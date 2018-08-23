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Главная » Политика » Четверо "торнадовцев" и двое сотрудников Лукьяновского СИЗО проходят по одному делу как соучастники

Четверо "торнадовцев" и двое сотрудников Лукьяновского СИЗО проходят по одному делу как соучастники

Четверо "торнадовцев" и двое сотрудников Лукьяновского СИЗО проходят по одному делу как соучастники
Фото: daily.rbc.ua

Прокуратура сообщила о подозрении по делу о бунте в следственном изоляторе

23.08.18 30
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Военная прокуратура по делу бунта в Лукяновском СИЗО сообщила о подозрении бывшему командиру и 3 бывшим бойцам спецроты "Торнадо", а также 2 сотрудникам учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"По результатам осуществления досудебного расследования 20.08.2018 прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины сообщено о подозрении экс-командиру роты "Торнадо", который является организатором совершения преступлений, и 3 экс-бойцам указанной роты - членам организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования из охраны общественного порядка и государственной границы или военнослужащему), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса двум сотрудникам СИЗО.

По данным следствия, группа из числа заключенных экс-бойцов "Торнадо" при пособничестве работников СИЗО организовала массовые беспорядки, которые сопровождались поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие.

Также указанные лица оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей, угрожали убийством, насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Кроме того, они подозреваются в хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Действия отдельных членов организованной группы и ее организатора дополнительно квалифицированы как действия, направленные на совершение покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов.

В отношении подозреваемых работников СИЗО следственным судьей Печерского районного суда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, 9 августа экс-бойцы спецроты "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО из-за того, что сотрудники изолятора хотели провести обыск в их камерах. В результате столкновения пострадал один правоохранитель от взрыва самодельного взрывпакета. Бунт пресекли. Четверых "торнадовцев" отправили в карцер, а троих вывезли в другие СИЗО.

17 августа Минюст сменил начальника следственного изолятора. На эту должность назначили начальника Бориспольской исправительной колонии №119 Руслана Ромашкова.

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