Дело Катерины Гандзюк: пятеро подозреваемых признались, заказчик неизвестен

Четверо из пяти подозреваемых в попытке убить советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало в интервью "Украинской правде".

Все они проживают в разных регионах Украины, но вместе проходили военную службу. Предложение напасть на Гандзюк поступило от пятого задержанного, который был их командиром. Именно он отказался сотрудничать со следствием.

Имена всех задержанных: Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Их причастность подтверждают собранные доказательства, но какие именно, Тракало не упомянул. Сегодня, 23 августа, суд избрал Никите Грабчуку меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Судебное заседание проходило в Херсоне в закрытом режиме.

Об этом сообщает в Facebook сотрудница отдела общественных связей Херсонского горсовета Инна Зеленая. На голове и теле Грабчука остались следы от кислоты. Когда он напал на Гандзюк, то пролил часть едкой жидкости на себя.

Раннее остальным подозреваемым избрали меру пресечения. Следствие объяснило их участие в нападении на Катерину Гандзюк.

Виктор Горбунов – возможно именно он покупал кислоту, которой облили чиновницу. Под стражей с 20 августа на 60 суток.

Владимир Васянович – возможно был наблюдателем, передавал информацию о перемещениях Гандзюк. Под стражей с 21 августа на 60 суток.

Сергей Торбин – возможный организатор группы. Не сотрудничает со следствием. Под стражей с 21 августа на 60 суток. В ходатайстве следователя говорится, что он предложил своим подельникам напасть на Гандзюк, рассказав им, что она коррумпированная чиновница с пророссийскими политическими взглядами, которая плохо отзывалась об участниках АТО. За нападение обещал каждому по 500 долларов. Все согласились. Об этом сообщает Судебная Власть Украины.

Вячеслав Вишневский – возможный водитель автомобиля. Привез группу на “задание”, обеспечивал отступление. Под домашним арестом с 22 августа. Свою вину признал, активно сотрудничает со следствием. Об этом пишет журналист Александр Антипенко в Facebook.

Николая Новикова, которого по обвинению в нападении задержали 3 августа, отпустили 22 августа. В интервью, которое Новиков дал сразу после освобождения, он рассказал, что "был в этот день (31 июля) на море с семьей, но его все равно закрыли в ИВС (изоляторе временного содержания) на 19 дней". Позже никаких комментариев журналистам он не давал.

За задержание перед Новиковым извинился народный депутат Антон Геращенко. Написал на своей странице в Facebook, что "Полиция и прокуратура тоже ошибаются. Они поспешили с задержанием и обвинением Николая Новикова без должных оснований. А судья не нашёл в себе сил отказать правоохранителям в задержании гражданина, по которому не было убедительных доказательств о его причастности к нападению". Депутат считает, что должны быть проведены служебные расследования. И уже направил депутатские запросы по данному вопросу.

Тем временем в Херсоне стали появляться бигборды с призывами найти организатора нападения на Катерину Гандзюк.

Сейчас, когда подозреваемые под стражей, людей интересует, кому именно понадобилось нападать на чиновницу Херсонского горсовета.

Напоминаем, дело о нападении на Катерину Гандзюк, которую 31 июля облили кислотой возле подъезда собственного дома, расследуют по статье "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью".