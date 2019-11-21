Парубий сегодня придет в суд и даст показания по "делу беркутовцев"

Нардеп уверен, что "люди, которые давали преступные приказы, должны ответить перед законом и перед украинским государством"

Нардеп от "Евросолидарности" Андрей Парубий сегодня даст показания по "делу беркутовцев".

Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

Депутат прибудет в Святошинский райсуд Киева в 14:00.

"Конечно, я прибуду в суд и буду давать эти показания. На любом этапе я никогда не избегал вызовов в прокуратуру или в суд", – заявил Парубий.

По его словам, 20 февраля 2014 года "началсь настоящая украино-российская война, когда нас начали расстреливать на Майдане, когда мирный протест начали расстреливать со снайперских винтовок и с автоматов".

"Я убежден, что люди, которые давали преступные приказы, должны ответить перед законом и перед украинским государством", – отметил также народный избранник.

19 ноября в Святошинском райсуде Киева планировались допросы мэра Киева Владимира Кличко и депутатов Андрея Парубия и Валентина Наливайченко в качестве свидетелей в деле против пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых убийствах на Майдане.

В связи с тем, что никто из них не пришел на допрос, суд решил перенести его на другое число.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Андрея Парубия "за организацию беспорядков" 2 мая 2014 года в Одессе.