Большие перемены малыми силами. Как в штабе "Голоса" отмечали прохождение в Раду

6,5% – предварительный результат партии Святослава Вакарчука – хоть и проходной, но не очень убедительный. Лидеру группы "Океан Эльзы" удается завести за собой в Раду примерно 18 человек из списка "Голоса".

В это воскресенье «Голос» звучит в Stereo Plaza. Партия лидера «Океана Эльзы» день выборов решила провести на одной из лучших концертных площадок Киева.

На входе – куда меньше охраны, чем в день концерта любого из артистов, выступающего в этом зале. Администраторы очень быстро находят имена журналистов в списках аккредитации, надевают синий браслет на руку и пропускают даже без досмотра сумок.

Пространство разделено на три зоны: зал для пресс-конференций, для фуршета и отдельно для гостей. На стенах – экраны, из динамиков – музыка «Океана Эльзы».

За три часа до оглашения результатов экзит-полов гостей в штабе не много. Впрочем, как и журналистов. С брифингом выходит второй номер в списке «Голоса» Юлия Клименко – в прошлом заместитель министра экономики Айвараса Абромавичуса. Она говорит о ряде нарушений.

«В частности, на округе №94 вообще происходит сбой избирательного процесса», — уточняет она. — Мы следим, чтобы наши голоса так и остались нашими голосами». На этом округе борьба идет между бывшим однопартийцем Петра Порошенко Игорем Кононенко и журналистом телеканала «1+1» Александром Дубинским.

После короткого брифинга политики и журналисты растворяются в залах, некоторые члены штаба уходят в закрытую от прессы переговорную.

Фокус встречает Юлию Клименко. Она как раз говорит о возможном сотрудничестве в Раде с другими политическими силами.

Варианты объединения

«Партию «Голос» рассматривают как одного из союзников «Слуги Народа», на каких условиях готовы объединяться?», — спрашивают журналисты.

Юлия отвечает: «Должны быть как минимум две точки соприкосновения: принципы и коалиционное соглашение. На базе коалиционного соглашения мы бы хотели профессиональное и патриотическое правительство».

Оказывается, партия «Голос», как и «Слуга народа», уже подготовила свой вариант коалиционного соглашения. «Это правильная практика, когда партии готовят проекты, чтобы в первые дни работы ВР предложить свои варианты. Надо начинать работать сразу, а не тратить время на поиск точек соприкосновения», — поясняет Клименко.

Потенциально «Голос» готов к объединению со всеми демократическими силами. К тому же у партии есть свои кандидаты и на премьерство, и на министров. В частности, главой Кабмина видят музыканта Вакарчука. Говорят, он готов минимизировать концертную деятельность.

До закрытия участков еще два часа. На табло в залах результат явки на выборах по состоянию на 16.00 – 36,6%. В штабе признаются – маловато. Тем более, по замечаниям экспертов, большинство из пришедших голосовать – люди старшего возраста, явно не избиратели молодой партии. «Думаю, еще 10-15% приедут с дач и шашлыков. Да и молодежь приходит в последний час голосования. Мы еще доберем свое, особенно на Западной Украине», – надеется второй номер в списке.

«Может так случится, что «Голос» не войдет в коалицию?», – интересуется Фокус.

«Смотря какой будет ее конфигурация, – говорит она. – Мы хоть и маленькая партия, но нам есть, что терять с точки зрения репутации и имиджа. Мы можем подождать четыре года. И у нас будут совсем другие переговорные позиции».

Без узнаваемых лиц

В Stereo Plaza приходит посол Канады в Украине Роман Ващук. Он говорит, что западные партнеры ждут от Украины подписания коалиционного соглашения и быстрого формирования Кабмина.

Накануне восьми вечера в штабе «Голоса» гостей становится все больше. Но среди узнаваемых лиц нет ни привычных политиков, ни именитых чиновников. В одном из залов замечаем заместителя министра здравоохранения Уляны Супрун Александра Линчевского и волонтера, руководителя фонда «Повернись живим» Виталия Дейнегу.

У растяжки с надписью «Голос» все желающие делают фото. Напротив размещен PhotoBox.

Аппарат печатает сразу несколько фото. Кто-то восклицает: «Облепим холодильник».

В зале для фуршета начинают раздавать еду. В меню: хамон, несколько видов колбас и сыров, брускеты с семгой, рулетики из овощей. А еще белое и красное вино, шампанское.

И вот уже считанные минуты до объявления результатов экзит-пола, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Наконец-то появляется Святослав Вакарчук. За трансляцией пресс-конференции он следит из зала.

Депутатский максимум

Тот забит до отказа. Гости и волонтеры встречают результаты экзит-пола аплодисментами. По состоянию на 18.00 в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий. Пятерку с результатом 6,3% замыкает именно «Голос». За «Слугу народа» проголосовали 43,9% избирателей.

«Из того, что мы видим, люди проголосовали за изменения. И мы — часть этих изменений. Важно, чтобы старая политика осталась в прошлом», – комментирует Вакарчук. «Два месяца тому назад мы собрались командой и решили подняться на Эверест, на вершине которого настоящие изменения. Не должности, не проценты, не слава», – продолжает лидер «Океана Эльзы». Вакарчук говорит, что до вершины далеко, «поднялись только к базовому лагерю», «осталось закрепиться» и двигаться дальше.

«Депутаты должны спуститься с небес на землю, начать жить как обычные люди», — уверен лидер «Голоса».

«Могли бы мы взять больше? Да, могли!», – говорит в коридоре журналистом Юлия Клименко после объявления первых результатов. Накануне она верила, что «Голос» может получить от 10 до 24%. «Но у нас же фактически было только 30 дней на кампанию. И мы новая партия, — оправдывается политик. — «Для нас уже большой успех, что сможем войти в парламент».

Стать депутатами смогут примерно девятнадцать человек из списка. В их числе, скорее всего, бывшая замминистра образования и науки и №16 в списке – Инна Совсун. Фокус встречает ее, когда она спешит на эфир, но она останавливается поговорить пару минут.

«Это очень непривычный для меня статус. Пока что мы все находимся в состоянии осмысления результатов. Надо посмотреть, какие люди вошли в парламент в числе других политических сил», — делится Совсун. Но при этом Инна уже знает, чем займется в ВР. Во-первых, хочет работать в профильном комитете, а, во-вторых, точно понимает, какие изменения может инициировать на уровне Рады. Среди всего прочего, закрепить на законодательном уровне работу «Новой украинской школы» и изменить систему финансирования университетов.

Совсун, как и все остальные, с кем удалось поговорить Фокусу в этот вечер, выступает за снятие депутатской неприкосновенности: «Мне скрывать нечего. Моя декларация – в интернете. Все, что у меня есть – кредит на квартиру».

День выборов подошел к концу. Впереди – ночь подсчета голосов. В штабе Вакарчука пьют шампанское и готовятся реформировать страну – пока малыми силами.