Евгений Дикий
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Зеленский надеется "найти понимание" с Путиным
2019-07-22 07:10:24
Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua
Во время беседы с президентом РФ по телефону Зеленскому показалось, что главы государств "найдут понимание"
Президент Украины Владимир Зеленский надеется найти взаимопонимание с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом он рассказал в штабе "Слуги народа", передает Deutsche Welle.
"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", – сказал Зеленский.
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Также президент добавил, что в ближайшее время решится вопрос с украинскими пленными моряками.
"Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас", – добавил президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной темой переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным является освобождение задержанных украинских моряков.
- Позже Министерство иностранных дел России сообщило, что обсуждает с Украиной обмен захваченных в Керченском проливе украинских моряков.
- Замглавы Офиса Президента Вадим Пристайко заявил, что Россия может отпустить моряков в ближайшее время.
- По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия и Украина не ведут переговоры по обмену военнопленных моряков.
- 17 июля суд в Москве продлил арест всем украинским военнопленным морякам.
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