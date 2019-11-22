Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА

Дмитрий Габинет считает, что вполне реально ездить нормальными дорогами, а не завидовать житомирянам, или винничанам

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой областной государственной администрации.

Об этом сказано в указе, опубликованом на сайте президента.

"Назначить Габинета Дмитрия Анатольевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации", – говорится в тексте указа.

Тем самым, Зеленский освободил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей главы Хмельницкой ОГА.

Представлять нового главу ОГА приехал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

Сам Габинет заявил, что планирует привлекать инвестиции в область и развивать ее туристический потенциал.

"Я не хочу воевать. Я мирный человек. Именно поэтому, определил приоритеты, начиная деятельность в этой сфере – это улучшение жизни каждого рядового жителя Хмельницкой области. Я считаю, что вполне реально ездить нормальными дорогами, а не завидовать житомирянам, или винничанам. Вполне реально оживить производство сельскохозяйственной продукции, в том числе путем оптимизации использования земель сельскохозяйственного назначения. Создать основу для привлечения иностранных инвестиций, развития бизнеса, создания новых рабочих мест. Так же реально развивать туристический потенциал Хмельницкой области, сделать ее туристической меккой не только для украинцев, но и для ближнего и дальнего зарубежья. И таких сфер я могу назвать еще много", – заявил Габинет.

Дмитрий Габинет родился 9 августа 1982 года в городе Хмельницкий. С 2014 года – председатель общественной организации "Форпост Народовластие", а с 2017 года – Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS.

На парламентских выборах 2014 года был наблюдателем в ОИК №187, где представлял партию Сильная Украина Сергея Тигипко.

Габинет работал на кафедре теории и истории государства и права Хмельницкого университета управления и права и в Хмельницком кооперативном торгово-экономическом институте. Также он быд помощником народного депутата Николая Стефанчука (брата первого вице-спикера Верховной Рады).

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя главы Херсонской ОГА и экс-следователя Андрея Балоня председателем Кировоградской областной государственной администрации.

12 ноября Зеленский назначил декана ХНУВД Олега Синегубова главой Полтавской ОГА.