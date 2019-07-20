Вынеси Яценюка из-за колонны. Чем запомнится Верховная Рада 8-го созыва

События и высказывания в Верховной Раде восьмого созыва, которые останутся в народной памяти

"Я от Кононенко"

3 февраля 2016 года ушёл в отставку министр экономики Айварас Абромавичус, объяснив, что не хочет, чтобы на него давили. В пример он привёл депутата БПП Игоря Кононенко, который навязывал ему Андрея Пасишника на должность заместителя. Позже, якобы, опубликовали скриншоты переписки Пасишника и Абромавичуса, в которой значилась фраза "Меня приглашал к себе Кононенко". Её немного переиначили и в таком виде она стала мемом, иллюстрирующим положение вещей в коридорах власти.

"Вынеси козла!"

7 октября 2017 года парламент должен был продлить на год действие закона о спецстатусе оккупированных районов Донбасса. Эту инициативу поддерживали не все депутаты, в президиуме началась потасовка. Наиболее ярым противником выступил депутат от "Свободы" Юрий Левченко. Он так активничал, что депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко крикнула однопартийцу Олегу Недаве: "Вынеси козла! Вынеси его нафиг".

Трижды везунчик

В 2017 году депутатов и чиновников обязали заполнять электронные декларации о доходах. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко не стал долго ломать голову, пытаясь объяснить, откуда у него взялись 570 тыс. грн. Он заявил, что трижды выигрывал в лотерею, заработав на время прозвище "везунчик".

Трудоголики

5 октября 2018 года в украинском парламенте зафиксировали антирекорд. В тот день новые члены Центризбиркома приняли присягу, затем прошёл "час правительства", во время которого министрам задавали вопросы, а после на рабочих местах осталось всего девять народных избранников, хотя до конца дня было ещё далеко.

"Были у меня гранаты. Вот"

Надежда Савченко — один из самых драматичных персонажей парламента восьмого созыва. Долгое время, пока она ждала суда в московском СИЗО, в зале заседаний Рады висел баннер с её портретом и надписью "Свободу Савченко". Вернувшись на родину, она неосторожными и экстравагантными высказываниями быстро разрушила заработанный авторитет стойкого узника Кремля, а в марте 2018 года получила обвинение в подготовке госпереворота. В частности, её обвинили в желании устроить теракт в Раде: якобы боевики намеревались выстрелами из миномётов обрушить купол сессионного зала и забросать гранатами депутатов. Когда Регламентный комитет парламента рассматривал вопрос о снятии с Савченко депутатской неприкосновенности для привлечения её к ответственности, она позволила себе пошутить. "Вас всех пугает, были у меня гранаты или не были. Были у меня гранаты. Вот", — произнесла она, выложив на стол два гранатовых плода.

"Отойди от меня, нечисть!"

17 января 2019 года парламент рассматривал законопроект о переходе религиозных общин в новую юрисдикцию. Народный депутат от Оппоблока Вадим Новинский подошёл к президиуму и потребовал снять документ с рассмотрения. Ответ спикера Андрея Парубия был лаконичным: "Отойди от меня, нечисть! Отойди от меня!"

Яценюк vs Барна

В декабре 2015 года премьер-министр Арсений Яценюк пришёл в Раду, чтобы отчитаться перед депутатами о своей работе. Ему пытались помешать оппоненты: Олег Барна из фракции БПП подошёл к Яценюку с розами в руках (цветы символизировали траурный букет) и попробовал на руках вынести премьера с трибуны. Снимки этой попытки дали благодатную почву для рождения множества фотожаб.

Добкин за колонной

Народный депутат Дмитрий Добкин не раз удивлял наблюдателей странным поведением в сессионном зале. В ноябре 2016 года медиа вновь обратили на него пристальное внимание. В тот день нардеп сначала переписывался с туроператором по поводу новогоднего отдыха стоимостью €135 тыс., затем спрятался за колонной, там выпил воды из бутылки, после вернулся в своё кресло. Его необычная мимика заставила журналистов предположить, что народный избранник несколько не в себе.