Зеленский призвал Украину к единству и пообещал построить музей Революции достоинства

"Украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах", – заявил президент

Достоинство и свобода – неотъемлемые составляющие нашей ДНК. Такими словам президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства.

"День достоинства и свободы – особенный для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан силилсь в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободном, демократическом и цветущем государстве", – начал глава Украины.

"Достоинство и свобода – неотъемлемые составляющие нашей ДНК. Именно поэтому украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В этой борьбе мы, к сожалению, заплатили высшую цену – человеческую жизнь", – добавил президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что сегодня украинцы нуждаются в "единстве для защиты своей страны, свободы и права самостоятельно выбирать собственное будущее".

Также президент со словами "это очень важно" пообещал построить на аллее Героев небесной сотни музей Революции достоинства.

Первые лица государства установили лампадки у памятного креста на месте гибели героев Небесной сотни.

В мероприятиях приняли участие также премьер Алексей Гончарук, первый замглавы Рады Руслан Стефанчук, глава СБУ Иван Баканов и другие чиновники.

Как ранее сообщал Фокус:

14 сентября 2017 ода Киевсовет выделил земельный участок ориентировочной площадью 1,22 га для строительства музея Революции Достоинства.

В феврале 2018 года международное профессиональное жюри определило победителя конкурса проектов "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - музея Революции достоинства".

4 июля директор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете любого строительства, в том числе и здания музея, на улице Институтской в Киеве.