если сочтет его более достоверным или содержательным. Наше исследование AIO в глобальном масштабе показало, что 92–96 % источников AIO — это сайты, которые вообще не входят в топ-20 Google (на первых страницах поиска).

На нашей украинской выборке мы проверили обратный вопрос — не "откуда берутся упоминания", а "есть ли шанс на упоминание у сайта, который уже попал в топ органической выдачи". Ответ: Лишь 0,77% всех отслеживаемых украинских URL, входящих в топ-100 органической выдачи, получили хотя бы одно упоминание в AI Overview за тот же период. Итак, первое исследование показывает, откуда AIO берет источники (преимущественно не из топа), второе — какие шансы у сайта из топа попасть туда (почти нулевые).

Но даже внутри этой узкой группы позиция имеет значение: среди URL, входящих в топ-100, вероятность упоминания в AIO снижается почти в четыре раза при переходе от топ-3 (2,18 %) к топ-10 (0,63 %) органической поисковой выдачи.

В украинском контексте это означает, что даже популярные и авторитетные СМИ ("Фокус", "Лига", "Суспильне") могут просто не попасть в поле зрения ИИ, в то время как менее известный или сомнительный ресурс — попадет.

В ходе подготовки редакционного материала мы выявили следующие случаи, когда AI Overview в Google ссылается на ресурсы, которые, по нашему мнению, могут быть связаны с российской пропагандой, на ресурсы, в отношении которых действуют украинские санкции, а также на другие источники, достоверность которых вызывает серьёзные сомнения. Редакция Serpstat обратилась к Google Украина с запросом о комментарии. На момент публикации ответа не получили.

На запрос "осетровые в Азовском море" AI Overview процитировал сайт, выдающий себя за "Правительство Херсонской области" — на самом деле это ресурс оккупационной администрации. В ответах на запросы об экзаменах в Луганске в качестве источника указывается "Луганский информационный центр" — пропагандистское агентство группировки "ЛНР". А на прямой запрос о самих ресурсах AI Overview описывает их нейтрально, как обычное информационное агентство, без какого-либо предупреждения об их происхождении.

Подобную проблему, использовав другой метод, ещё в 2023 году выявили исследователи из "Тексты" в ходе анализа обучающих данных ИИ (2023).

Система обычно ссылается на очень узкий круг источников (в среднем всего 6 источников на один ответ) — то есть попадание в эту узкую выборку резко делит сайты на "видимые" и "невидимые" для ИИ. Кроме того, сужается угол самого ответа. Именно эти шесть источников определяют, какая версия реальности дойдет до читателя.

Кто одержит победу в украинском информационном пространстве?

На самом деле среди украинских доменов чаще всего цитируются крупные СМИ: rbc.ua, 24tv.ua, unian.ua и nv.ua. Нишевые справочные ресурсы (ligazakon.net, factor.ua) опережают часть СМИ по количеству упоминаний — в частности, liga.net, focus.ua, glavcom.ua, hromadske.ua — хотя сами не попадают даже в топ-30 украинских доменов.

Логичное объяснение того, почему именно справочные сайты всё же конкурируют наравне с крупными СМИ, несмотря на значительно меньший трафик: СМИ редко публикуют контент в формате стабильного, самодостаточного ответа на конкретный определяющий вопрос — они пишут новости, подборки, которые AIO цитирует хаотично и редко, тогда как юридико-справочные сайты системно охватывают тысячи стабильных запросов типа "как сделать", под каждый из которых у них есть четкая статья-ответ.

Например, сайт tsn.ua лидирует по запросам календарно-бытового характера, пользующимся массовым спросом ("что такое харизма", "год лошади", "печеночные котлеты" — все эти запросы имеют высокую частоту).

Наши данные за прошлый год показывают, что именно информационные запросы чаще всего приводят к ИИ-обзору:

Государственные ресурсы (.gov.ua) практически отсутствуют среди топовых доменов. Флагманские сервисы ("Дия", НБУ, налоговая служба) не отслеживаются по информационным запросам, поскольку люди ищут их по бренду, а не как справочную информацию.

В отличие от общей картины, где YouTube возглавляет список с большим отрывом, в украинском сегменте лидирует Википедия (5,01 % всех упоминаний). А среди собственно украинских доменов — не СМИ и не юридические справочники, а маркетплейсы и аптечно-медицинские сайты.

Топ-20 глобальных цитирований в AIO, 2025 год

Топ-20 доменов по количеству цитирований в AIO, только Украина, 2026 год

Топ-20 доменов по количеству цитирований в AIO, только Украина, 2026 год

VK (запрещенная в Украине с 2017 года) входит в топ-20 цитируемых доменов наравне с крупными ритейлерами — и, как и они, в основном по нишевым, низкочастотным запросам. Платформа упоминается по хобби-запросам — рукоделие (бисер, полимерная глина), красота (наращивание ногтей, стрижки, гелевое укрепление), прически, стихи/песни, разведение животных.

Это аналог того, что показало глобальное исследование в отношении Reddit/Quora — социальная сеть с крупными тематическими группами становится источником для очень узких, "живых" запросов, по которым профессиональных справочных сайтов просто мало. Только в русскоязычном сегменте эту роль выполняет VK, а не Reddit.

Mail.ru держится за счет популярных, массовых запросов (гороскопы, сериалы) почти наравне с крупными украинскими ритейлерами.

Итак, AI Overview предпочитает не медиа или справочники как категорию — он предпочитает чёткие ответы на конкретные вопросы.

Google AI Overview в основном соблюдает языковую последовательность — отвечает на том же языке, на котором сформулирован запрос (в 90,8 % случаев на запрос на украинском языке отвечает на украинском). По низкочастотным запросам у Google зачастую просто нет достаточного количества релевантного контента на нужном языке, и он компенсирует это, подбирая наиболее близкий по содержанию материал на другом языке. Русскоязычные запросы в среднем немного длиннее и получают чуть больше источников в блоке AIO — возможно, потому что эта группа до сих пор включает более широкий спектр тем и материалов.

Мы уже видели, что почти каждый второй ответ ИИ в результатах поиска Google Украина содержит хотя бы одну ссылку на русскоязычный ресурс. Но это лишь половина картины. Второй, не менее важный вопрос — кто именно лидирует среди тех доменов, которым Google всё-таки доверяет цитирование в украинском сегменте.

Мы составили рейтинг доменов по количеству AIO-цитирований именно для украинской поисковой выдачи — и результат оказался далёким от ожидаемого.

Для обычного пользователя это означает одно: источник, отвечающий на его запрос в AI Overview, скорее всего, вовсе не тот, на который он ориентировался бы, сознательно ища информацию.

Как мы подсчитывали результаты?

Для определения языка цитирования мы использовали примерно одинаковые выборки: 2,5 млн запросов из базы Google Украина на украинском языке и 2,5 млн ключей на русском языке, при этом количество слов в запросе составляло около 4. Выборка оказалась не полностью однородной по частотности — поэтому приведенная цифра является ориентировочной, а не окончательной.

Классификацию происхождения домена проводили по доменной зоне (TLD) в базе AI overview — как по самому простому и прозрачному критерию: российский — домен заканчивается на .ru; украинский — домен заканчивается на .ua в любом виде (.ua, .com.ua, .gov.ua, .org.ua и т. д.); международный — все остальное (.com, .org, .net и другие зоны, явно не относящиеся ни к одной из двух предыдущих групп). Таким образом, некоторые платформы российского происхождения, такие как VK, не попадают в категорию "российский" согласно нашей TLD-логике.

Домены проверялись вручную на принадлежность к реестру запрещённых/подпадающих под санкции ресурсов и известных пророссийских пропагандистских СМИ.

Связь между органической позицией и упоминаниями устанавливается на уровне домена, а не на основе точного совпадения ключевого слова и URL — это приблизительная оценка, а не прямое измерение.

Данные со снимков AI Overview актуальны на момент сбора и могут не совпадать с текущей выдачей — присутствие AIO характеризуется небольшой волатильностью и является нестабильным.

Что это значит?

Данные указывают на вероятное объяснение: дело не в "недоверии" ИИ к бренду или языку, а в том, что ИИ чаще цитирует тексты-ответы на конкретные вопросы, чем новостной или навигационный контент — и в этом формате СМИ и государственные порталы структурно проигрывают, независимо от своей реальной авторитетности или трафика.

Для владельцев сайтов и SEO-команд

Это открывает конкретное направление работы — не "борьбу" с алгоритмом, а сокращение информационного вакуума, который сейчас оставляет пространство для других источников:

Структурируйте контент чётко. Заголовки в форме вопросов, нумерованные списки, таблицы, блоки FAQ со схемой разбиения — всё это повышает вероятность того, что модель Gemini выберет именно ваш текст в качестве источника для синтезированного ответа.

Систематически освещайте узкие, стабильные темы, а не только высокочастотные. Широта охвата важнее позиции в органическом топе.

Регулярно отслеживайте собственное присутствие в ответах ИИ. Присутствие в ответах ИИ нестабильно: домен может цитироваться сегодня и исчезнуть из ответа через неделю. Разовая проверка не покажет реальной картины — необходимо регулярное отслеживание (например, через LLM Brand Monitor или подобные инструменты).

Анализируйте не только "где мы ранжируемся", но и "кого ИИ цитирует вместо нас и почему". Это показывает, какого формата контента вам не хватает.

Стоит расширять присутствие в информационных запросах смежной тематики. Если пользователи ищут вас по навигации (по названию бренда), AI Overview почти не вмешивается — это шанс, а не угроза.

Наша систематическая работа над контентом не гарантирует цитирование в AIO, но увеличивает количество релевантных украинских источников, доступных поисковой системе.

Для читателей

Google давал украинцам более быстрые ответы — но не всегда на украинском языке. А значит: