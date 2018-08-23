Украинский политзаключенный Владимир Балух, голодающий уже 154 дня, написал письмо украинскому народу.
Соответствующий текст опубликовал зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз на странице в Facebook.
Так, письмо датировано 22 августа. В нем Балух пожелал здоровья и ангелов-хранителей украинской армии, гражданскому обществу и духовенству.
"Сердечно благодарю всех единомышленников за счастье чувствовать себя членом большой семьи, руководствуется идеалами Правды, Чести и Достоинства", - написал Балух.
Также он подчеркнул, что украинцы должны отстаивать свое право на автокефалию, поскольку "недопустимо, что внутри государства в церковной области доминирующие позиции занимает епархия церкви государства-агрессора".
"Именно сейчас, отражая очередное шовинистическое нашествие соседа-империалиста, считаю, что крайне важно приложить максимум усилий, чтобы укрепить единство общества, церкви и государства как такового", - добавил Балух.
Напомним, оккупанты приговорили Балуха к 5 годам тюрьмы за "избиение" начальника СИЗО.