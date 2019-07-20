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Полиция Киева зафиксировала более 600 нарушений накануне выборов

2019-07-20 13:33:12

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Полиция Киева зафиксировала более 600 нарушений накануне выборов

Фото: ГолосUA

Всего было зарегистрировано 642 нарушения

Киевские правоохранители зафиксировали более 600 нарушений избирательного законодательства перед досрочными выборами в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции в субботу, 20 июля.

Отмечается, что всего было зарегистрировано 642 нарушения, составлено 155 административных протоколов. Сейчас полиция расследует 38 уголовных производств, которые связаны с нарушениями предвыборной кампании.

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Наибольшее количество составленных административных протоколов касается нарушения правил размещения агитационных материалов и политической рекламы. Полиция зафиксировала 354 случая незаконной агитации.

Кроме того, расследуется 51 случай возможного подкупа избирателей, хулиганство – 41, конфликты – 40, препятствование избирательному праву – 16, повреждения имущества – 9.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В Украине 20 июля наступил "день тишины" перед голосованием на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся в воскресенье, 21 июля.
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