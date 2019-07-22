Зеленский надеется "найти понимание" с Путиным

Во время беседы с президентом РФ по телефону Зеленскому показалось, что главы государств "найдут понимание"

Президент Украины Владимир Зеленский надеется найти взаимопонимание с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в штабе "Слуги народа", передает Deutsche Welle.

"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", – сказал Зеленский.

Также президент добавил, что в ближайшее время решится вопрос с украинскими пленными моряками.

"Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас", – добавил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

13 июля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной темой переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным является освобождение задержанных украинских моряков.

Позже Министерство иностранных дел России сообщило, что обсуждает с Украиной обмен захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Замглавы Офиса Президента Вадим Пристайко заявил, что Россия может отпустить моряков в ближайшее время.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия и Украина не ведут переговоры по обмену военнопленных моряков.