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Путин на мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны неуместен, – Польша

2019-07-19 20:08:43

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Путин на мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны неуместен, – Польша

Фото: РИА Новости

Президен РФ "взаимодействует с соседями теми же методами", – заявил вице-премьер Польши Яцек Сасин

Присутствие российского президента Владимира Путина на мероприятиях в Польше к 80-й годовщине с начала Второй мировой было бы неуместным.

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Так считает замглавы правительства страны Яцек Сасин, чьи слова приводит Польское радио.

"Я думаю, было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии в отношении Польши при участии главы государства, который взаимодействует с соседями теми же методами", — заявил он.

Сасин отметил, что мероприятия, которые пройдут в Варшаве 1 сентября, скорее всего, посетит президент США Дональд Трамп. "Это неофициальная информация, но мы можем утверждать с высокой долей вероятности, что визит Трампа состоится", — сказал заместитель премьер-министра РП.

Он добавил, что в Варшаву должна приехать и канцлер Германии Ангела Меркель, а также главы других государств. 

Отметим, в МИД России решение Польши не приглашать российского лидера на сентябрьские мероприятия назвали "еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая... систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на День победы 9 мая.

Как ранее сообщал Фокус:

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