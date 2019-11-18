Прокуроры просят для главы "Укрэксимбанка" арест и залог в 100 млн грн

Защита настаивает на том, что само задержание Гриценко было незаконным – у СБУ не было постановления суда, а о подозрении банкиру так и не сообщили

Прокуроры просят у Печерского райсуда Киева ареста главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценка и залога в размере 100 млн гривен.

Об этом сообщает LIGA.net.

Сторона обвинения ходатайствует о 55-дневном аресте Гриценко.

Защита же настаивает на незаконном задержании банкира: подозрение ему якобы не предъявили, а при задержании и вовсе пытали.

Также адвокат Гриценко Денис Галанский ранее говорил, что его подзащитного задержали без постановления суда.

"По моему глубокому убеждению, задержание незаконно, потому на это не было постановления суда. Задерживать без постановление можно только во время совершения преступления, или если на человеке есть следы недавно совершенного преступления", – пояснил Галанский.

Как ранее сообщал Фокус:

16 ноября СМИ сообщили о похищении Гриценко: неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Позже в СБУ заявили, что о похищении речи не идет: главу "Укрэксимбанка" задержали по подозрению в растрате или присвоении средств в особо крупных размерах.