На финишной прямой: как выборы в США обернулись персональной дуэлью Трампа и Обамы.

Если представить, что каким-то образом Трампу удалось бы отменить конституционную поправку, запрещающую избрание в третий раз на должность президента, то, скорее всего, этой опцией в нынешних условиях воспользовались бы эти двое. Именно поэтому, возможно, Трамп даже не будет пытаться, а схватку в будущем проведут их прокси.

При этом логика агитации Обамы выстроена строго в стилистике Бродского: если Евтушенко против колхозов, то я за. В том числе, если Трамп против поддержки Зеленского, то Обама за его поддержку: "В то время как мы отталкиваем от себя ключевых союзников, таких как Канада, Белый дом преклоняет колени перед Владимиром Путиным и предает украинцев, которые сражаются за свою свободу и демократию" (Джорджия, 28 октября 2026 года). В первом приближении это открывает для Украины перспективу возвращения Америки к "нормальной" политике в случае победы демократов. Но есть нюансы.

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Во-первых, если демократы не победят убедительно, и в руках Трампа останутся существенные рычаги влияния на внешнюю политику, то Трамп займет симметричную позицию "от обратного", и шансов, что он, продолжая раскачиваться как маятник, вновь полюбит Зеленского и разлюбит Путина, станет значитально меньше.

А во-вторых — что даже более существенно — и беглый анализ выступлений Обамы показывает, что для него и демократов тема Украины находится далеко не на первых ролях. Поэтому в случае их убедительной победы, когда отпадет необходимость оппонировать Трампу, они могут просто потерять к ней интерес. В этом случае они по умолчанию продолжат курс Трампа, не акцентируя на этом особого внимания и не превращая каждый свой шаг в спектакль.

Так или иначе, благодаря состоявшейся дуэли мы получили возможность поучаствовать в репетиции будущего генерального сражения, которое может на десятилетия вперед определить траекторию развития политической системы Америки. Прямое столкновение Трампа и Обамы создает ту степень драматизма, которая позволяет почувствовать интригу и напряжение будущего сражения.

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