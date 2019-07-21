Пролет под куполом. Почему парламентские партии проиграли досрочные выборы

Данные Национального экзит-полла, который проводился во время досрочных выборов 21 июля, дают основание утверждать, что в Верховной Раде IX созыва не будут представлены парламентские партии "Оппозиционный блок", Радикальная партия и "Самопомич". Кроме того, потерпели фиаско политические силы, которым во время избирательной кампании разнообразные рейтинги давали хорошие шансы на победу. Фокус разбирался, какие ошибки, допущенные этими партиями, лежат в основе их поражения

Напомним, по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 3 по 13 июля, рейтинг Радикальной партии и «Громадянской позиции» составлял 1,7%, «Оппозиционного блока» – 2,1%, «Силе и честь» – 3,6%, «Украинской стратегии» – 0,9%. Правда, новая партия «Голос», который социологи при опросах давали 2,8% поддержки избирателей, по данным экзит-полла попадает в парламент, набрав 6,3%.

Как они дошли до жизни такой

В Верховной Раде VIII созыва фракция «Оппозиционный блок», основу которой составляли бывшие члены Партии регионов, насчитывала 43 народных депутата. В ноябре 2018 года двое из них – Юрий Бойко и Вадим Рабинович – заявили о создании партийного блока «Оппозиционная платформа – За життя». Важную роль в расколе «Оппоблока» сыграли деловой партнер олигарха Дмитрия Фирташа народный депутат Сергей Левочкин и бывший глава администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук. В итоге «Оппозиционный блок», который после раскола фракции – и партии – возглавил народный депутат Вадим Новинский, деловой партнер олигарха Рината Ахметова, пошел на выборы самостоятельно и проиграл. Это означает, что Ахметов в Верховной Раде IX созыва впервые за последние полтора десятка лет не будет иметь влиятельной и многочисленной фракции, способной представлять его интересы.

Следует отметить, что председатель политсполкома Радикальной партии Юрий Зинченко, топ-менеджер ахметовской компании «Метинвест», вышел из руководства политической силы Олега Ляшко в апреле 2019 года.

Напомним, репутацию «радикалов» пошатнуло задержание народного депутата Игоря Мосийчука непосредственно в помещении Верховной Рады 17 сентября 2015 года. Видеозапись, показанная в сессионном зале, состояла из кадров оперативной съемки, на которых Мосийчук рассказывал собеседнику о расценках на депутатские запросы.

«Самопомич» запомнилась в Верховной Раде частыми скандалами, которые были вызваны борьбой за чистоту рядов.

Так, из фракции были исключены Анна Гопко, Виктория Пташник, Остап Еднак, Павел Кишкарь и Виктор Кривенко за участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию 31 августа 2015 года.

Много шума наделали повторные выборы мэра Кривого Рога. В первом туре голосования конкурентом видного деятеля Партии регионов Юрия Вилкула был кандидат от «Самопомочи» Юрий Милобог. Незначительная разница в голосах позволила «Самопомочи» добиться перевыборов. Но вместо Милобога партия выдвинула кандидатуру Семена Семенченко, который проиграл выборы с большой разницей в голосах.

Жить по-новому

Как объясняет Фокусу директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, смена политического ландшафта – естественный процесс для Украины. «Почему рухнула Партия регионов? Куда делась «Наша Украина»? Люди очаровываются, а затем – разочаровываются. Люди в целом не удовлетворены политикой, хотят видеть в Раде новые лица. Но даже если партии идут на выборы под иными названиями, процент новых лиц в их составе не превышает 50%», – утверждает социолог, добавляя, что новые партии создаются, когда становится очевидным, что прежние шансов попасть в парламент уже не имеют.

Генеральный директор КМИС Владимир Паниотто не смог дать однозначного ответа о причинах политического краха парламентских партий. «В течение двадцати лет проблема Украины в том, что так и не была создана социально-демократическая партия, ориентированная на Европу, но которую поддерживал бы и восток, и юг страны. Демократические силы не хотят там работать, ссылаясь на жесткую позицию олигархов и невозможность заявить о себе», – рассказывает Фокусу Паниотто. По его наблюдениям, партия «Слуга народа» ориентируется на все регионы, в то время как «Батькивщина», «Сила и честь», «Громадянская позиция», Радикальная партия, «Свобода», «Самопомич» и «Украинская стратегия» преимущественно на центр и западную часть Украины.

Отвечая на вопрос Фокуса, почему «Оппозицинная платформа – За життя» оказалась предпочтительнее избирателям, чем «Оппозиционный блок», Паниотто упоминает ресурс, ранее начатую избирательную кампанию, баллотирование на пост кандидата в президенты Юрия Бойко, человеческий фактор. «Люди могли просто перепутать ОПЗЖ с «Оппозиционным блоком», – предполагает он. Кроме того, по мнению гендиректора КМИС, украинцы «не столько хотят видеть в Верховной Раде новые лица, сколько хотят не видеть там старых».

С чего начать

Объединение «Самопомич» Тарас Чорновил, депутат Верховной Рады III-VI созывов, называет красивым мыльным пузырем. «В 2014 году «Самопомич» сыграла на психологическом эффекте и сделала себе благодаря Майдану во Львове хорошее реноме везде, кроме Львова. Там знали, что Андрей Садовый просто не препятствовал львовскому майдану. То есть, на чистом энтузиазме Садовый провел в Раду фракцию», – вспоминает эксперт. По его мнению, большой вред «Самопомочи» нанесло голосование по закону о валютных кредитах (о реструктуризации кредитных обязательств в иностранной валюте. – Фокус).

«Все понимали, что эта партия – клон «Батькивщины», только ее лидер в брюках и очках. Пузыря хватило на пять лет, и он лопнул». В будущем партия, по мнению Чорновила, направит силы на ведение борьбы со «Свободой» во Львове, в частности, во время местных выборов.

Ошибка Радикальной партии, считает Чорновил, коренится в его ставке на внешний эпатаж. «Ляшко умеет делать красивые мизансцены, создавать антураж. Но в большую политику пришел другой актер, а у Ляшко кроме актерского искусства – пустая для избирателя тематика. Кроме того, он оказался слишком мудрым по сравнению с Зеленским, даже для украинского недальновидного избирателя. Поэтому его результаты и обвалились. Перехватить голоса у Зеленского он не смог», – заключает Чорновил. Он предполагает, что Ляшко попытается найти себе сильного спонсора, иначе в отсутствии твердого электорального ядра его партия начнет маргинализироваться.

«Громадянская позиция», по словам Чорновила, страдает из-за действий и риторики лидера партии Анатолия Гриценко. «Он проваливает каждую кампанию по одинаковому сценарию, демонстрируя превосходство и вместе с тем некомпетентность при обиженном лице. Чем ближе выборы, тем ниже его рейтинг. Ошибка – в одном человеке, а партия – лидерского типа и там периодически появляются интересные люди», – утверждает эксперт. Перспективы «Громадянской позиции» он видит в том, что партия может быть представлена в парламенте только одним победителем выборов на мажоритарных округах.

«Сила и честь», по оценке Чорновила, потерпела фиаско из-за отсутствия уникальных лозунгов и отсутствия «целевого электората», а «Украинскую стратегию» избиратель воспринял как клон «Европейской солидарности».

Чорновил рассказывает Фокусу: «Есть «старые малые» и «новые малые» партии. Первые, например «Свобода», украинцам надоели, однако они имеют твердую прослойку своего электората. Вторые создают партии, «демальянсы» для организации массовых протестов. Но есть и такие партии, как «Сила людей», в которых состоят положительные личности, но им не хватает узнаваемости».

Эксперт не исключает того, что часть проигравших партий будет пробовать силы на следующих парламентских выборах, однако советует новым лицам в политике начинать политическую карьеру равномерно, с мест в сельсоветах, затем – в городских и областных советах, создавать информационные поводы, бороться и побеждать на местных выборах и только с таким опытом выходить на высший уровень – участие в парламентских выборах.