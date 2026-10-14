20 дней — в заложниках у Трампа: как Украине пережить время до выборов в США

Трамп перед выборами будет вынуждать нас капитулировать. Не удивлюсь, если вместо того, чтобы предоставлять нам разведывательные данные о российских ударах, он начнет передавать разведывательные данные россиянам.

Он не собирался и не будет ослаблять Россию и заставлять ее прекратить войну. Он уже много раз помогал России и даже несколько раз спасал ее. Поэтому выход, который он ошибочно видит, — попытаться оказать давление на жертву так, чтобы она сдалась, и это можно было бы назвать миром хотя бы на несколько дней, пока в США будут проходить выборы. А дальше пусть хоть вся Украина превратится в Бучу 2022 года. Все равно же ООН не функционирует, а Международный уголовный суд нынешняя американская власть сама хочет уничтожить.

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Через 20 дней на промежуточных выборах (midterms) американцы будут выбирать:

все места в Палате представителей;

примерно треть Сената;

губернаторов в 36 штатах и других местных должностных лиц.

Несмотря на жестокие планы действующего президента США и его окружения, ситуация ведет к фиаско нынешней команды, и у американского народа есть все шансы отстоять возвращение к своим ценностям, хотя бы частично, не превратиться окончательно в фашистское государство с весьма плачевными перспективами.

Но эти 20 дней мы будем в заложниках, нам будет крайне тяжело.

Ограничение помощи, поддержка агрессора, давление, давление и предательство — и так много раз. Вот что нас ждет в эти 20 дней.

Предатели изнутри будут говорить о мире и розовых пони, а предатели извне — подрывать остатки мирового порядка, чтобы спасти группу, захватившую власть в еще недавно самой могущественной державе мира.

Мы переживем и выстоим этот заговор. А они — нет.

Держимся.

Слава Украине!

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