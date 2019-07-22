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Зеленский надеется "найти понимание" с Путиным

2019-07-22 07:10:24

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Зеленский надеется "найти понимание" с Путиным

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Во время беседы с президентом РФ по телефону Зеленскому показалось, что главы государств "найдут понимание"

Президент Украины Владимир Зеленский надеется найти взаимопонимание с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в штабе "Слуги народа", передает Deutsche Welle.

"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", – сказал Зеленский.

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Путин предлагал обмен "всех на всех", – Зеленский

Также президент добавил, что в ближайшее время решится вопрос с украинскими пленными моряками.

"Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас", – добавил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

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