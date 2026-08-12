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Кому на самом деле доверяет Google AI Overview в Украине?

Опираются ли ответы Google AI для украинских пользователей на украинские сайты? Блок быстрых ответов Google AI Overview в Украине цитирует преимущественно узкотематические справочники, YouTube, крупные СМИ и маркетплейсы — это видно по цифрам.

Екатерина Гордиенко
Екатерина Гордиенко
AI Marketer/Research Editor
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Однако в поисковой выдаче, ориентированной на Украину, почти каждый пятый запрос (19,69 %) в Google AI Overview основан исключительно на доменах в зоне .ru — без единого украинского источника. Еще 31,57% ответов смешивают украинские и российские источники в одном блоке.

Наш анализ охватывает запросы как на украинском, так и на русском языках — ведь именно так в действительности выглядит поисковое пространство украинских пользователей.

Так можно ли доверять тому, что ИИ показывает в поиске Google?

Что такое AI: обзор

"AI Overview" — это блок с готовым ответом, который Google отображает над обычными ссылками в результатах поиска.

Блок "Обзор Google AI"
Блок "Обзор Google AI"

Этот блок может отображаться как на украинском, так и на английском или русском языках. Google AI Overviews формирует ответ не на основе одного найденного абзаца, а как результат работы поисковой системы и генеративной модели Gemini. Точные внутренние правила ранжирования Google не раскрывает, поэтому ниже приведена публично подтверждённая схема, дополненная выводами, сделанными на основе поведения системы.

Как формируется ответ

  1. Проводится анализ запроса пользователя и его намерения. AI Overview отображается не для каждого запроса, а в тех случаях, когда система считает, что генеративный результат будет особенно полезен.
  2. Запрос может быть разбит на подзапросы. Для сложных тем система применяет подход query fan-out: один запрос расширяется на несколько связанных поисков по различным аспектам темы. Затем результаты объединяются. Например, запрос: "Как выбрать квартиру для инвестиций во Львове?" может быть внутренне разбит на вопросы о ценах, арендном спросе, районах, рисках, перспективах.
  3. Модель Gemini синтезирует ответ. Модель выделяет из источников основные факты, сравнивает их, устраняет дубликаты и генерирует связный текст. Результат может выглядеть как абзац, список, таблица или набор кратких выводов — в зависимости от запроса.
  4. К утверждениям добавляются ссылки. AI Overview показывает страницы, с помощью которых пользователь может проверить информацию или перейти к более глубокому изучению темы. Ссылки не гарантируют абсолютной правильности каждого предложения: Google прямо предупреждает, что AI-ответы могут содержать ошибки.
  5. Ответ проходит дополнительную проверку на качество и безопасность. Если система не уверена, что сможет дать полезный и достаточно качественный ответ, она может показать обычные результаты поиска вместо AI Overview. В официальной терминологии это называется data voids или "информационные пробелы". Именно это и рискует стать источником ложных новостей и предвзятости.

Почему это важно?

Google не просто показывает список сайтов — он сам решает, кому из них доверять, и показывает тебе уже готовый вывод.

А позиция сайта в обычной выдаче больше не гарантирует попадания в AI-ответ — ИИ может выбрать источник, расположенный ниже в списке, если сочтет его более достоверным или содержательным. Наше исследование AIO в глобальном масштабе показало, что 92–96 % источников AIO — это сайты, которые вообще не входят в топ-20 Google (на первых страницах поиска).

На нашей украинской выборке мы проверили обратный вопрос — не "откуда берутся упоминания", а "есть ли шанс на упоминание у сайта, который уже попал в топ органической выдачи". Ответ: Лишь 0,77% всех отслеживаемых украинских URL, входящих в топ-100 органической выдачи, получили хотя бы одно упоминание в AI Overview за тот же период. Итак, первое исследование показывает, откуда AIO берет источники (преимущественно не из топа), второе — какие шансы у сайта из топа попасть туда (почти нулевые).

Но даже внутри этой узкой группы позиция имеет значение: среди URL, входящих в топ-100, вероятность упоминания в AIO снижается почти в четыре раза при переходе от топ-3 (2,18 %) к топ-10 (0,63 %) органической поисковой выдачи.

В украинском контексте это означает, что даже популярные и авторитетные СМИ ("Фокус", "Лига", "Суспильне") могут просто не попасть в поле зрения ИИ, в то время как менее известный или сомнительный ресурс — попадет.

В ходе подготовки редакционного материала мы выявили следующие случаи, когда AI Overview в Google ссылается на ресурсы, которые, по нашему мнению, могут быть связаны с российской пропагандой, на ресурсы, в отношении которых действуют украинские санкции, а также на другие источники, достоверность которых вызывает серьёзные сомнения. Редакция Serpstat обратилась к Google Украина с запросом о комментарии. На момент публикации ответа не получили.

На запрос "осетровые в Азовском море" AI Overview процитировал сайт, выдающий себя за "Правительство Херсонской области" — на самом деле это ресурс оккупационной администрации. В ответах на запросы об экзаменах в Луганске в качестве источника указывается "Луганский информационный центр" — пропагандистское агентство группировки "ЛНР". А на прямой запрос о самих ресурсах AI Overview описывает их нейтрально, как обычное информационное агентство, без какого-либо предупреждения об их происхождении.

Подобную проблему, использовав другой метод, ещё в 2023 году выявили исследователи из "Тексты" в ходе анализа обучающих данных ИИ (2023).

Система обычно ссылается на очень узкий круг источников (в среднем всего 6 источников на один ответ) — то есть попадание в эту узкую выборку резко делит сайты на "видимые" и "невидимые" для ИИ. Кроме того, сужается угол самого ответа. Именно эти шесть источников определяют, какая версия реальности дойдет до читателя.

Кто одержит победу в украинском информационном пространстве?

На самом деле среди украинских доменов чаще всего цитируются крупные СМИ: rbc.ua, 24tv.ua, unian.ua и nv.ua. Нишевые справочные ресурсы (ligazakon.net, factor.ua) опережают часть СМИ по количеству упоминаний — в частности, liga.net, focus.ua, glavcom.ua, hromadske.ua — хотя сами не попадают даже в топ-30 украинских доменов.

Логичное объяснение того, почему именно справочные сайты всё же конкурируют наравне с крупными СМИ, несмотря на значительно меньший трафик: СМИ редко публикуют контент в формате стабильного, самодостаточного ответа на конкретный определяющий вопрос — они пишут новости, подборки, которые AIO цитирует хаотично и редко, тогда как юридико-справочные сайты системно охватывают тысячи стабильных запросов типа "как сделать", под каждый из которых у них есть четкая статья-ответ.

Например, сайт tsn.ua лидирует по запросам календарно-бытового характера, пользующимся массовым спросом ("что такое харизма", "год лошади", "печеночные котлеты" — все эти запросы имеют высокую частоту).

Наши данные за прошлый год показывают, что именно информационные запросы чаще всего приводят к ИИ-обзору:

Государственные ресурсы (.gov.ua) практически отсутствуют среди топовых доменов. Флагманские сервисы ("Дия", НБУ, налоговая служба) не отслеживаются по информационным запросам, поскольку люди ищут их по бренду, а не как справочную информацию.

В отличие от общей картины, где YouTube возглавляет список с большим отрывом, в украинском сегменте лидирует Википедия (5,01 % всех упоминаний). А среди собственно украинских доменов — не СМИ и не юридические справочники, а маркетплейсы и аптечно-медицинские сайты.

Топ-20 глобальных цитирований в AIO, 2025 год
Топ-20 глобальных цитирований в AIO, 2025 год
Топ-20 доменов по количеству цитирований в AIO, только Украина, 2026 год
Топ-20 доменов по количеству цитирований в AIO, только Украина, 2026 год

Топ-20 доменов по количеству цитирований в AIO, только Украина, 2026 год

VK (запрещенная в Украине с 2017 года) входит в топ-20 цитируемых доменов наравне с крупными ритейлерами — и, как и они, в основном по нишевым, низкочастотным запросам. Платформа упоминается по хобби-запросам — рукоделие (бисер, полимерная глина), красота (наращивание ногтей, стрижки, гелевое укрепление), прически, стихи/песни, разведение животных.

Это аналог того, что показало глобальное исследование в отношении Reddit/Quora — социальная сеть с крупными тематическими группами становится источником для очень узких, "живых" запросов, по которым профессиональных справочных сайтов просто мало. Только в русскоязычном сегменте эту роль выполняет VK, а не Reddit.

Mail.ru держится за счет популярных, массовых запросов (гороскопы, сериалы) почти наравне с крупными украинскими ритейлерами.

Итак, AI Overview предпочитает не медиа или справочники как категорию — он предпочитает чёткие ответы на конкретные вопросы.

Google AI Overview в основном соблюдает языковую последовательность — отвечает на том же языке, на котором сформулирован запрос (в 90,8 % случаев на запрос на украинском языке отвечает на украинском). По низкочастотным запросам у Google зачастую просто нет достаточного количества релевантного контента на нужном языке, и он компенсирует это, подбирая наиболее близкий по содержанию материал на другом языке. Русскоязычные запросы в среднем немного длиннее и получают чуть больше источников в блоке AIO — возможно, потому что эта группа до сих пор включает более широкий спектр тем и материалов.

Мы уже видели, что почти каждый второй ответ ИИ в результатах поиска Google Украина содержит хотя бы одну ссылку на русскоязычный ресурс. Но это лишь половина картины. Второй, не менее важный вопрос — кто именно лидирует среди тех доменов, которым Google всё-таки доверяет цитирование в украинском сегменте.

Мы составили рейтинг доменов по количеству AIO-цитирований именно для украинской поисковой выдачи — и результат оказался далёким от ожидаемого.

Для обычного пользователя это означает одно: источник, отвечающий на его запрос в AI Overview, скорее всего, вовсе не тот, на который он ориентировался бы, сознательно ища информацию.

Как мы подсчитывали результаты?

  • Для определения языка цитирования мы использовали примерно одинаковые выборки: 2,5 млн запросов из базы Google Украина на украинском языке и 2,5 млн ключей на русском языке, при этом количество слов в запросе составляло около 4. Выборка оказалась не полностью однородной по частотности — поэтому приведенная цифра является ориентировочной, а не окончательной.
  • Классификацию происхождения домена проводили по доменной зоне (TLD) в базе AI overview — как по самому простому и прозрачному критерию: российский — домен заканчивается на .ru; украинский — домен заканчивается на .ua в любом виде (.ua, .com.ua, .gov.ua, .org.ua и т. д.); международный — все остальное (.com, .org, .net и другие зоны, явно не относящиеся ни к одной из двух предыдущих групп). Таким образом, некоторые платформы российского происхождения, такие как VK, не попадают в категорию "российский" согласно нашей TLD-логике.
  • Домены проверялись вручную на принадлежность к реестру запрещённых/подпадающих под санкции ресурсов и известных пророссийских пропагандистских СМИ.
  • Связь между органической позицией и упоминаниями устанавливается на уровне домена, а не на основе точного совпадения ключевого слова и URL — это приблизительная оценка, а не прямое измерение.
  • Данные со снимков AI Overview актуальны на момент сбора и могут не совпадать с текущей выдачей — присутствие AIO характеризуется небольшой волатильностью и является нестабильным.

Что это значит?

Данные указывают на вероятное объяснение: дело не в "недоверии" ИИ к бренду или языку, а в том, что ИИ чаще цитирует тексты-ответы на конкретные вопросы, чем новостной или навигационный контент — и в этом формате СМИ и государственные порталы структурно проигрывают, независимо от своей реальной авторитетности или трафика.

Для владельцев сайтов и SEO-команд

Это открывает конкретное направление работы — не "борьбу" с алгоритмом, а сокращение информационного вакуума, который сейчас оставляет пространство для других источников:

  • Структурируйте контент чётко. Заголовки в форме вопросов, нумерованные списки, таблицы, блоки FAQ со схемой разбиения — всё это повышает вероятность того, что модель Gemini выберет именно ваш текст в качестве источника для синтезированного ответа.
  • Систематически освещайте узкие, стабильные темы, а не только высокочастотные. Широта охвата важнее позиции в органическом топе.
  • Регулярно отслеживайте собственное присутствие в ответах ИИ. Присутствие в ответах ИИ нестабильно: домен может цитироваться сегодня и исчезнуть из ответа через неделю. Разовая проверка не покажет реальной картины — необходимо регулярное отслеживание (например, через LLM Brand Monitor или подобные инструменты).
  • Анализируйте не только "где мы ранжируемся", но и "кого ИИ цитирует вместо нас и почему". Это показывает, какого формата контента вам не хватает.
  • Стоит расширять присутствие в информационных запросах смежной тематики. Если пользователи ищут вас по навигации (по названию бренда), AI Overview почти не вмешивается — это шанс, а не угроза.

Наша систематическая работа над контентом не гарантирует цитирование в AIO, но увеличивает количество релевантных украинских источников, доступных поисковой системе.

Для читателей

Google давал украинцам более быстрые ответы — но не всегда на украинском языке. А значит:

  1. AI-ответ в топе поиска — это не факт-чек, а подборка источников, которые алгоритм считает подходящими; для принятия важных решений (здоровье, деньги, новости о войне) стоит открывать оригинальные ссылки, а не ограничиваться кратким резюме.
  2. Если тема деликатная или спорная — стоит обратить внимание, показаны ли вообще источники в блоке и являются ли это ресурсами, которым вы лично доверяете.