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Освобождение заложников Кремля

Фото Владимир Балух написал письмо украинскому народу

<span class="label red">Фото</span> Владимир Балух написал письмо украинскому народу
Фото: Информационное сопротивление

Политзключенный благодарит всех единомышленников за счастье чувствовать себя членом большой семьи, руководствуется идеалами Правды, Чести и Достоинства

23.08.18 939
1300

Украинский политзаключенный Владимир Балух, голодающий уже 154 дня, написал письмо украинскому народу.

Соответствующий текст опубликовал зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз на странице в Facebook.

Так, письмо датировано 22 августа. В нем Балух пожелал здоровья и ангелов-хранителей украинской армии, гражданскому обществу и духовенству.

"Сердечно благодарю всех единомышленников за счастье чувствовать себя членом большой семьи, руководствуется идеалами Правды, Чести и Достоинства", - написал Балух.

Также он подчеркнул, что украинцы должны отстаивать свое право на автокефалию, поскольку "недопустимо, что внутри государства в церковной области доминирующие позиции занимает епархия церкви государства-агрессора".

"Именно сейчас, отражая очередное шовинистическое нашествие соседа-империалиста, считаю, что крайне важно приложить максимум усилий, чтобы укрепить единство общества, церкви и государства как такового", - добавил Балух.

Напомним, оккупанты приговорили Балуха к 5 годам тюрьмы за "избиение" начальника СИЗО.

 

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